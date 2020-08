Konflikte Der Iran verurteilt die Annäherung Israel und die Arabischen Emirate haben sich auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen verständigt. Der Iran ist empört.

Mail an die Redaktion Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrieb am Donnerstag auf Twitter von einem „historischen Tag“. Foto: GALI TIBBON;ODD ANDERSEN;/AFP

Teheran.Der Iran hat die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) aufs Schärfste verurteilt. „Das war eine strategische Dummheit, die letztendlich nur die anti-israelische Widerstandsfront stärken wird“, so das Außenministerium in einer Presseerklärung am Freitag.

„Palästinensisches Volk betrogen“

Die Regierung in Abu Dhabi habe mit dieser „beschämenden, illegitimen und gleichzeitig gefährlichen“ Entscheidung das palästinensische Volk betrogen. „Die Palästinenser werden diese Einigung mit dem kriminellen Regime Israels nie vergeben“, teilte das Außenministerium laut der Nachrichtenagentur Isna mit.

Seit der islamischen Revolution von 1979 erkennt der Iran die Souveränität des israelischen Staates nicht an. Teheran betrachtet das Land als seinen Erzfeind und hat mehrmals mit der Vernichtung Israels gedroht. Auch die Beziehungen zu den VAE sind nach dem Angriff iranischer Demonstranten auf die saudischen Botschaft in Teheran im Jahr 2016 angespannt. (dpa)