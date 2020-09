Aussenansicht Das Ökostrom-Potenzial endlich nutzen Deutschland will 100 Prozent erneuerbare Energien. Dafür müssen Kurzsichtigkeit und Bürokratie endlich ein Ende haben.

Von Alex Melzer, Umweltexperte

Merken

Mail an die Redaktion Der Autor Alex Melzer ist Gründer und CEO von Zolar, einem Greentech-Start-up aus Berlin. Seine Vision: die Energieerzeugung der Welt auf 100 Prozent erneuerbar umstellen. Foto: Katrin Schindler

Die Klimaschutzziele dürfen nicht infrage gestellt, aufgeschoben oder kurzfristigen CO2-intensiven Wirtschaftsinteressen geopfert werden. Leider zeugen der auf 2038 verschobene Kohleausstieg oder die unnötig verzögerte Entscheidung zur endgültigen Aufhebung des Solardeckels von September 2019 bis Juni 2020 von gerade solch einer Kurzsichtigkeit.

Was wir stattdessen brauchen, ist ein Turbolader für die erneuerbaren Energien. Um in Deutschland 100 Prozent Erneuerbare zu erzielen, brauchen wir einen massiven Ausbau der Photovoltaik. Für grünen Strom, der am Ende auch der E-Mobilität zugutekommt. Nahezu täglich liefert uns die Sonne saubere Energie, doch wir nutzen dieses Geschenk noch nicht ausreichend.

„Was wir stattdessen brauchen, ist ein Turbolader für die erneuerbaren Energien.“



Der Vorschlag, für Neubauten in Bayern ab 2022 eine Photovoltaik-Pflicht geltend zu machen, die sogar vom Staat bezuschusst wird, ist lobenswert und sollte bundesweit Schule machen. Die Solaranlage auf dem Dach und der Speicher im Keller liefern ein Rund-um-sorglos-Paket für Strom, Wärme und E-Mobilität. Das macht unabhängig und schützt am Ende nicht nur das Klima, sondern schont auch den Geldbeutel. So gut wie jedes Privatdach eignet sich für eine Solaranlage – dieses Potenzial muss die Politik mit entsprechenden Anreizen für Hausbesitzer heben.

Besitzer von PV-Anlagen sollten von Steuern und Umlagen befreit, anstatt für klimafreundliches Handeln förmlich bestraft zu werden. Das Gemüse aus dem eigenen Garten ist ja schließlich auch steuerfrei. Bürokratische Hürden müssen abgebaut werden. Das von der EU beschlossene Diskriminierungsverbot für selbst erzeugten Ökostrom sollte in Deutschland endlich umgesetzt und damit die Eigenversorgung mit Solarstrom vereinfacht werden.

„Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung Mut beweist.“



Auch braucht es zeitnah eine Lösung, damit sich PV-Anlagen, die 2021 aus der EEG-Förderung herausfallen, weiter lohnen. Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung Mut beweist und konsequent vorgeht, wie bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Eine Chance bietet die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Peter Altmaier muss dafür die bisherige Verhinderungstaktik aufgeben. Schließlich sind Erneuerbare nicht nur wesentlich für den Klimaschutz – sie schaffen ebenso viele tausend Arbeitsplätze in einer zukunftssicheren Branche.