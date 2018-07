Ausstellung Das Welterbe mit dem Blick von Künstlern „Danube Art Lab“ lässt den Donauraum neu und wieder entdecken. Die Werke machen Vergessenes sichtbar.

von Gabriele Mayer

Mail an die Redaktion Zum Auftakt von „Danube Art Lab“ initiierte Nikita Kadan eine Performance. Regensburger weckten mit dem Gang in Holzpantinen über die Steinerne Brücke die Erinnerung an ein dunkles Kapitel Stadtgeschichte.Foto: altrofoto

Regensburg.„Danube Art Lab“ ist Teil eines EU-Großprojekts, das kulturelle und touristische Verbindungen der Länder Zentral- und Osteuropas stärken will. Der Donauraum wird wieder- und neuentdeckt: Elf namhafte Künstlerinnen und Künstler aus je einem Land erkundeten die Welterbe-Stadt, die seit dem Mittelalter Drehscheibe zwischen Ost und West ist, auf der Suche nach vergessenen Plätzen, Situationen oder Ereignissen, die sie künstlerisch sichtbar machen.

Zum Auftakt am Freitag initiierte Nikita Kadan (Ukraine) die Performance „The Inhabitants of Colosseum“. Zahlreiche Regensburger gingen in Holzpantinen vom Colosseum über die Steinerne Brücke und riefen ein dunkles Kapitel Stadtgeschichte wach, als im Krieg Gefangene zur Arbeit laufen mussten.

Das Projekt ist länderumspannend und kommunikativ, es ist auf Vergangenheit gerichtet, handelt aber auch von zeitgenössischer Kunst. Die Werke sind im öffentlichen Raum zu sehen und zudem in der Städtischen Galerie. Um diese Ausstellung geht es hier.

Wir sehen, was wir sonst hören

Zwei der elf Künstler haben ihre Arbeit nur in der Städtischen Galerie realisiert, die anderen neun sind dort mit Werken vertreten, die zwar eigenständig sind, aber auch auf ihre Werke im öffentlichen Raum Bezug nehmen. Im konzentrierten Ausstellungsort im Leeren Beutel treten die Installationen, Objekte, Videos, Bilder und Fotografien nicht nur in Dialog zueinander, auch die einzelnen künstlerischen Positionen verdeutlichen sich. Man kommt den Sachen näher, man kann assoziieren und Ergänzungen finden zu dem, was man draußen gesehen hat: vielerlei Perspektiven auf kleinem Raum.

In Holzschuhen über die Steinerne „Danube Art Lab">: Das Projekt wurde realisiert vom donumenta e.V. in Kooperation mit der Stadt Regensburg. Eine internationale Kuratoren-Jury wählte die Werke aus. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie läuft bis 18. November: www.regensburg.de/danube-art-lab.

Performance: Am Abend der Eröffnung initiierte Nikita Kadan eine Performance zur Erinnerung an ein dunkles Kapitel der Regensburger Vergangenheit. Zahlreiche Regensburger gingen in Holzpantinen schweigend vom Colosseum her über die Steinerne Brücke.

Catrin Bolt aus Österreich kombiniert vier bewegte Bilder, die Regensburg-Motive zeigen. Bei dem Video einer Kundgebung am Domplatz dreht sich die Kamera hin und her. Bei einigen Dias folgt langsam Bild auf Bild. Wir werden konfrontiert mit unterschiedlicher Bewegtheit und unterschiedlichen Arten, sich zu bewegen und Blicke auf die Dinge zu werfen.

Bei diesem Werk vergleichen wir etwas, das wir sonst so nicht sehen, nämlich Arten. Das kann nur Kunst uns zeigen, nicht Wissenschaft, kein Stadtrundgang. Bei Kunst geht es um die individuelle Erfahrung, um eine Darstellung vom Standpunkt eines Subjekts aus. Und als Betrachter stellen wir unsere Wahrnehmung ins Zentrum. Bei der Tschechin Alena Foustková lesen wir Wörter in Weiß auf Schwarz: „Singing 40DB“, Conversation 70DB“ oder „Church Bell“. Wir sehen hier, was wir sonst mit den Ohren hören. Wir hören es sozusagen im Nachhinein, bewusst. Wir lauschen in uns hinein.

Ein Turm aus Schaumstoff

Ein Kasten, begehbar, und wie ein kleines Klassenzimmer, an den Wänden sind handgeschriebene Texte zu lesen, Lieder erklingen. Es geht um historische und gegenwärtige Erzählungen. Sie verbinden die verschiedensten Länder. Denn Bojana S. Knezevic aus Serbien erkundet das Leben in Frauenklöstern, vor allem am Beispiel der Armen Schulschwestern und der Englischen Fräulein. Zudem interviewte Knezevic fünf Regensburger Nonnen beider Gemeinschaften zu ihren Beweggründen für ein Leben heute im Kloster.

Klára Orosz aus Ungarn präsentiert ein Modell des vor langer Zeit zerstörten Schwarzen Turms an der Steinernen Brücke. Orosz’ Turm sieht freilich anders aus als der ursprüngliche. Er ist offen und besteht aus feinen schwarzen Schaumstoff-Stäben, die sich als ein Ineinander von Hell und Dunkel zeigen, als Spiel mit Kontrasten von weich und hart, damals und heute, und als ein Modell des Transfers zwischen Gegensatz-Zonen.

Notburga Karl (Deutschland) zeigt in ihrer Kepler-Installation ganz sinnlich den Clash verschiedener Systeme von Denken, Weltanschauung und Politik bei dem Astronomen Kepler, aber auch rund um sein Regensburger Monument. Immer neue Sichtweisen eröffnen sich durch den Blick von Künstlern, die nicht in Regensburg leben.

