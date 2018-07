Konkurrenz Das Treffen der starken Männer Trump und Putin: In Helsinki kommen zwei Präsidenten zusammen, die bei allen Unterschieden sehr vieles gemeinsam haben.

Von Martin Bialecki

Mail an die Redaktion Auch den G20-Gipfel Anfang Juli nutzten sie zum Austausch: Am Montag trifft sich US-Präsident Donald Trump (r.) erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Washington.Beide regieren in einer Zeit, die in all ihrer politischen Unübersichtlichkeit die Lust auf den starken Mann mit großer Wucht hat zurückkehren lassen. Sie mögen Gepränge und Gold, Paraden und Bauchpinseleien: Donald Trump und Wladimir Putin vereint vieles. Nun treffen die Präsidenten der USA und Russlands in Helsinki zusammen. Ein Blick auf Eigenheiten und Männlichkeiten, abseits von Syrienkonflikt und Ukraine, Sanktionen und Nato-Streit.

Putin sieht sich seit jeher geleitet von der Mission, Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion zu alter Größe zurückzuführen. Trump will sein Land markig abschotten, aber ebenfalls wieder großmachen: „Make America Great Again“, als wäre es vor ihm schwach und klein gewesen. Beiden ist ein starker Hang zur Autokratie gegeben. Beide bedienen zuhause mit vollen Händen populistische Reflexe und Aversionen.

Trump hofft auf gutes Verhältnis mit Putin

Trump äußerte vor dem Treffen die Hoffnung auf ein engeres Verhältnis zu Putin. „Hoffentlich wird er eines Tages vielleicht ein Freund sein – könnte passieren“, sagte Trump am Donnerstag am Rande des Nato-Gipfels in Brüssels. Putin sei aber vor allem sein Konkurrent. „Er ist nicht mein Feind. Ist er ein Freund? Nein, ich kenne ihn nicht gut genug. Aber die paar Male, als ich ihn getroffen habe, kamen wir gut miteinander aus“, sagte Trump.

"Er ist nicht mein Feind. Ist er ein Freund? Nein, ich kenne ihn nicht gut genug. Aber die paar Male, als ich ihn getroffen habe, kamen wir gut miteinander aus." Donald Trump über Wladimir Putin



Russlands wie Amerikas politische Kulturen kennen mächtige Rituale. Während Putins Amtseinsetzung an ein zaristisches Zeremoniell erinnerte, sehnt Trump sich für Washington sehr nach einer stattlichen Militärparade. Im Weißen Haus ist der Goldanteil zwar noch nicht so hoch wie im Kreml, aber es schimmert schon ordentlich.

So sehr beide auf Inszenierungen Wert legen, so unterschiedlich operieren sie. Putin gilt als Kontrollfreak, sein Bild in der Öffentlichkeit ist sorgfältigst choreographiert. Trump lässt seine Auftritte zwar auch meistenteils durchkomponieren, ist aber doch ganz überwiegend der Großmeister des Jetzt, erst Erzeuger und sodann Gestalter eines selbstverursachten Durcheinander. In dessen Mitte verspricht er Rettung.

Die Unterschiede Das Auftreten: Putin ist mit 1,70 Metern im Vergleich zu Trumps 1,88 Metern ziemlich klein. Er kleidet sich stets in gedeckten Farben, während Trump schon krawattenmäßig das Laute schätzt. Der Amerikaner wird eigentlich nie anders als in Anzug oder Golfoutfit gesehen, der Russe dagegen in allerlei Sport- und Outdoorkleidung.

Die Vorgeschichte: Putin, der Ex-KGB-Agent, gilt als hochintelligent, extrem lernfähig und gerissen. Trump, der Baumagnat mit ungewissen finanziellen Verhältnissen, kam bar jeder politischen Erfahrung ins Amt. (dpa)

Ein sehr eigener Umgang mit der Wahrheit verbindet die Präsidenten. Trump hat sich und den Seinen längst eine parallele Welt erschaffen, oft genug hat sie nicht das Geringste mit der Realität zu tun.

New York Times: Trump und Putin mit gleicher Strategie



In der „New York Times“ schrieb Thomas Friedman, Trump und Putin seien vom gleichen Holz. „Ihre Strategie: Immer weiter draufhauen, weiter lügen, abstreiten, das Gegenteil behaupten, ganz egal, wie unwahrscheinlich ein Dementi ist – und niemals, niemals entschuldigen. Denn wenn man im industriellen Maßstab lügt, sind alle überwältigt von ihrer schieren Schamlosigkeit. Es ist diese beständige Erosion der Normen, die Trump Amerika und die Putin der Welt antut.“

Für ihre Gegner in Politik, Medien und Gesellschaft haben beide kaum mehr übrig als Hohn und Spott, bei Trump oft auch auf dem niedrigsten Niveau. Beide haben sich ein perfektes mediales Ökosystem geschaffen, das ihnen als Verstärker und Resonanzboden dient. Jeder für sich, werden die beiden als misstrauisch beschrieben und als einsam. Einerseits weit vernetzt, gilt ihr engstes Umfeld doch als sehr klein. Wer unmittelbar für Trump oder Putin arbeitet, muss liefern – vor allem aber darf man kein schlechtes Licht auf den Boss werfen, sonst wird es eng.

Trumps wie Putins Rhetorik ist schlicht, bei Trump oft auch plump. Gute Redner sind sie beide nicht. Aber um in Helsinki miteinander zu sprechen, muss auch das ja nicht zwischen ihnen stehen.

