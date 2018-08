Fussball Das muss Jogi Löw in der DFB-Elf ändern Vor der WM-Analyse hat Heinz Gläser, unser Mann bei der Nationalmannschaft, die acht größten Baustellen ausgemacht.

Von Heinz Gläser

Mail an die Redaktion Löw wird am Dienstag (21.08.2018) den Vertretern der Bundesliga-Vereine in Frankfurt auf einem Gipfeltreffen seine Pläne und Maßnahmen nach dem WM-Desaster vorstellen. Foto: Boris Roessler/dpa

Die Nation harrt der schonungslosen WM-Analyse des Bundestrainers. Am 29. August will Joachim Löw sie präsentieren. Der 58-Jährige hat sich auf der Suche nach den Gründen für das historische Debakel enorm viel Zeit gelassen. Vor dem Weltmeister-Coach türmt sich ein Berg von Problemen auf, von den Folgen der Erdogan-Affäre bis hin zu taktischen Defiziten.

Das sind die größten Baustellen von Jogi Löw:

Die Taktik

Ralf Rangnick hat ja recht. „Ohne Tempo, ohne Hochschalten in den sechsten, siebten Gang gewinnst du heute nicht einmal gegen Panama oder Südkorea“, kommentierte der Fußball-Weise von RB Leipzig das frühe WM-Aus. In der Tat hat nicht erst das Turnier in Russland erwiesen: Der geheiligte Ballbesitz allein ist im modernen Fußball zum Muster ohne Wert verkommen. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer – aber es ist oftmals nur noch brotlose Kunst. Im Bestreben, mit den zwischenzeitlich so dominanten Spaniern zu konkurrieren, eiferte die deutsche Mannschaft deren Stil so lange nach, bis sie selbst zur perfekten Tiki-Taka-Maschine mit selbstverliebtem Ballgeschiebe mutierte. Was indes komplett fehlte, war das Zielgerichtete, das die Spanier in ihren besten Zeit auszeichnete. Die EM 2016 hätte schon ein Warnzeichen sein müssen. Mickrige sieben Tore gelangen der DFB-Elf in sechs Spielen, obwohl ihre Ballbesitzquote auf Rekordhöhen schnellte.

67,3 Prozent Ballbesitz hatte die DFB-Elf im Schnitt bei der WM. zum Vergleich: Beim Champion Frankreich waren’s nur 51,9 Prozent.



Wer so auftritt, spielt gepflegten Fußball. Aber ihm fehlen die überfallartigen Attacken, die Anspiele in die Spitze, die Dynamik und das Übertölpelungsmoment, ohne die Abwehrriegel nur noch schwer zu knacken sind.

Ein Schuss in den Ofen war bei der WM zudem die Besetzung der defensiven Außen mit offensiv orientierten Kreativspielern. Das eröffnete den Gegnern Räume. 2014 in Brasilien hatte Löws Devise auf diesen Positionen noch gelautet: Sicherheit zuerst!

Das Personal:

Joachim Löw wollte in Russland hochmodernen Offensivfußball zelebrieren lassen, sozusagen als Krönung seines ästhetischen Werks. Das ging bekanntlich in die Hose. Sein Führungsspieler Toni Kroos fordert: „Wir müssen wieder unangenehmer werden im Defensivverhalten als Mannschaft.“

Das Problem: In der Ära der kreativen Schönspieler sterben zumindest hierzulande die klassischen Rackerer und Berserker à la Dieter Eilts aus. Sowohl auf den Außenverteidigerpositionen als auch – und speziell – im defensiven Mittelfeld fehlt der rabiate Zugriff auf Ball und Gegner, für den deutsche Teams einstmals berühmt und berüchtigt waren. Sami Khedira – einer der letzten seiner Art – ist über den Zenit hinaus. Nachfolger? Keine in Sicht!

Damit nicht genug der personellen Problemfälle: Aus Timo Werner wird nie ein Stoßstürmer wie Miro Klose, dazu hat der Leipziger bei allem Talent nicht die Veranlagung. Thomas Müller ist in der WM-Form leider ein Auslaufmodell, seiner Beliebtheit zum Trotz. Und all jenen, die Mesut Özil keine Träne nachweinen, sei gesagt: Einen vergleichbaren Ballverteiler und Vorbereiter seiner Extraklasse gibt’s im deutsche Fußball derzeit nicht.

Löws Dilemma lautet also: Er muss neue personelle Lösungen finden, ohne dass sich für diese jemand aufdrängt. Kurzfristig kann er zumindest die Abwehr stabilisieren, indem er mehr klassische Defensivspezialisten wie Matthias Ginter aufbietet.

