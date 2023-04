„Schüren von Vorurteilen“ Debatte um Kindergrundsicherung: Harsche Kritik an Finanzminister Lindner von Thomas Vitzthum

Merken

Mail an die Redaktion „Niemand darf wegen seiner Kinder arm werden. Alle Kinder müssen die gleichen Chancen auf Bildung und Teilhabe haben“, kritisiert die SPD Finanzminister Christian Lindner (FDP) für seine Aussagen zur Kindergrundsicherung. −Symbolbild: dpa

Finanzminister Christian Lindner (FDP) bleibt bei der Kindergrundsicherung hart, wie er auch im Interview mit der Mediengruppe Bayern erklärte. Prompt kommt harsche Kritik von den anderen beiden Ampel-Parteien sowie von den Linken.

Lesen Sie auch: Wohlstand im Vergleich: Wie arm oder reich bin ich mit meinem Einkommen?







Die SPD im Bundestag wirft Finanzminister Christian Lindner im Streit über die Kindergrundsicherung vor, Vorurteile zu schüren. „Niemand darf wegen seiner Kinder arm werden. Alle Kinder müssen die gleichen Chancen auf Bildung und Teilhabe haben. Von diesem Ideal sind wir immer noch weit entfernt. Wer stattdessen Vorurteile schürt, kann nur die Privilegien der Besserverdienenden sichern wollen, die heute über die Steuerentlastung mehr für ihr Kind erhalten“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin Dagmar Schmidt der Mediengruppe Bayern.

Viel wichtiger sei es, diejenigen zu berücksichtigen, die die Unterstützung dringend bräuchten. Rückendeckung gab Schmidt Lindner in der Frage eines klaren Lohnabstandsgebots. „Wer arbeitet, muss mehr haben als Menschen ohne Arbeit. Das gilt auch für die Kindergrundsicherung. Gerade Eltern, die arbeiten, aber wenig verdienen, brauchen mehr Unterstützung.“ Linder hatte in der Mediengruppe Bayern die Bedeutung des Lohnabstandsgebots hervorgehoben: „Wir müssen bei neuen Sozialleistungen nun darauf achten, dass sich Menschen nicht irgendwann fragen, ob es bei ihnen finanziell noch einen fairen Unterschied ausmacht, wenn sie arbeiten gehen oder nicht. Das Lohnabstandsgebot ist hoch anerkannt. Die Sozialpolitik muss das beherzigen.“

Grüne: Kinder aus der Armut zu holen, das gibt es nicht zum Null-Tarif

Die Grünen haben Finanzminister Christian Lindner (FDP) für seine jüngsten Äußerungen zur Ausgestaltung der Kindergrundsicherung ebenfalls kritisiert. „Wir müssen unsere Kinder aus der Armut holen, das gibt es nicht zum Null-Tarif. Wer das suggeriert, meint es nicht ernst mit dem Kampf gegen Kinderarmut. Die Kindergrundsicherung ist eine Priorität der gesamten Ampel aus SPD, Grünen und FDP. Es muss Schluss sein mit den ganzen Nebelkerzen“, sagte der stellvertretende Fraktionschef Andreas Audretsch der Mediengruppe Bayern. Audretsch forderte den Kanzler, Position zu beziehen: „Der Moment ist da, an dem SPD und FDP beweisen müssen, ob sie es ernst damit meinen, Kinder aus der Armut zu holen. Vor allem der SPD-Kanzler wird sich daran messen lassen müssen.“

Audretsch widersprach Lindner in Bezug auf die Kosten des Kinderzuschlags. Lindner geht von Kosten von zwei bis drei Milliarden Euro aus. Mit Blick auf die von Familienministerium Lisa Paus genannten zwölf Milliarden Euro Kosten sagte Audretsch: „Die 12 Milliarden Euro sind schon sehr knapp kalkuliert.“ Die Kindergrundsicherung bezeichnete Audretsch als „ein Instrument, Eltern in Arbeit zu bringen. Gute Jobs der Eltern sind der beste Schutz vor Kinderarmut. Heute bleiben von 100 Euro mehr Bruttoeinkommen oft nur fünf oder zehn Euro mehr netto übrig, das ist viel zu wenig. Wer mehr arbeitet muss immer mehr im Geldbeutel haben, das ist das Ziel und so wird die Kindergrundsicherung zum Job-Motor. Wir wollen Eltern mehr von ihrem hart erarbeiteten lassen, auch das wird Geld kosten.“

Linken-Fraktionschef Bartsch wirft Lindner „Sehschwäche“ vor

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) in der Debatte über die Kindergrundsicherung „Sehschwäche“ vorgehalten. „Christian Lindners Blick auf das Land leidet offenbar an einer Sehschwäche. Wir haben keine zu hohen Sozialleistungen, schon gar nicht für Kinder, sondern millionenfach zu niedrige Löhne. Darunter leiden Arbeitnehmer und ihre Familien gleichermaßen“, sagte Bartsch den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Es sei „ein Ammenmärchen“, dass Menschen lieber von 502 Euro Bürgergeld lebten, als einer fair bezahlten Beschäftigung nachzugehen, so Bartsch.

Statt Lindners „Entweder-Oder-Politik“ brauche es laut Bartsch drei Dinge: „eine Kindergrundsicherung, wie sie im Koalitionsvertrag versprochen ist, massive Investitionen in Kitas und Schulen - nicht weniger als eine Bildungsrevolution - und gerade angesichts der historischen Inflation eine Lohnoffensive für mehr Fairness auf dem Arbeitsmarkt.“

− che