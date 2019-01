Klausur Das hat die CSU für 2019 beschlossen In sieben Papieren positioniert die CSU ihre Ausrichtung für die Zukunft. Es geht um Ethik, Steuern und die Asylpolitik.

Merken

Mail an die Redaktion Alexander Dobrindt (r), CSU-Landesgruppenchef, Manfred Weber (CSU, 2.v.l.), Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), und Angelika Niebler (2.v.r), Vorsitzende der CSU-Europagruppe im Europäischen Parlament, gehen während der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im Kloster Seeon zu einem Pressetermin. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Seeon.Sieben Positionspapiere hat die CSU-Landesgruppe auf ihrer diesjährigen Klausur diskutiert und beschlossen. Ein Überblick über die wichtigsten Inhalte:

Migration / Asyl:

Straffällige Flüchtlinge sollen nach dem Willen der CSU leichter abgeschoben werden können. Sollte eine Rückführung aber nicht möglich sein, sollen die Auflagen für die Menschen verschärft werden - etwa in Form von Fußfesseln. Zudem soll die Zuwanderung für über 45-Jährige erschwert werden.

Steuern, die Erste:

Die CSU will eine „Steuerbremse“ einführen. So sollen Bürger besser vor stetig steigenden Abgaben an den Staat geschützt werden. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags müsse zudem schnellstmöglich beginnen und solle komplett erfolgen. Offen ist die CSU auch für eine weitere Senkung des Arbeitslosenbeitrags.

Steuern, die Zweite:

Die CSU lehnt die SPD-Pläne zur Reform der Grundsteuer ab. Die Novelle müsse zwingend aufkommensneutral erfolgen. Die Höhe der Steuer solle auf möglichste wenigen Kriterien beruhen und ausschließlich nach Grundstücksgröße sowie Wohn- oder Nutzfläche ermittelt werden. Die SPD will dagegen ein Modell, das sich am Wert des Grundstücks und der Gebäude orientiert.

Ethik.

Für Künstliche Intelligenz sollen ethische Grundsätze festgeschrieben werden. Es geht dabei um die Frage, nach welchen Grundsätzen Maschinen handeln sollen, wenn sie Situationen selbstständig erkennen, interpretieren, darauf aufbauend Entscheidungen treffen und menschliches Leben beeinflussen. Auch in der medizinischen Forschung soll es ethische Grenzen geben. Schwangerschaftsabbrüchen steht die CSU weiter skeptisch gegenüber.

Europa, Verteidigung und Entwicklungshilfe:

Die Bundeswehr soll mehr Wertschätzung, Geld und Ausrüstung erhalten. Zudem soll das Budget für Entwicklungshilfe „deutlich erhöht“ werden. Beim Brexit spricht sich die CSU für eine möglichst enge Anbindung Großbritanniens an die Europäische Union auch nach dem Austritt aus.

Wohnraum:

Mit einem Bürgschaftsprogramm soll Bürgern der Kauf eines Eigenheims erleichtert werden. Bei Mietern soll das Wohngeld in Kooperation mit den Ländern zügig an die steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten angepasst werden. Um mehr Wohnungen bauen zu können, soll mehr Bauland zur Verfügung gestellt werden.

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus der Politik.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.