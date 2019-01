Cyberangriff Daten hunderter Politiker gehackt Bundes- und Landespolitiker sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Chats und Dokumente wurden im Internet veröffentlicht.

Mail an die Redaktion Auch ranghohe Politiker auf Bundes- und EU-Ebene sind vom Hackerangriff betroffen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin.Bei dem Online-Angriff auf Politiker und Prominente sind persönliche Daten und Dokumente von hunderten Personen des öffentlichen Lebens im Netz veröffentlicht worden. Betroffen seien „alle Ebenen“ - Politiker aus dem Bundestag, dem Europaparlament und den Landtagen bis hin zu den Kommunen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin. Die Veröffentlichung der Daten sorgt für große Aufregung.

Die Hintergründe sind bislang noch völlig unklar. Der Inhaber des genannten Twitter-Accounts beschreibt sich selbst mit Begriffen wie Security Researching, Künstler, Satire und Ironie.

Hackerangriff auf Politiker: Das BSI prüft den Fall derzeit in enger Abstimmung mit weiteren Bundesbehörden intensiv. Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum hat die zentrale Koordination übernommen. Nach jetzigem Erkenntnisstand liegt keine Betroffenheit der Regierungsnetze vor. — BSI (@BSI_Presse) 4. Januar 2019

Alle Fraktionen außer AfD betroffen

Die Leaks wurden am Donnerstagabend bemerkt und beschäftigen seitdem die Partei- und Fraktionsführungen. Betroffen seien alle im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD. Veröffentlicht wurden vor allem Handynummern und Adressen, aber zum Teil sehr persönliche Daten wie Personalausweise, Chats, Briefe, Rechnungen oder Kreditkarteninformationen. Ob alle Daten authentisch sind, ist offen.

Offizielle Stellungnahmen der Parteien waren zunächst nicht zu erhalten. Wer für die Veröffentlichung verantwortlich ist und mit welcher Motivation die Daten öffentlich gemacht wurden, ist noch unklar.

Auch Prominente betroffen

Die persönlichen und vertraulichen Daten von Politikern und Prominenten im Netz stammen nach Experteneinschätzung nicht aus einer einzigen Quelle. Bei den Daten handele es sich um ein Potpourri an Material aus verschiedenen Hacks auf Mail-Accounts, sagte der renommierte Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer der dpa. „Da hat jemand offenbar mit viel Fleißarbeit versucht, Mail-Accounts zu öffnen“, sagte Fischer. Die erste Vermutung, dass ein zentraler Mail-Server des Bundestags geknackt wurde, habe sich nicht bestätigt. „Im Netz findet man immer mal wieder etwas. Da steckt eindeutig Fleißarbeit hinter.“

Das Ziel des Angriffs war am Freitag noch weitgehend unklar. Auch Daten von Prominenten, etwa der Moderator Jan Böhmermann, wurden veröffentlicht. Da alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD betroffen sind, liege es nahe, dass das Daten-Leak „aus der rechten Ecke“ komme, sagte Fischer. Möglich sei es aber, dass der Hack „aus Spaß an der Freude“ erfolgte - „die Datenlage sieht danach aus“.

Sind schlechte Passwörter schuld?

Ein Problem sieht Fischer darin, dass auch Mitarbeiter in Unternehmen und Organisationen die Absicherungen der Technikabteilung oftmals aus Bequemlichkeit umgingen. „Je restriktiver die IT gehandhabt wird, umso häufiger werden die Sicherheitseinstellungen umgangen“, sagte Fischer. Das Reservoire an Passwörtern sei bei den meisten Mitarbeitern begrenzt. „Dass Passwörter dümmstens verwendet werden, ist ein Problem.“ Im aktuellen Fall geht Fischer davon aus, dass die Betroffenen schlechte Passwörter sowie Webmail-Accounts statt der offiziellen Mailadresse für die Kommunikation genutzt haben.

