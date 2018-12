Streit Der Digitalpakt für die Schulen wackelt Länder laufen Sturm gegen die Grundgesetzänderung. Kurz vor dem geplanten Start der Schuldigitalisierung ist alles offen.

Merken

Mail an die Redaktion Weil Bildung Ländersache ist, darf der Bund den Bundesländern bisher kein Geld für Schulen zuschießen. Der Bundestag will das ändern und hat dafür einer Änderung des Grundgesetzes zugestimmt. Foto: Armin Weigel/dpa

Berlin.Der wachsende Widerstand bei den Bundesländern macht eine Grundgesetzänderung für die Digitalisierung der Schulen in geplanter Form unwahrscheinlich. Nach Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Sachsen kam gestern von immer mehr Ländern Kritik an den Plänen, auch von SPD-geführten Ländern. Der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Thüringens Ressortchef Helmut Holter, geht davon aus, dass der Digitalpakt für die Schulen nicht wie geplant im Januar 2019 starten kann. Grund sei die vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung, sagte der Linken-Politiker. Diese sieht vor, dass der Bund die Länder in Bildungsfragen künftig unterstützen kann – unter anderem bei der Digitalisierung der Schulen. Damit die Grundgesetzänderung wirksam wird, muss der Bundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen.

Allerdings sollen die Länder gemäß eines Beschlusses des Bundestags für gemeinsame Projekte ab 2020 jeweils die Hälfte der Kosten tragen. Laut Holter war dies nicht abgesprochen. „Das geht so nicht. Das ist einfach ungeschickt und frech gegenüber den Ländern.“ Beim Digitalpakt geht es darum, digitale Technik wie WLAN oder Tablets in die Schulen zu bringen und für den Unterricht zu nutzen. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Die Grundgesetzänderung soll daher die Mitfinanzierung der Schulen durch den Bund ermöglichen.

Kritik für die Pläne

Auch bei SPD-geführten Ländern stoßen die Pläne auf Ablehnung. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte: „Es ist zwar wichtig, dass Bund und Länder eine gemeinsame Lösung in dieser Frage finden. Aber der vorliegende Plan ist für keine Landesregierung zustimmungsfähig – unabhängig davon, welche Partei sie führt.“ Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) sagte, die neue vom Bund ins Auge gefasste Regelung stelle die Selbstständigkeit Bremens in Frage.

Der aktuelle Stand Grundgesetz: Die Regierung und alle Fraktionen im Bundestag – außer der AfD – wollen das Grundgesetz ändern, so dass der Bund innerhalb der nächsten fünf Jahre fünf Milliarden Euro in die Schuldigitalisierung stecken darf. Am vergangenen Freitag gab es dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament.

Kritik: Dass die Schuldigitalisierung in geplanter Form Anfang 2019 starten kann, glaubt aber kaum noch jemand. Nachdem Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Sachsen klargestellt haben, dass sie im Bundesrat bei der Grundgesetzänderung nicht mitmachen wollen, kommen immer mehr Länder mit Kritik aus der Defensive.

Das Thema werde nun noch einmal im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat verhandelt. Auch in der Berliner Landesregierung gibt es Widerstand. Senatskanzleichef Christian Gaebler (SPD) erklärte, ad absurdum geführt werde das Ganze durch den Passus, der vorsehe, dass sich die Länder ab 2020 zur Hälfte beteiligen müssten, wenn der Bund ihnen bei künftigen Projekten finanziell helfe. Das könnte nach Gaeblers Einschätzung etwa auch für Konjunkturprogramme oder Katastrophenhilfen des Bundes gelten.

Politiker mit verschiedenen Meinungen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekräftigte: Um mehr Geld in die Digitalisierung der Schulen zu stecken, brauche es keine Änderung des Grundgesetzes. „Dazu müssen nur die Steuereinnahmen so verteilt werden, dass die Länder diese Aufgabe erfüllen können“, sagte Kretschmann. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier verteidigte seinen Widerstand gegen die Grundgesetzänderung. „Für fünf Jahre relativ überschaubare Beträge, auf Ewigkeit eine neue Bürokratie, auf Ewigkeit ein Durcheinander, das kann nicht vernünftig sein“, sagte der CDU-Politiker. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer sagte: „Es ist ärgerlich, dass der Bund die Länder hier vor vollendete Tatsachen stellt und Dinge zusammenmischt, die nicht zusammengehören.“ Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte sich kritisch zur geplanten Grundgesetzänderung.

Weitere Artikel aus dem Ressort Politik lesen Sie hier!