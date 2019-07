Kirche Der Kardinal geht ins Gericht Der frühere Bischof von Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, hat ein Buch geschrieben. Es ist auch eine Abrechnung.

Von Christian Eckl

Merken

Gerhard Ludwig Kardinal Müller mit Papst Franziskus während einer Messe im Petersdom: Von seiner Kündigung als Glaubenspräfekt hat Müller durch Franziskus am Handy erfahren.

Regensburg.Wenn ein Kardinal ein Buch schreibt, beschäftigt das in der Regel nur die theologische Fachwelt. Wenn aber der frühere Bischof von Regensburg und ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation seine Zeit in Rom beschreibt, dann stockt so manchem Katholiken der Atem. Und wenn der Autor des Buches dann auch noch der von Papst Franziskus abgelöste ehemalige Glaubenspräfekt ist, dann hat das Buch durchaus kirchenpolitische Schlagkraft: „Römische Begegnungen“ heißt das Werk, das Gerhard Ludwig Kardinal Müller im Herder-Verlag geschrieben hat. Seit vergangener Woche ist es in den Buchläden.

#### ###### ##### #### ### ##### ## ### #####. ##### ## ###### ####### ########## ##, #### ### ######## ## ####### ### ############ ############ #####: „#### ## ########### ### ###### ### ##### ######### ##### ### ### ########### ### ### ######### ######## ## ########## ### ### ###### ### ##. ##### #######, ## ### ##### #### #####, #### ###### ### ############### ### ########## ### ########.“ ### #### ############# #### ### #### ########### ### ###### ####### #### „### ######“, ## ### ###### ##### ### ###########, ####### #### #### ########## ##### #### ## ### ####### ###### ###### #########. ### ## ##### ######, #### ## ###### #### #### ### ###### ########## ### ############### #######, ### ### ########## ## ##### #########?

########## ### ### #########

####### #### ### #### #### ########## ### ### ######## ### #######. ### #### ### ##### ######## ###. #### ### ####### ######## ####### ### ##### ### ##### ##########‘ ######## ### ########## ####### ## #####. #### #### ### ######### ### ######### ########## ###### ### ###### ######## ##########. ## ##### ### ## ###### #### ### #### ####### #####, ##### ## ########### ### ################# ############# ##########. ### ######## ####### ### ########### ### „######## ####“ – ## ### ##, ### ### ## ### ################ ### ########## ### ####### ### ################# ## ### „###-####“. ##### ###### ### ####### ### ##### ### ###### ### „######### #######“ ############ ############ ###. ###### ####### ## ###### ########### ##### ######### ##### ##### ############ ## #######, ###### #### ## ######## #### ######### ######: ### ### ############ ### ######### #################, ######## ####. ### ######### ####### ####### ###### ######## ##: „## ##### ####### ####, #### ### ##### ##. ### ### #### ## ### ### #####-######.“ ### ##### ##### ####### #####. „### ###### ### ### ##########-###### ##### #### ## ####### ### #####-######### ######. ### ###### ### ### ### ############## ############ ### #### ### ### ### #### #### ## ####“, ## ##### ## ## ####### ####.

### #### ### ######## ## ### ##### ### ######## ### ######. ## ########## ## ##### ########## ## ### ######### ######### ### ######## ## ###, ### ## ##### ##### ############# #########. „### ### ######## ########, ###### #### #### ###### ## ###“, ########## ###### ######## ##### ###### #######. „### ######### ##### ###### ########## ### ### ############ ## ###### ####### ########## ########## ############ #############“, ######## ######, „### ### #### ######## ######, ###### ###### ####, #### #### ## ### ##### ############# ### ### ##### ######## #### ### ##### ##### ####### ## ######.“ ###### ######## #### ######, #### ## #### ### ######, ## ### ## ###### #####: „#### ##### ######### ########## ###### ##########, #### ### ######## ##### ##### ############ ####“, ##### ## ## ### ####. #### #### ########## ########## ###### ######.

### ###### ### #######, ######## ###### ### ##### ### #########. „##### ### ######## ###### #### ## ### ### ##### ## ### ######### ### ######-###### ###########“, ## ### ########.

##-###-#### ##### ##########

„#### ###### ### #######, ####### #######, ######## ### ########### – ### ### ### ##### ### ######.“ ########## #### ### ############## ##### ###### #### ## ########### ################, #### #### ## ### ############# #### ## ### ######### #################. ## #######, ### #### ### ######## ## ############# ############## #### ######### #### ##### ## ### ############. ##### ### ### ############ ###### #### ##### ## #### ########### ###### ##############. „#### ####### ######### #### ######## ### ######### ####### ## ### ######## ### ########### ######### ##########, #### ###### ## ### ########## ###### ### ### ############ ############## ######### ### ###### ### ###### ## ###“, ######## ######. ### ##### ## ##### #####, ##### ### ######## #####.

## ### #### #### #########, #### ###### ## #### #########, ### ########## ### #################, #### ### ######### ############## ### #######, #### ### #################### #######. ######, ### ### ## ##### ### ###, #### #### #### ##### #### ## #### ### ##### ### ##### ########## ##### ##### ######## ######. ## #### #### ########## ### ######### ####. ####### ## ### ###### ####, ## ### ##### ##### ### #### ###### #### ##### ####### ######### ### ### ###### #####, ### ##### ######## ###. ########## ###. ## ### ####, ### ### ###### ## ### ###### #######, ####### ####### ### ### ######### #######, ### #####. ##### ### ## – ########## ### „######### ###########“ ### #### ########## ### ### ###### ##### ########## ######. ### #### ####### ##### ## ############## ### #########. #### ############## ##### ##########. „### ########## ######## ### ### ########## #### ## ##### ### #### ####### #### ######“, #### ### ####### ######### ### ################ ### ######### ##########, ### ####### ############## #### #####. ### ### ##### ###### #### ###### ########## „##### #########, #### #### ######## #######“, ##### #####. ### ######## ################# ###### #### ############# ##. „######## ###### ### ##### ######## ### #################“, ## #### ##########. ####### #### ### ######## ### ########. ## ### ### #### ###### #######. ### ### ### ###### „### ######## ##############, #### #### ####### ########### ##### ### ##### ########### ## ### ########.“

### ########### ############# ### ##### ###### ### ### ##########: ### ## ### ######## ####### ### ##### ### ### #########.