Außenansicht Der Impfstoff gegen Hunger Die Auszeichnung des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen mit dem Friedensnobelpreis 2020 ist ein Warnsignal.

Von Bianca Kaltschmitt

Mail an die Redaktion Entwicklungshelferin Bianca Kaltschmitt Foto: Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Help – Hilfe zur Selbsthilfe

Die Auszeichnung des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen mit dem Friedensnobelpreis 2020 ist ein sehr wichtiges Warnsignal – ein Warnsignal, das darauf hinweist, dass Unter- und Mangelernährung weltweit zunehmen und „aushungern“ weiterhin als Mittel des Krieges eingesetzt wird. Zunehmende Hungerkrisen sind eine deutliche Folge der Covid-19-Pandemie. Daher sei Nahrung der beste Impfstoff gegen Chaos bis zu dem Tag, an dem wir einen medizinischen Impfstoff gegen das Coronavirus haben, laut dem Norwegischen Nobel-Komitee. Im Kampf gegen den globalen Hunger sind „Impfungen“ in Form von Essenslieferungen und Bargeldverteilungen wichtig und richtig, aber nicht ausreichend, um den Hunger und andere Krisen nachhaltig zu bewältigen.

Wir müssen die Probleme der Welt an ihren Wurzeln packen und die Gesamtheit – die enge Verknüpfung aller Probleme miteinander immer vor Augen haben. Natürlich kann das keiner alleine schaffen. Es sind alle Akteure und Bereiche, jeder einzelne gefragt, um Krisen zu begegnen.

Unsere Arbeit bei Help verfolgt daher ganzheitliche und präventive Ansätze. In Bezug auf Hunger zum Beispiel nicht mehr der Transport von Hilfspaketen aus dem Ausland, sondern die Beschaffung der Hilfsgüter vor Ort, um den Lokalmarkt zu stärken sowie als Standard die temporäre Verteilung von Bargeld und Gutscheinen. Von Beginn an setzen wir auch auf die Selbsthilfe etwa mit Schulungen von Bauern in nachhaltigen Anbaumethoden und Vertriebsmöglichkeiten, um Hungerkrisen langfristig zu verhindern.

Von enormer Bedeutung sind auch die starken lokalen Partner vor Ort. So setzt unsere Hilfsorganisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe zunehmend auf die örtliche Zivilgesellschaft in den betroffenen Regionen und unterstützt die Mitarbeiter von lokalen Organisationen der Krise im Land eigenständig und gestärkt zu begegnen. So nutzt man nicht nur das Know-how der Menschen vor Ort, die ihr Land besser kennen als ausländische Helfer, sondern stärkt auch die Resilienz der Menschen im Land nachhaltig. Unser Impfstoff ist daher die Hilfe zur Selbsthilfe. Wir setzen auf die Stärkung der Menschen vor Ort. So sind sie in der Lage, sich selbst zu helfen und sich Perspektiven auf ein selbstbestimmtes Leben zu schaffen.