Migration De Maiziere verärgert CSU-Politiker Der Streit um die Asylpolitik 2015 geht weiter: Der frühere Bundesinnenminister schürt den Konflikt mit einem Buch.

Mail an die Redaktion Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) eckt an. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) weist Kritik scharf zurück. Foto: Armin Weigel/Archiv

München.Bayerische CSU-Politiker haben mit Verärgerung die Darstellungen des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU) zur Flüchtlingspolitik im Herbst 2015 zurückgewiesen. In seinem Buch mit dem Titel „Regieren“ kritisiert de Maizière Kommunalpolitiker aus Bayern: „Besonders die kommunalpolitisch Verantwortlichen vor Ort in Bayern lehnten eine Registrierung im Grenzgebiet ab und bestanden darauf, dass die Flüchtlinge ohne Registrierung, die in jedem Einzelfall 30 bis 45 Minuten dauert, sofort weiterverteilt werden“, schreibt er.

Bernreiter: Aus Berlin nur „warme Worte“

Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) weist diese Darstellung im „Münchner Merkur (Montag) als „Unsinn“ zurück. Natürlich habe man zuallererst angepackt und geholfen, als jeden Tag 6000 bis 10 000 Flüchtlinge über die grüne Grenze gekommen seien. Erst auf Betreiben der Landräte sei die Registrierung aber überhaupt in geordnete Bahnen geraten. Aus Berlin seien zumeist „nur warme Worte und schlaue Sprüche“ gekommen. Vorschläge der Kommunalpolitiker seien in Berlin erst mit Verzögerung aufgegriffen worden: „Das hat wochenlang gedauert.“

Die Rosenheimer Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig (CSU) sagte zu den Vorhaltungen de Maizières: „Bayerische Kommunalpolitiker mussten monatelang die Folgen des Nichthandelns von zuständigen Berliner Verantwortlichen ausbaden. Ihnen jetzt die Schuld in die Schuhe zu schieben, zeigt, dass manche nichts verstanden haben.“ Die Grenzöffnung im Spätsommer 2015 und die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten zu einem massiven Streit zwischen CSU und CDU geführt, der jahrelang das Verhältnis der Schwesterparteien belastete.

