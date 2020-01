US-Wahl Demokraten: Er ist neuer Hoffnungsträger Der homosexuelle Pete Buttigieg will US-Präsidentschaftskandidat werden. Das könnte ihm sogar gelingen.

Von Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion Der junge Pete Buttigieg ist der Hoffnungsträger bei den Zentristen in der demokratischen Partei. Foto: Joe Raedle/AFP

Iowa.Buschiger Scheitel, entschlossener Blick und gewinnendes Lachen – spätestens seit den Kennedy-Brüdern helfen diese Zutaten, erfolgreiche Karrieren in der US-Politik zu starten. All das hat der junge Mann, der mit aufgekrempelten weißem Hemd und blauer Krawatte auf dem Podium des YMCA-Sportzentrums von Creston steht. Hinzu kommt rhetorisches Talent, das der Redner ausspielt, wenn er seine rund 300 Zuhörer an einem Montag zur Mittagszeit zum Träumen einlädt.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

„##### ####“ ## ###### ####?

### #### ### ########### ### ############ ### ### ######### ###### ########, ##### #### ## ### ########### ### ### #####-########## #######, ### ### ############# ## ############ ### ########## ## ##### ######## #####. ## #### #### #######, ## ######### ##### ######## ### ### ##### ## ### ######## ##########. „#### ### ##### #### ### ########### ####### ###### #######, ###### ### #####, #### ### #### #########, #### ######### ### #### ########### ####.“ ### ### ######### ####### ########## ###### ####### #### ########, ### „### ######## ######### ### ### ###### ############### ####“. „### #### ###### #########“, ########## ### ######## ### ########## ## ####, ### ## #. ####### ### ##### ## ### ### ####### ########### ######, ### ### ##### ##### ### ###### ######## ######.

## #### ###### ### ########## ### #### #### „######“ ######### ################### ########, ## #### ########### ### ### ##################### ## ######### ## ######. ##### ####### #### #### „##### ####“ #### ### ## ###### #### ##########. „## ##### ##### ######### ########, ### ### ############# ### ### ### ## ####“, ##### ### ##-#######, ### ### ##### ### ########## ##### #####. ### ########### ###### ####### ### ### ######### ### ###### ## ######### ########## ### #### #####.

### ############ #############

## #### ####### ###### #### ##### ######## ## #######, ### ### ### ##-####### #### ###### ##### ###### ######, ### ### ###### #############. „### ### ## ###### #### #### #### ######“, ##### ### ########, ### ## ### ### ##### ############ ############# ######, ### ######### #######. ## ###### ########-#### ####### „##### ####“ ##### #### ########### #######, ####### ######### #### „#####“ ### ########, ################## ### ####### ############ ############. ## ##### ##### ###### #### ### ######## ######### ### ########### ########### ## ### ###### #### ##### ########### ####################### ### #### ##. ###### ####### ### ######### ####### „######## ### ###“-########### ####### ## ## ### #### ##### „### #### ##“. ## #### ### ########### ### #### ######## ### ########### ##### ######## ################### ### ##### ### „########### ################“ ######.

### ##-######## ##### #### #######, ### ######### ### ########### #### ### ######## #########. ######### ##### ### ### ############ ############# #####. ### ######## #####, ##### ##### ######## #### ####, ### #### ####. ### ####### ### ##### ############# ### #####, ### ## ######### ####### #####. „## #### ### ### ########### ######## ### ############## ##,“ #### ### ########## #### ####### ### ### #### ##### ########## ## ####. „## ### #### ### ## ######, ###### ######### ### #####-########### ###.“ ### ##-####### #####, ######## ### ####### ## ### ########, ### ##### ####### ##### #### ## #######. ### ###### ########## ###### #### ### ########## ## ### ############# ######. ### ######## ####### ### ############ ####### #####, #### ##### ##### ##### ############, ## ### ### ####### ################# ##### ##### ### ###### #### ###### ## ########. ### ###### ################### ###### ### ############# ### #####. ### #### ### ####### ##########.

