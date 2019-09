Aussenansicht Das Tabu Demenz brechen Demenz bedeutet Einsamkeit und Isolierung. Auch für Angehörige kann die Krankheit eine große Belastung sein.

Von Désirée von Bohlen und Halbach, Familien-Coach

Regensburg.Die Bayerische Demenzwoche ist ein richtiger Schritt, die Krankheit zu enttabuisieren. Die Not von Familien mit einem demenzkranken Angehörigen spürte ich zum ersten Mal hautnah bei einem Urlaub in Südtirol. Als Ehrenamtliche einer Organisation begleitete ich vier Familien während eines Wochenendes. In diesen Tagen verstand ich, unter welch‘ enormen Druck die Betroffenen stehen. Das ging mir richtig ans Herz!

Eine Demenzerkrankung verändert das komplette Familiensystem, nichts funktioniert mehr wie sonst. Diese besondere Lebenssituation in den Fokus nimmt die erste Bayerische Demenzwoche, die noch bis diesen Samstag läuft. Sie will für die folgenschwere Erkrankung unseres Gehirns sensibilisieren, von der allein in Bayern mehr als 240 000 Menschen über 65 Jahren betroffen sind. Eine begrüßenswerte Initiative! Denn Demenz bedeutet Einsamkeit und Isolierung. Pflegende Angehörige fühlen sich oft überfordert und alleingelassen. Sie sind auf einer Odyssee, die richtige Hilfe für den Erkrankten zu finden. Dabei stellen sie eigene Bedürfnisse hintan.

Wir wollen zeigen, dass Neues entstehen und dass man etwas verändern kann.



In Schweden hat die Stiftung Silviahemmet, die meine Tante, Königin Silvia von Schweden, ins Leben rief, ein Ausbildungskonzept zur Begleitung und Betreuung demenziell erkrankter Menschen und ihrer Angehörigen entwickelt. Davon angeregt, gründete ich 2017 den Verein Desideria Care, der das familiäre Umfeld in den Mittelpunkt rückt. Unser Ziel: Demenz menschlich zu begleiten. Durch die Arbeit mit den Angehörigen versuchen wir, den Stress aus ihrem Alltag ein Stück weit herauszunehmen. Spezialisierte Therapeuten bieten Coachings an, die auf familiäre Umstände eingehen. Dabei wollen wir einen anderen Blickwinkel auftun, zeigen, dass Neues entstehen und dass man etwas verändern kann. Unser Kulturangebot „Musik im Kopf“ lädt Erkrankte und Angehörige ein, am öffentlichen Leben teilzuhaben.

Vieles kann man mit Humor auffangen, oft kommt ein Lachen zurück.



Die langjährige Arbeit mit Demenzkranken ist die Basis für mein heutiges Engagement. Ich habe gelernt, dass man diese Menschen nicht behandeln sollte, als hätten sie Defizite. Wichtig ist es, sich Zeit zu nehmen. Die Arbeit wirkt auch entschleunigend: Der Tag wird so geplant, wie er den Menschen guttut. Vieles kann man mit Humor auffangen, oft kommt ein Lachen zurück. Diese Begegnungen haben mir die Angst vor der Krankheit Demenz genommen!