Die Integration:

„Erdogate“ und seine Folgen haben das Potenzial, den deutschen Fußball kurz- und langfristig in seiner Entwicklung zu behindern und das Aushängeschild Nationalmannschaft zu beschädigen. Dabei spielt es gar keine Rolle, wie man zu dem höchst umstrittenen Foto von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan steht. Und selbst wenn man einer Meinung mit Toni Kroos ist, der Özils nachträgliche Rassismus-Vorwürfe als „Quatsch“ abkanzelt, besteht die Gefahr einer nachhaltigen Spaltung der DFB-Elf. Wer solche Befürchtungen für übertrieben hält, der möge einen Blick nach Frankreich und Holland werfen, wo emotionale Verwerfungen und Grüppchenbildung zwischen „Einheimischen“ und „Zugewanderten“ bisweilen der Auslöser für eine sportliche Bankrotterklärung waren.

Langfristig gesehen wird der deutsche Fußball eine Position in der Weltspitze nur dann verteidigen, wenn die Özils, Boatengs & Co. weiterhin ihre Talente und Fähigkeiten in seinen Dienst stellen, statt sich auf ihre Wurzeln und die Auswahl der Heimatländer ihrer Eltern zu besinnen.

Die Affäre Özil hat leider das Zeug, die bereits als gelungen gefeierte Integration von Spielern mit Migrationshintergrund schwer in Mitleidenschaft zu ziehen. Außerdem werden die atmosphärischen Störungen im Binnenverhältnis zu den Fans noch lange nachwirken. Löw muss das Thema entschlossener als bisher angehen.

Lesen Sie einen Kommentar zum „Erdogate“ von Redakteur Bernhard Fleischmann.

Die Liga:

Der Bundesliga geht’s prima. Zumindest auf den ersten Blick. Die Fans strömen in die Stadien, die Einschaltquoten stimmen, das Geschäft mit dem Profifußball brummt. Doch es handelt sich um eine nationale Sonderkonjunktur, die sich von den internationalen Märkten abgekoppelt hat. Sportlich wie ökonomisch geben andere, vornehmlich die englische und die spanische Liga den Ton an.

Die Bundesliga hinkt da nur noch hinterher. In der Champions League ist allein der Branchenprimus FC Bayern in der Lage, dem alten spanischen Adel oder neureichen Londonern und Parisern Paroli zu bieten. In der Europa League ist die Bundesliga-Bilanz mittlerweile katastrophal. Sie kann auf dieser Ebene schlicht nicht mehr mithalten – mit der Folge, dass sich umworbene und ambitionierte Spitzenspieler nach England oder Spanien orientieren, statt sich in der zweitklassigen deutschen Eliteliga zu verdingen. Internationales Renommee und sportlichen Lorbeer verheißen Engagements auf Schalke und in Hoffenheim nicht. Und in der Folge ist auch die oft gepriesene Produktion eigener Talente ziemlich erlahmt – zum Schaden für Joachim Löw.

Der Verband:

Der Konflikt zwischen dem Dachorganisation DFB und dem Profisektor schwelte schon länger, nach dem WM-Fiasko brach er offen aus. Die Profis sehen ihre Interessen seit dem unfreiwilligen Abgang von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach im Zuge der Sommermärchen-Affäre nicht mehr repräsentiert. Niersbachs Nachfolger Reinhard Grindel gilt als konturenloser Politprofi, der im Moderieren der „Erdogate“-Affäre komplett versagte. Seine Zukunft ist offen. Als der wahrhaft starke Mann im DFB gilt der bayerische Verbandsfürst und Grindel-„Vize“ Rainer Koch, der vehement für die Anliegen der Amateure eintritt und diese als seine Machtbasis nutzt.

Das Nationalteam hat sich derweil in der Ära des smarten Managers Oliver Bierhoff („Die Mannschaft“) zum quasi selbstständigen Geschäftsbetrieb entwickelt, der sich nur noch lose und notgedrungen an den DFB anlehnt. Um die Interessensgegensätze komplett zu machen, verfolgt der Dachverband der Profiklubs, die Deutsche Fußball Liga, eine eigene Agenda. Die Flut der Länderspiele und die daraus resultierenden Belastungen für die fürstlich entlohnten Stars sind der DFL schon lange ein Dorn im Auge.

Der Stab:

Zwei, die schon während der WM ins Zentrum der Kritik rückten, waren Löws Co-Trainer Thomas Schneider und vor allem der Schweizer Chefscout Urs Siegenthaler. Schneiders Position ist undankbar, auch sein Vorgänger Hansi Flick hatte chronische Profilierungsprobleme. Doch der zurückhaltende Wahl-Straubinger vermochte – zumindest nach außen hin – keinerlei Konturen und neue Ideen zu entwickeln. Löws zweiter „Co“, Markus Sorg, machte da weit mehr auf sich aufmerksam – auch, weil er virtuos auf der Klaviatur moderner Analysemethoden spielt.

