Außenansicht Der Hebel gegen Missstände Es ist jetzt an der Zeit die Menschenrechtsverletzungen in der Schuh- und Textilindustrie zu beseitigen, meint unser Autor.

Von Berndt Hinzmann, Menschenrechtler

Mail an die Redaktion Unser Gastautor Berndt Hinzmann ist Mitglied der Menschenrechtsorganisation INKOTA-Netzwerk e.V. Foto: INKOTA-netzwerk Foto: ?

Die Covid-19-Pandemie forciert die strukturellen Probleme in der Schuh- und Textilindustrie. In den Produktionsländern werden die Rechte der Menschen, die die Produkte herstellen, derzeit massiv beschnitten, um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu sein. Daher reicht es nicht, zu warten, bis die Pandemie zu Ende ist, und dann weiterzumachen, wie bisher. Es braucht ein neues Normal. Wann, wenn nicht jetzt Einkaufspraktiken nachhaltig umgestalten, so dass die Arbeiter eine soziale Absicherung und einen Lohn zum Leben erhalten und die katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt gestoppt werden.

Bisherige Prozesse im Textilbündnis oder die Fair Labour Association sind kaum vorangekommen. Der Aufruf der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zum Handeln und zum Schutz der Textil- und Schuharbeiter ist ein Signal. Aber ein Aufruf reicht nicht aus, es braucht konkrete Maßnahmen. Dass es auch gesetzlicher Regeln bedarf, ist unterdessen mehrheitsfähig. Die EU-Kommission erarbeitet – seitens des Commissioner for Justice, Didier Reynders – eine gesetzliche Regelung. Für Juni ist ein Entwurf geplant. Das klingt ganz gut. In Deutschland wird es ein Lieferkettengesetz geben. Doch der deutsche Gesetzentwurf reicht nicht. Bisher ist vorgesehen, dass Unternehmen bei indirekten Zulieferern erst dann aktiv werden müssen, wenn es konkrete Hinweise auf die Verletzung der Menschenrechte gibt. Zugang zum Recht besteht erst über die Klage. Das ist absurd, ein Gesetz soll doch präventiv wirken.

Umwelt wird zerstört und Menschenrechte werden aufgrund von strukturellen Missständen in Gerbereien, Schuh- und Nähfabriken verletzt. Deswegen müssen Unternehmen präventiv handeln, Risiken erkennen und abstellen. Ein Gesetz und Sorgfalt sollten, so die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, präventiv wirken. Ein Lieferkettengesetz und eine EU-Regelung dürfen nicht dahinter zurück. Im April berät der Bundestag über das Lieferkettengesetz. Die Abgeordneten können Nachbesserungen einfordern, dass die gesamte Lieferkette unter die Lupe genommen wird, dass eine zivilrechtliche Haftung die Rechte stärkt. Ein gutes Lieferkettengesetz stützt ein „Neues Normal“. Mit den Nachbesserungen würde die Bundesregierung konsequent sein und die UN-Leitprinzipien ernstnehmen.

