Internet Datenklau bei Politikern aus der Region Ein Hacker-Angriff betrifft fast 1000 Politiker, Promis und Journalisten. Auch Amtsträger aus Ostbayern hat es erwischt.

Von Reinhard Zweigler und Christian Kucznierz

Bei dem Online-Angriff auf Politiker und Prominente sind persönliche Daten und Dokumente von hunderten Personen des öffentlichen Lebens im Netz veröffentlicht worden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin.Alois Karl machte seinem Ärger Luft. Der CSU-Bundestagsabgeordnete aus Neumarkt zeigte sich in einer Umfrage nach Bekanntwerden des Datenklaus im Internet „höchst verärgert“. Drei Mal sei er „gehackt“ worden, sagte der Haushaltspolitiker. Seine private Handynummer und die Telefonnummer seines Wahlkreisbüros in Amberg wurden auf einem inzwischen gesperrten Twitter-Konto im Internet veröffentlicht. Karl will nun „Anzeige gegen unbekannt“ erstatten.

Allerdings ist der Oberpfälzer nicht nur „erbost“ über den mehrfachen Hacker-Angriff, sondern auch darüber, dass die Sicherheitsbehörden die betroffenen Abgeordneten offenbar vier Wochen lang nicht über den Datenklau informiert haben. Seine Kritik zielt vor allem auf das Bundesamt für IT-Sicherheit (BSI). Wenn dieses Amt nicht imstande sei, solche schwerwiegenden Eingriffe in die digitale Kommunikation frühzeitig zu erkennen und abzuwehren, könne man es auch „auflösen“, schimpfte Karl. In Sondersitzungen der CSU-Landesgruppe wie der Unionsfraktion werde man sich des brisanten Themas annehmen, kündigte Karl an.

Holmeier: „Nix Geheimes“

Auch andere ostbayerische Abgeordnete standen, mehr oder weniger stark, im Fokus der Ausspähungen. So wurden die private Telefonnummer des Weidinger Bundestagsabgeordneten Karl Holmeier (CSU) sowie eine alte Dienstnummer des ehemaligen Bürgermeisters veröffentlicht. Das Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur zeigte sich jedoch relativ gelassen. Das interne Kommunikationssystem des Bundestages sei nicht betroffen. Anders als vor rund drei Jahren, als sich offenbar professionelle Hacker Zugang zum Bundestagssystem verschafften. Außerdem meinte Holmeier, die Mitteilungen und Dokumente aus seiner digitalen Kommunikation könne „jeder lesen“, das sei „nix Geheimes“.

Der Datendiebstahl Täter: Für hunderte Politiker sowie Prominente aus dem Musik- und Fernsehgeschäft war es ein Schock: Ihre Handynummern, manchmal private Familienfotos, Kontodaten und Chats fanden sich auf dem Twitter-Konto @_0rbit im Internet.

Daten: Viele Daten, etwa private Festnetz- oder Handynummern, sind vertraulich, andere ohnehin öffentlich zugänglich. Zahlreiche Angaben sind veraltet.

Gesetz: Das Strafgesetzbuch sieht Geldstrafen und bis zu drei Jahre Haft für jene vor, die sich unberechtigt Zugang zu Daten verschaffen.

Auch Bayerns SPD-Generalsekretär Uli Grötsch geriet ins Visier der Hacker. Allerdings halte sich der Schaden bei ihm in Grenzen. „Ich bin nur mit Handynummer, Mail-Adresse und mit einem alten Account bei Adobe betroffen“, sagte der Bundestags-Innenpolitiker aus Waidhaus. Zudem verwies er auf „den hohen Standard der IT-Sicherheit“ in seinem Büro.

Zu den am stärksten von den Veröffentlichungen betroffenen Bundestagsabgeordneten gehört dagegen offenbar der Regenburger CSU-Mann Peter Aumer. Zu im Netz aufgetauchten persönlichem Material wollte er sich am Wochenende aber persönlich nicht äußern. Sein Büro teilte per E-Mail mit: „Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht dazu in Kontakt mit der Bundestagsverwaltung, die wiederum eng mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Wir drängen auf eine rasche Aufklärung.“

Oßner und Lechte nicht betroffen

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen sind bislang 994 Personen von den Online-Angriffen betroffen. 50 Fälle davon seien schwerwiegender Art. Dabei wurden größere Datenpakete, wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenz, veröffentlicht. Aufatmen konnten dagegen Florian Oßner (CSU) – für den Wahlkreis 228 Kelheim/Landshut im Bundestag – sowie der Regensburger FDP-Mann Ulrich Lechte. Beide zeigten sich erleichtert, dass sie vom Datenklau nach bisherigen Ermittlungsergebnissen „vorerst“ verschont geblieben seien.

