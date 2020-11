Interview Der falsche Weg des Protests So weit wie in Leipzig wird es in Bayern nie kommen, meint Uli Grötsch (SPD). Doch er warnt eindringlich vor Corona-Demos.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Uli Grötsch ist SPD-Innenpolitiker im Bundestag und Generalsekretär der bayerischen SPD. Foto: Uwe Moosburger

Berlin.Uli Grötsch, SPD-Bundestagsabgeordneter für Weiden und ehemaliger Polizist, spricht im Interview mit der Mittelbayerischen über die Lehren aus der „Querdenken“-Demonstration in Leipzig vom vergangenen Wochenende. wie man aus seiner Sicht Gesundheitsschutz und Demonstrationsfreiheit zugleich Rechnung tragen kann. Und für alle Teilnehmer der Corona-Demos hat er eine klare, aber unbequeme Botschaft.

Was sollte die Polizei in Regensburg aus Leipzig lernen?



Zustände wie in Berlin oder Leipzig wird es in Bayern nicht geben. Ich war selbst lange genug bayerischer Polizist, um das mit Sicherheit sagen zu können. wird die Einsatzleitung das Ganze frühzeitig auflösen.

Gesundheitsschutz und Demonstrationsfreiheit – wie wird man beidem zugleich gerecht?



Natürlich gelten alle Grundrechte auch in der Pandemie, daran gibt es keinen Zweifel. Aber es ist in dieser Zeit notwendig, dass man bei Versammlung Regularien erlässt: Maske, Abstand, Hygiene. Bei allen „Querdenken“-Demos, ob in Berlin, Leipzig oder Weiden, wurden die Regeln gebrochen. So wird es am Samstag auch in Regensburg kommen. Wenn mit Verstößen der Covidioten zu rechnen ist, darf man die Demos einfach nicht genehmigen. Wenn sie trotzdem genehmigt werden, muss man sie auflösen.

Ist es nicht zu pauschal, allesamt „Covidioten“ zu nennen?



Nein, das ist kein buntes Sammelsurium mehr, sondern überwiegend eine braune Soße. Die Menschen, die mit den Corona-Einschränkungen nicht einverstanden sind, dürfen ihre Meinung natürlich äußern, dagegen klagen und unter Einhaltung der Auflagen auch demonstrieren – klarer Fall. Aber sie wählen den falschen Weg des Protests, wenn sie gemeinsam mit Neonazis und Verschwörungstheoretikern auf die Straße gehen.

Mit welchen Gruppierungen ist in Regensburg zu rechnen?



Es werden diejenigen sein, die auch auf früheren Demos waren. Das fängt bei der AfD an, die versucht, die Menschen zu instrumentalisieren. Das wird der „Dritte Weg“ sein, also bekannte bayerische Neonazis. Und es werden Verschwörungstheoretiker etwa von QAnon sein. Diesen Ideologen geht es nicht um die Corona-Politik. Sie wollen unsere Ordnung in Deutschland, Bayern oder der Oberpfalz, wie wir sie kennen, abschaffen. Das sind die Feinde der Demokratie.