Urs Siegenthaler wurde primär das grotesk missratene taktische Konzept bei der Auftaktniederlage gegen Mexiko in die Schuhe geschoben. Die graue Eminenz im Stab der DFB-Elf zeigt Verschleißerscheinungen.

Erstmals in den Fokus rückt derweil Löws Verhältnis zu Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff, was sich in den Dissonanzen rund um die Wahl des umstrittenen WM-Quartiers in Watutinki manifestierte. Ob das Duo wieder eine gemeinsame Basis findet, steht einstweilen dahin. Bierhoffs Interessen hinsichtlich der Zahl der Sponsorentermine und ähnlicher Aktivitäten dürften den Intentionen des Bundestrainers weiterhin nicht entsprechen.

Ein personelles Revirement im Stab gibt es angesichts der Rücktritte von bewährten Kräften wie Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Klaus Eder ohnehin. Womöglich fällt es noch größer aus.

Die Generation:

Schön und gut, die Rufe sind unüberhörbar: Ein großer personeller Schnitt muss her. Lasst junge, unverbrauchte Kräfte ran! Mit Verlaub, die Frage sei gestattet: Wo sind diese Talente denn? Joachim Löw hat als Chefcoach bis zur EM 2008 das Erbe seines Vorgängers Jürgen Klinsmann verwaltet. Bei der WM in Südafrika 2010 präsentierte er dann erstmals „seine“ Mannschaft, deren Kern seither Mesut Özil, Jerome Boateng Sami Khedira, Manuel Neuer & Co. bildeten. Mit schwungvollem Offensivfußball prägte die Generation der U21-Europameister von 2009 , die durch Thomas Müller und Toni Kroos trefflich ergänzt wurde, einen neuen Stil, in dem die deutschen Grundtugenden nur eine untergeordnete Rolle spielten. Löw formte als Trainer diese sprichwörtliche Multikulti-Elf, er profitierte von ihrem Spielwitz, ihren kreativen Fähigkeiten. Doch Russland hat erwiesen: Die Helden kommen in die Jahre, sie sind müde. Kein Problem, hieß es allenthalben: In Deutschland gebe es Talente in Hülle und Fülle. Doch wer genau hinschaut, sieht zwar Potenzial, aber bei bejubelten Nachwuchsstars wie Leon Goretzka noch viel Luft nach oben. Ergo: Löw kann den Neuaufbau nicht ohne die Stützen der Generation 2009 schultern.

Ein miserabler Schachzug war es in diesem Zusammenhang, bei der WM ausgerechnet auf den größten Hoffnungsträger aus der Riege der Nachwuchskräfte zu verzichten: auf Leroy Sané.

Die Motivation:

Joachim Löws Erfolge sind unbestritten. Sein Manko trat stets zutage, als ihm die Siege zu selbstverständlich von der Hand gingen und scheinbar alles wie am Schnürchen lief. Dann neigt er zu zerstörerischem Übermut. Bei den Europameisterschaften 2012 und 2016 ersann er jeweils fürs Halbfinale kreative taktische Lösungen, die sich gegen Italien bzw. Frankreich als Rohrkrepierer erwiesen. 2012 hätte ihn dies fast den Job gekostet, vier Jahre später wurde der Fehlgriff kaum thematisiert, weil Löw ja mit den Weihen des Weltmeister-Trainers versehen war.

Auch in Russland umgab Löw eine Aura der Selbstgefälligkeit, an der selbst die Auftaktpleite gegen Mexiko und der Last-Second-Sieg gegen Schweden nicht kratzen konnten.

Im Nachhinein sagen viele, Löw hätte nach dem WM-Triumph am 13. Juli 2014 in Rio de Janeiro einen Schlussstrich ziehen sollen. Der Schritt wäre logisch gewesen, doch der jugendlich auftretende Bonvivant hatte keinen Plan B für seine Zeit nach der Auswahltrainerkarriere. Also wollte er noch Europameister werden oder das seltene Kunststück vollbringen, den WM-Titel zu verteidigen.

Beides misslang gründlich, stattdessen hat er nun das größte Desaster in der Geschichte des deutschen Fußballs zu verantworten. Jogi Löw hat einiges gutzumachen – und mit ihm einige Spieler. Das sollte frische Motivation genug sein. Allerdings: Löw hat ab sofort Gegenwind. Den ist er nicht gewohnt.

