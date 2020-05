Aussenansicht Das Tabu Regelblutung brechen Der Beginn der Menstruation führt in einigen Ländern dazu, dass Mädchen nicht mehr zur Schule gehen. Das muss sich ändern.

Von Mathias Anderson, Entwicklungshelfer

Regensburg.Heute ist Tag der Menstruationshygiene. Ich muss gestehen, dass ich erst von einer umsichtigen Kollegin erinnert werden musste, weil ich das Datum nicht im Kalender notiert hatte. Dennoch möchte ich das Thema heute aufgreifen, weil ich es für wichtig empfinde, dass darüber offen und ohne Tabus gesprochen wird.

Meine Arbeit in der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit beinhaltete in vielen Ländern auch Projekte an Schulen. Hierbei fiel oft auf, dass Mädchen ab einem gewissen Alter plötzlich nicht mehr zum Unterricht erschienen. Mal war es nur für ein paar Tage, viel zu oft blieben sie aber endgültig fern. Ein häufiger Grund für solch ein vorzeitiges Ende der Schullaufbahn ist in vielen einkommensschwachen Ländern das Einsetzen der Periode. Und hier sind es nicht nur die Tabus und Halbwahrheiten, die zu Stigmatisierung und Scham führen, sondern ganz oft auch schierer Mangel. So gibt es in den entlegenen ländlichen Räumen, wo unsere Hilfsprojekte überwiegend umgesetzt werden, schlicht keine Hygienematerialien zu kaufen.

Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit

Auf dem Land führt der Mangel zu krassen Abhängigkeitsverhältnissen, wenn nämlich Mädchen sich und ihre Kleidung reinhalten wollen, aber nicht wissen wie. Dann bleiben sie lieber zu Hause, bis die Tage vorüber sind. Dass das keine Alternative sein kann, ist uns allen, die wir uns für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit einsetzen, klar. Für uns als humanitäre Organisation mit dem Fokus auf Wasser, Sanitär und Hygiene ist es deshalb zentral, das Thema Monatshygiene immer wieder auf die Agenda zu setzen. Natürlich auch in unserer Projektarbeit.

So haben wir zum Beispiel in Somalia gerade an 15 Schulen geschlechtergetrennte Toiletten mit abschließbaren Türen und Waschmöglichkeiten gebaut. Außerdem wurden 1500 Hygienepäckchen an Schülerinnen verteilt und 45 Lehrkräfte zu Hygienetrainerinnen weitergebildet, die an ihren Schulen jetzt Gesundheitskurse durchführen, in denen sie über den weiblichen Zyklus informieren und über den Schutz vor Infektionen aufklären. In diesem Sinne appelliere ich zum heutigen Tag der Menstruationshygiene auch an Sie, das Thema anzusprechen, damit überall auf der Welt die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Mädchen und junge Frauen ohne Unterbrechung zur Schule gehen können.

Der Autor ist Geschäftsführer von arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.