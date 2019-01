Regierung Das sind Merkels größte Baustellen In den kommenden Monaten gibt es viele harte Nüsse in Berlin zu knacken. Auf Merkel und ihre Minister warten einige Aufgaben.

Von Reinhard Zweigler

Auf Kanzlerin Angela Merkel und ihre Minister warten viele Aufgaben.

Berlin.Neben einem umfangreichen Arbeitspensum, das sich CDU, CSU und SPD auf 175 Seiten ihres Koalitionsvertrages vorgenommen haben, rücken auch viele nicht geplante Themen auf die Regierungsagenda von Angela Merkel. So muss, trotz des wahrscheinlichen Austritts Großbritanniens aus der EU, die Staatengeneinschaft weiter gestärkt werden. Zudem ist die Politik von US-Präsident Donald Trump kaum vorhersehbar. Erst drohte er der EU Strafzölle auf Autos an, dann schwächte er seine Drohungen wieder ab. Höchst problematisch könnte es auch für Deutschland werden, wenn USA und Russland den Vertrag zum Verbot von atomaren Mittelstreckenwaffen aufkündigen. Die Kanzlerin ist als Krisenmanagerin gefragt.

Energiewende, Brexit, Zollstreit

Wirtschaft: Mit den Entscheidungen der Kohlekommission zum Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 hat Minister Peter Altmaier (CDU) nur eine Arbeitsgrundlage erhalten. Er muss die Energiewende und den Trassenausbau weiter voranbringen. Dicke Bretter sind ebenfalls Steuersenkungen, Digitalisierung sowie der Zollstreit mit den USA und der Brexit.

Bahn, Dieselskandal und E-Mobilität

Verkehr: Die Ertüchtigung des staatseigenen Bahnkonzerns ist weiterhin eine Hauptaufgabe von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Daneben muss er im Dieselskandal endlich klare Kante zeigen. Das Ansehen der deutschen Autoindustrie steht auf dem Spiel. Bei der E-Mobilität und autonomen Fahren muss er mehr Tempo machen.

Beschaffung, Personal, Segelschulschiff

Bundeswehr: Erst kürzlich musste Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) den traurigen Zustand des in der Werft liegenden Segelschulschiffes „Gorch Fock“ in Augenschein nehmen. Weitere Baustellen sind die Beschaffung neuer Transportflugzeuge, Kampfschiffe, eines neuen Sturmgewehres. Sie muss die Armee für junges Personal attraktiver machen.

Rente und Fitmachen für Digitalisierung



Soziales: Mit dem beschlossenen Rentenpaket hat Sozialminister Hubertus Heil (SPD) der Rentenkasse etwas Luft verschafft. Ob das allerdings ausreicht, wenn die Konjunktur einbricht, ist fraglich. Als Herausforderung stehen außerdem das Fitmachen für die Digitalisierung und Korrekturen am Hartz-IV-System an.

Sicherheit, Wohnen, Integration

Inneres: Die Begrenzung der Flüchtlingszuwanderung scheint erst einmal gelungen. Doch die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) versprochenen Anker-Zentren, die von Aufnahme, Entscheidung bis zur Rückführung zentral zuständig sind, lassen in vielen Bundesländern noch auf sich warten. Der Fachkräftezuzug muss vereinfacht werden. Die Nachrichtendienste müssen besser kooperieren. Es sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen.

Schwarze Null halten, den Soli abbauen

Finanzen: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) konnte dank sprudelnder Steuereinnahmen aus dem Vollen schöpfen und die schwarze Null halten. Das dürfte schwieriger werden, sollte die Konjunktur abflauen. Dennoch soll der Solidaritätszuschlag teilweise abgebaut werden. Eine Bewährungsprobe für Scholz ist zudem die Reform der Grundsteuer.

EU-Förderung, Tierwohl, Glyphosat

Landwirtschaft: In Brüssel steht für Ministerin Julia Klöckner (CDU) mit der Reform der EU-Agrarpolitik eine Riesenaufgabe an. Beim Tierschutz will sie ein neues staatliches Kennzeichen einführen. Ab 2021 dürfen Ferkel nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden. Nach dem Verbot einiger Pflanzenschutzmittel tobt weiter der Streit um Glyphosat.

Klimaschutzgesetz, Plastikmüll, Bienen

Umwelt: Eine ganz harte Nuss für Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wird das Klimaschutzgesetz. Es soll Vorgaben für die CO2-Reduktion in allen Bereichen machen. Zur Verringerung von Plastikmüll wird sie weitere Vorstöße machen. Außerdem steht der Schutz von Bienen und anderen Insekten obenan.

