Gesellschaft Das Smartphone als Gefahr In seinem neuen Buch warnt Manfred Spitzer vor den Folgen der ständigen Handy-Nutzung – vor allem für Kinder und Jugendliche.

Von Louisa Knobloch

Merken

Mail an die Redaktion Spielen, chatten, posten: Kinder und Jugendliche nutzen ihre Smartphones oft mehrere Stunden am Tag. Foto: Marcel Kusch/dpa

Regensburg.Es sind dramatische Folgen, vor denen Manfred Spitzer in seinem neuen Buch „Die Smartphone-Epidemie“ warnt: die Nutzung von Mobiltelefonen führe zu Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen, steigenden Selbstmordraten, abnehmender Intelligenz und gefährde demokratische Gesellschaften, da Menschen über Plattformen wie YouTube und Facebook manipuliert und radikalisiert würden. Als Beleg führt der Professor für Psychiatrie und Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm zahlreiche wissenschaftliche Studien ins Feld.

Sicher ist: Spitzers neues Buch wird wieder für Kontroversen in den Feuilletons sorgen und es wird sich – wie bereits die Vorgänger „Digitale Demenz“ und „Cyberkrank!“ – ausgezeichnet verkaufen. Kritiker werfen Spitzer vor, er würde digitale Medien pauschal verteufeln und sie für alle möglichen negativen Entwicklungen verantwortlich machen: von nachlassender Gedächtnisleistung bis hin zu Narzissmus und abnehmender Empathiefähigkeit.

Spitzer sieht Sucht-Gefahr

Spitzer entgegnet in seinem neuen Buch, es gehe ihm nicht um Angstmacherei, Kulturkritik oder den Versuch, den Fortschritt aufzuhalten. Vielmehr fordert er eine „Technikfolgenabschätzung“ für das Smartphone – ein Gerät, das in gerade einmal zehn Jahren eine nahezu weltweite Verbreitung erfahren hat und oft mehrere Stunden pro Tag genutzt wird. Generell werde die Digitalisierung zu unkritisch vorangetrieben, moniert Spitzer. „Erst digitalisieren und dann fragen, was das mit uns macht, ist wie ein Arzneimittel auf den Markt bringen und dann fragen, ob es überhaupt gut ist für den Patienten.“

Soziale Medien mit Suchtpotenzial Studie: Die Krankenkasse DAK und das Deutsche Zentrum für Suchtfragen am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf haben 2017 für eine Studie 1001 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zu ihrer Nutzung sozialer Medien befragt.

Zeit: Durchschnittlich verbrachten die Befragten rund drei Stunden pro Tag (166 Minuten) mit WhatsApp, Instagram, Snapchat und Co. Genutzt werden die sozialen Medien zumeist über das Smartphone.

Sucht: Der Studie zufolge zeigen 2,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland einen problematischen Gebrauch sozialer Medien – 3,4 Prozent der Mädchen und 1,9 Prozent der Jungen. Das entspricht in absoluten Zahlen rund 100 000 Kindern und Jugendlichen.

Besonders für Kinder seien digitale Medien schädlich, so Spitzer. Daher haben Computer oder Smartphones seiner Ansicht nach in Kindergärten und Grundschulen nichts verloren. Ab 14 oder später sei eine Nutzung unter Aufsicht denkbar. „Mit einem Smartphone hat man Zugang zum größten Rotlichtbezirk und kriminellen Tummelplatz der Welt. Ab welchem Alter würden Sie Ihr Kind unbegleitet in solche Gegenden gehen lassen?“, fragt Spitzer im Interview. Ebenso wie Alkohol würden Smartphones die Gehirnentwicklung beeinträchtigen und süchtig machen – Abstinenz sei daher das Beste.

„Erst digitalisieren und dann fragen, was das mit uns macht, ist wie ein Arzneimittel auf den Markt bringen und dann fragen, ob es überhaupt gut ist für den Patienten.“ Manfred-Spitzer, Sachbuch-Autor



Wenn Kinder in der Wachstumsphase zu lange auf die kleinen Bildschirme starren würden, steige zudem das Risiko, kurzsichtig zu werden, dramatisch an. In Südkorea, wo Smartphones noch weiter verbreitet sind als hierzulande, seien bereits über 90 Prozent der jungen Menschen kurzsichtig – in Europa seien es mittlerweile 30 Prozent. Als Smartphone-süchtig gelten dem südkoreanischen Wissenschaftsministerium zufolge mittlerweile über 30 Prozent der 10- bis 19-Jährigen, führt Spitzer in seinem Buch an.

