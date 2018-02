Entwicklungshilfe Das Lebenselixier für Afrika Der Mangel von sauberem Wasser behindert die Entwicklung Afrikas. Der AKO aus Traunstein hilft den Menschen aus ihrer Not.

Hans Siemer

Berlin.Ohne Wasser kein Leben, ohne Bildung keine Zukunft. Wo Kinder lange nur als Arbeitskräfte unentbehrliche Glieder der Familie waren, können diese nun in AKO-Kindergärten erste Bildungsschritte erfahren. Wo Wasser nicht nur Luxusgut, sondern dessen Verfügbarkeit kaum vorhanden war, existieren nun funktionierende Wassersysteme, die tausende Personen mit z. T. ihrem Kleinvieh den Verbleib an ihrem angestammten Wohnsitz ermöglichen.

Diese erheblichen Entwicklungen sind dem deutschen Aktionskreis Ostafrika (AKO) mit Sitz in Traunstein und besonders dessen freiwilligen Mitarbeitern zu verdanken. Diese AKO Mitglieder verfolgen teilweise schon seit Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung Tansanias das Ziel, den Menschen in den Projektgebieten durch verschiedenste Hilfsprojekte eine neue Lebensperspektive zu geben.

Um betroffenen Afrikanern in Tansania die Chance zu geben, von innen heraus trotz schwieriger Bedingungen eine neue Existenzgrundlage aufzubauen, setzt der AKO oft an dem existenziellsten aller Probleme an: dem Wassermangel. In vielen Projekten hat AKO tausenden Leuten den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht.

Auch aus der Gemeinde Kambi Ya Chokaa, in der trockenen Massai-Steppe, kam während des Baus eines Kindergartens die Bitte um Trinkwasser vieler dort Ansässiger an AKO. Die Planung für ein langfristig funktionierendes Wassersystem wurde 2017 umgesetzt und von AKO Mitgliedern vor Ort mit einheimischen Helfern realisiert. Inzwischen ist die solarbetriebene Wasserversorgung komplett nutzbar und erreicht nicht nur den Kindergarten und die Schule, sondern auch eine neu gebaute Zapfstelle für die Gemeinde.

Zur nachhaltigen Instandhaltung wurde eine Wassergenossenschaft gegründet, die mit eigener Kontoführung die nun die ersten Rücklagen für Reparaturen und Wartung der Anlage gewährleistet.

Hohe Akzeptanz und enge Beteiligung machten das Projekt von Beginn an zu einem Projekt der Gemeindebewohner und nicht zu einem anonymen Hilfsprojekt. Detailliertere Informationen über AKO, dessen Arbeit und das Spendenkonto finden Sie unter www.aktionskreis–ostafrika.de