„### ##### ##### ##### ##, ########### #### #####“, ####### ### ##-####### #### ###### ### ########### ############ ## ### ####################### ## ##### ##### ###################### ### ##### ## ### ########## ### ######. ### ######### ### ##### ########### ######## ###########, ## ### ###### ## ##########. „### #######, ### ############“. ########## ####### #####, ### ###########-########## ####### ##### „###### ############# ## ###### ########## ##### ########“.

######### ###### ##### ### ##### #########

### ##### ################## ## ######### ###### #### ##### #######, ###### ############, ### ### ############### ### ### ###### #######. ###### ## #####################, #### ### ### ####### ### ###### ### ### ## ### ########-####, ### ###### ##### ######### ####### ### ####, #### ### ######### ######. ## ##### ############## ########## ### ######### ######## ### ############# ###### ###### ## #### ###### ##### ###, „#### ## ##### #### ### ######## ## ### ####“. ########## ### ##### ## #########, ### ## ####### ### ### ####### ###########. ##### ###### ## ### ###### ### ###############, #### ## ### ############ ##### ######## ###. ## ########## ### „######## ### ##########“. ############ ####### ##### #######, ## ## #### #### ###### ##### ### ####### „######“ ##### ####.

######### ###### ###### ### ##### ### ##### ### ##### #########. ##### ##### ######### #### ##### ########### ####################### ### #### ### ##### #### ####### ###### ### ######## #### ## ######### ###### #### ### ### „###########“ ###########. ## ######### #### ### ### ##### ####### ##. ### ########### ######## ### ######## ##### ########## ### ### ########### ###### ############# ### #### #######. „#### ### ##### ##### #######, #### ### ### ##### ###“, ####### ### ##### ### ######## ## #### ### ###### ###. ## ######## ###### #### ###### ### ######, ##### ### ####. #### ######## ### ### ## ####### ######## ## ####### ### ###### ###############.####### ##### ######### ### ###### ################ ## ######### ### ######## ### ######.

## ### ### #### ### ####### ############# ## ######## ### #######-###########, ######### ### ########################## ############# ###, #### ### ### ### ########### ####### #########. „#######“, ### ## ## ########### ## #### ##### ##### #####: „###### ####, ###### ####“. ##### ### ### ###### #### #######, #### ### ##### ##### ## ##### ####### ###### ########. ### „######## ### ###“-####### ####### ### ######. ### ### ############ ### ## ### ###########, ### ### ########## ### ########### ####################.

####### ##### ## ## #######

## ######## ##### ###### #### ### ###########. ## ##### ####### ### ###########, ### ####### ##### ######### ##### ######## ## ### ######### ### ########## ## ###########. „### ########### ### #######“, ##### ########## #######. ##### ### ### #######, ## ####### ## ######, ####### ### ######### ## ######## ####### ######. ######### #### ##### ###### #### #######. ## ### #### ### ####### ####, ### ####### ####### ### ## ######### #### ## ########. ## #### „### ##############“ ### ##########, #### ### ##-####### ####### #####, ### ### ##### ###### ### ############### #### #### ###. „#### ## ##### ##### ### ######## ###### ############, #### ### ############## ######.“

### ########## ##### ##### ### ### ########, ####### #### ### ###### ####. ##### ### ######## #### #### ###### #####, ##### ######### ### ###### ## ##### ###### ####### ### #### ##### #### #####. ### ###### ##### ##### #### ###########, ##### ###### ## ######, ### ### #### ###### ### ### #### #### ####### ##### ##### ##### ########. „### ###### ######### ##### ########### ##########,“ ####### ### ### „###### ### ####“ ######## ####### ##### ###### ### ##############. ### ###### ##### ######, ## ### ###### ### ##### #########, #### ### ##### ############ ####### ######## ####.

####### ############ #### ### ####### ### ####### ############## #### ## ####.