Wie die Situation in Deutschland ist, hat die Medienwissenschaftlerin Dr. Karin Knop von der Universität Koblenz-Landau untersucht. Im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW hat sie 2015 zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen eine Studie zur mobilen (digitalen) Mediennutzung von 8- bis 14-Jährigen durchgeführt. Zwei Drittel der befragten Kinder verfügten über ein internetfähiges Handy. Knop und ihre Kolleginnen erfassten das sogenannte Handyinvolvement – also wie lange die Jugendlichen nach eigener Einschätzung auch (eine Zeit lang) ohne das Handy auskommen konnten oder es umgekehrt mehr und mehr nutzten, daran dachten oder es ständig auf neue Nachrichten überprüften. „21 Prozent berichten von einem starken Involvement, acht Prozent von ihnen sind so stark involviert, dass sie als suchtgefährdet bezeichnet werden müssen“, berichtet Knop. Die Eltern hätten hier eine entscheidende Vorbildfunktion: „Wenn Eltern selbst ein hohes Handyinvolvement aufweisen, so haben auch die Kinder ein höheres Handyinvolvement.“ Auch Spitzer bringt dazu Beispiele und verweist auf die Verantwortung der Eltern.

Die Tendenz sei, dass Heranwachsende immer früher ein Smartphone hätten, so Knop. Eine Altersempfehlung möchte die Wissenschaftlerin nicht abgeben. Sie sagt aber: „Kinder, in deren Umfeld und Freundeskreis alle mit Handys ausgestattet sind, sollten ebenfalls ein Smartphone haben.“ Sonst seien sie womöglich außen vor, wenn im Freundeskreis Hausaufgaben, ausfallende Schulstunden oder Freizeitgestaltung über WhatsApp kommuniziert würden. „Wichtig ist, dass Eltern und Kinder Regeln für den kompetenten Umgang mit den Geräten aushandeln.“ Von einem Handy-Verbot in Schulen, wie Frankreich es gerade eingeführt hat, hält die Medienwissenschaftlerin jedoch nichts.

Bayern will Handy-Verbot lockern

Spitzer spricht sich dagegen für ein Verbot aus, da sich dadurch die Leistungen der Schüler verbessern würden. „Smartphones stören den Unterricht, sie lenken ab, und allein schon ihre Anwesenheit auf dem Tisch erfordert geistigen Aufwand, sie jetzt nicht zu nutzen.“ Einer US-Studie zufolge führe bereits die sichtbare Anwesenheit des Smartphones zu einer messbaren Reduktion der Intelligenz und des Denkvermögens, heißt es im Buch.

„Smartphones stören den Unterricht, sie lenken ab, und allein schon ihre Anwesenheit auf dem Tisch erfordert geistigen Aufwand, sie jetzt nicht zu nutzen.“ Manfred Spitzer, Sachbuch-Autor



In Bayern gilt bislang die Regel, dass Mobiltelefone in der Schule ausgeschaltet sein müssen. Der Lehrer kann jedoch eine Nutzung zu Unterrichtszwecken gestatten. Doch das Verbot war in der Praxis oft schwer zu kontrollieren. An 135 weiterführenden Schulen in ganz Bayern werden derzeit Regeln erarbeitet, wie eine private Handynutzung aussehen kann. Die Konrad-Adenauer-Realschule Roding hat bereits ein Konzept für eine „handyfreundliche Schule“ entwickelt. Ziel sei ein „geregelter, sinnvoller Umgang“, sagt Schulleiter Alexander Peintinger. Die Jugendlichen sollen sich mit Themen wie Datenschutz, Urheberrecht, dem Recht am eigenen Bild oder Cybermobbing auseinandersetzen. „Das kann man am besten, wenn die Schüler die Geräte auch nutzen dürfen“, ist Peintinger – selbst Vater von vier Kindern – überzeugt.

Hier geht es zum Ressort Politik.

Erhalten Sie täglich die aktuellsten Nachrichten aus der Region bequem via WhatsApp auf Ihr Smartphone. Alle Infos dazu finden Sie hier.