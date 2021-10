Politik Das ist Armin Laschets Nachfolger Hendrik Wüst ist der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. In der Öffentlichkeit ist der 46-Jährige kaum bekannt.

Merken

Mail an die Redaktion Hendrik Wüst, der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Foto: Bernd Thissen/dpa

Düsseldorf.Der CDU-Politiker Hendrik Wüst ist neuer Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Der bisherige Landesverkehrsminister wurde am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags im ersten Wahlgang mit 103 Ja-Stimmen zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt.

Der 46-jährige Wüst steht damit auf dem vorläufigen Zenit seiner Karriere. Angesichts seines relativ jungen Alters weist die schon bemerkenswerte Berg- und Talfahrten auf. Sein größtes Handicap: Auch nach jahrelanger politischer Tätigkeit in NRW in unterschiedlichen Funktionen ist der Mann aus dem Münsterland selbst in seinem Heimatland weitgehend unbekannt, wie eine Umfrage jüngst ergab.

Wüst konnte nicht mir Reden punkten

Bis zur Landtagswahl im Mai hat er nur noch wenige Monate Zeit, um das zu ändern. Seine meist etwas abgehackt vorgetragenen Reden haben den Wirtschaftsliberalen bislang nicht zum Publikumsmagneten gemacht.

Der passionierte Jäger und Krimi-Fan hatte sich in den Anfängen seiner Karriere als CDU-Generalsekretär (2006-2010) des damaligen Regierungschefs Jürgen Rüttgers mit robustem Ton das Image eines „Hau-Draufs“ erarbeitet. Mit seiner raubeinig-forschen Art polarisierte er auch innerhalb der Partei.

Wüst provozierte damals Negativ-Schlagzeilen wegen seines allzu kaltschnäuzigen Umgangs mit Oppositionspolitikern – vor allem mit Breitseiten gegen Hannelore Kraft (SPD). Aber auch, als er überhöhte Versicherungszuschüsse vom Landtag zurückzahlen musste.

Im Februar 2010 trat er von seinem Amt als Generalsekretär zurück. Damit übernahm er die Verantwortung für eine Affäre, die unter dem Titel „Rent-a-Rüttgers“ bekannt geworden war und die Regierungspartei dem Vorwurf der Käuflichkeit ausgesetzt hatte.

Beim jüngsten CDU-Landesparteitag, der ihn mit über 98 Prozent Zustimmung zu seinem Vorsitzenden wählte, deutete Wüst seine wilden Jahre an: „Viele haben mich groß werden, ja, auch straucheln sehen.“

Bisher keine Fettnäpfchen

Der inzwischen eher bieder daherkommende, gereifte Wüst präsentiert sich jetzt versöhnlich, geschmeidig, sachbezogen, als Politiker der Mitte. Seit Laschet ihn im Juni 2017 als Verkehrsminister in sein schwarz-gelbes Kabinett berief, ist Wüst in keine Fettnäpfchen getreten.

Der heutige Koalitionspartner FDP hat mit dem Wirtschaftsliberalen keine Probleme. Sollte im Mai Schwarz-Grün eine Option in NRW werden, zeigt der überzeugte Radfahrer aber auch in diese Richtung Anknüpfungspunkte: Die Bewahrung der Schöpfung und die Transformation des Industrielands NRW zum klimaneutralen Wirtschaftsstandort gibt der verheiratete Vater einer kleinen Tochter fast gebetsmühlenartig als wichtigstes Ziel vor. (dpa)