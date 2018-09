Liederabend Das Kunstlied in Vollendung Christian Gerhaher und Gerold Huber verzaubern im Schloss Elmau.

von Andreas Meixner

Merken

Mail an die Redaktion Sänger Christian Gerhaher und Pianist Gerold Huber Foto: Archiv/Koch

Elmau.Die Wolken hängen tief im Wettersteingebirge, auf das Dach des Konzertsaals im Schloss Elmau prasselt leise der Regen. Die Stuhlreihen sind nicht ganz gefüllt, aber das spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die traditionsreiche Konzertreihe ist exklusiv für die Gäste der Nobelherberge, das Publikum und die internationalen Künstler begegnen sich entspannt, im hinteren Bereich des Saals laden wuchtige Couchlandschaften zum Verweilen ein.

Diesmal gibt es einen Liederabend, die beiden Musiker sind weltweit das Beste, was die Gattung des Kunstlieds zu bieten hat. Sie betreten die Bühne, der eine hochgewachsen und kraftvoll sicher zum Flügel, der andere scheu in kleinen kurzen Schritten vornehin zum Notenpult. Auf dem Programm stehen gut 70 Minuten Schubertlied – Rückertvertonungen, der Schwanengesang und Lieder nach Heine. Der Sänger legt die rechte Hand an den Flügel, er hält sich nicht fest, es wirkt eher wie Erdung, vielleicht mit dem Gefühl, nicht ganz alleine zu sein mit der Königsgattung des Gesangs und mit der Wucht der Emotion, die er wie kaum ein andere an sich so ungefiltert heranlässt. Dazu braucht er keine großen theatralischen Gesten, die Kraft des Wortes und des Gesangs sind ihm genug. Sein Gesicht zeigt nicht nur die Anstrengung seiner herausragenden Sangeskunst, sondern ist Abbild dessen, was im Lied geschieht. Sein Körper bebt, wenn er in Heines Gedicht des Doppelgängers sich selbst erkennen muss, das Entsetzen und die Erschütterung macht den Zuhörer atemlos. Fast möchte man ihm zu Hilfe eilen, eher er nach dem letzten Ton fast in sich zusammensackt.

Am Klavier der alte Weggefährte, seit Jugendtagen sind sie eng verbunden, freundschaftlich und künstlerisch. Man sieht sie noch in ihren Anfängen, als die beiden noch selbst plakatiert haben und auf ein paar Zuhörer hofften. Was wäre der eine ohne den anderen. Selbst dann, wenn sie immer wieder getrennt eigenen Projekten nachgehen, ist ihr Miteinander die eigentliche künstlerische Essenz. Der Pianist ist mehr als der Begleiter aus der zweiten Reihe, er bereitet minutiös, mit einem Anschlag höchster Sensibilität, das vor, was sein Sängerfreund vollendet. Beide tragen sich zueinander in der Musik, als wäre nichts anderes im Leben wichtiger als die seligmachende Erfüllung in diesem, einen Moment. In ferner Zukunft, wenn die beiden schon lange nicht mehr auftreten, wird man gefragt werden, ob man Christian Gerhaher und Gerold Huber eigentlich jemals in einem Konzert gehört hat. Und die Antwort wird heißen: „Ja, diese großartigen Künstler und wahrhaftigen Menschen durfte ich erleben, in einer unvergesslichen Sternstunde der Musik.“