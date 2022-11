Zwischenwahlen Demokraten oder Republikaner? Die „Midterms“ in den USA im Liveticker von Luis Hanusch

Merken

Mail an die Redaktion Nach der geschichtsträchtigen Wahl 2020 stehen zwei Jahre später die nächsten nationalen Abstimmungen in den USA an. Foto: J. David Ake/AP/dpa

Nach der stehen zwei Jahre später die nächsten nationalen Abstimmungen in den USA an. Das über die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Kongresskammern – dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Präsident Joe Biden und seinen Demokraten droht der Verlust von Mehrheiten, die Republikaner wiederum könnten den in zusätzliche Sitz ummünzen. Wie 2020 .

Alle Entwicklungen zur Wahl finden Sie in unserem Liveticker: