Aussenansicht Das Parlament soll verkleinert werden Natürlich ist ein zweiter Wahltermin mit Kosten verbunden. Aber ein Bundestag mit gut 850 Abgeordneten kostet auch Geld.

Erich Einwachter, Oberstudiendirektor a.D.

Das Grundgesetz schreibt für Wahlen zum Deutschen Bundestag allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen vor. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. Die Funktionsfähigkeit einer Demokratie kann durch ein relatives Mehrheitswahlrecht (wie in Großbritannien) oder ein absolutes Mehrheitswahlrecht (wie in Frankreich) oder durch ein Verhältniswahlrecht wie in Deutschland gewährleistet sein.

Die Verfasser des Grundgesetzes wollten aus dem Mehrheitswahlrecht die persönliche Beziehung von Wählern und Gewählten ins Deutsche Wahlrecht als personalisiertes Verhältniswahlrecht übernehmen. Deshalb hat jeder Wahlbürger eine Erststimme für den Wahlkreis und eine Zweitstimme für die Landesliste.

Bei nur wenigen Parteien konnten die Ergebnisse der beiden Stimmen noch gut harmonisiert werden. Schon bei sechs Parteien führen nun die erforderlichen Ausgleichsmechanismen zur Aufblähung des Bundestages – zur Zeit 709, in Zukunft vielleicht mehr als 800 Abgeordnete.

Stärkere Legitimation für Abgeordnete

Eine noch nicht intensiv diskutierte Möglichkeit wäre, bei der Wahl der Wahlkreisbewerber zum absoluten Mehrheitswahlrecht zu wechseln. Erforderlich wäre dann natürlich eine Stichwahl nach zwei Wochen. Die Zahl der Wahlkreise könnte bleiben. Die dann gewählten Abgeordneten hätten eine noch stärkere demokratische Legitimation.

Die Stichwahlen könnten zusammen mit den Zweitstimmenwahlen stattfinden. Erst- und Zweitstimme wären dann erst gleichberechtigt. Bei der Bundestagswahl 2017 betrug bei 60 Bewerbern der Abstand zum Erstunterlegenen weniger als fünf Prozent. Bei diesen 20 Prozent könnten also Änderungen erwartet werden. Bei 115 Bewerbern betrugt dieser Abstand über 40 Prozent. Bei diesen 38 Prozent wird das Ergebnis der Stichwahl sich nicht verändern.

Das Verhalten der Wähler können wir kaum berechnen. Geht man von einer linearen Verteilung aus, könnte im Durchschnitt bei 88 Wählern eine Änderung des Wahlverhaltens erwartet werden. Die Bürger könnten bei Abgabe von zwei gleichberechtigten Stimmen „Ausgleichs-Überlegungen“ anstellen. Das mit einer zusätzlichen Stichwahl erzielte Ergebnis ist dann ohne Überhangs -und Ausgleichsmandaten gültig.

Natürlich ist ein zweiter Wahltermin mit Kosten verbunden. Aber ein Bundestag mit vielleicht 850 Abgeordneten kostet auch Geld

