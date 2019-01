Gesundheit Der Kummerkasten der Krankenversicherten Herzchirurgin und MdB Claudia Schmidtke wird die neue Patientenbeauftragte der Regierung. Sie will Kranke eher einbinden.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Die Medizinprofessorin und CDU-Abgeordnete Claudia Schmidtke Foto: Jan Kopetzky/epd

Berlin.Es ist für einen Arzt eine äußerst schwere Aufgabe, sagt die Herzchirugin Claudia Schmidtke (52). Verstirbt ein Patient in der Klinik, nach einem Unfall, nach einer schwierigen Operation, müssen nicht nur die Angehörigen einfühlsam benachrichtigt werden, sondern der Arzt müsse in dieser seelischen Ausnahmesituation auch nachfragen, ob der oder die Verstorbene bereit gewesen sei, Organe zu spenden.

Schmidtke weiß aus langjähriger Erfahrung in der Notfall- und Intensivmedizin, wie schwierig, komplex und auch vorurteilsbeladen das Thema Organspende ist. Am Mittwoch soll die Medizinprofessorin und Bundestagsabgeordnete aus Lübeck vom Bundeskabinett zur neuen Patientenbeauftragten der Bundesregierung, einer Art Kummerkasten für Millionen Krankenversicherte, ernannt werden.

Und die frühere Oberärztin, die bis zu ihrer Wahl 2017 in den Bundestag noch regelmäßig am Operationstisch stand, will auch im neuen Amt weiterhin für freiwillige Organspenden werben. Dabei kann sie sich auf Unterstützung aus der deutschen Ärzteschaft berufen. Auch der Regensburger Nierenspezialist Prof. Dr. Bernhard Banas plädiert „für eine neue Kultur Pro Organspende in Deutschland“. Die neue Patientenbeauftragte, die zusammen mit der Journalistin Jutta Falke-Ischinger kürzlich den Verein „Leben spenden e.V. – Bündnis für Organspenden“ gründete, hat der Regensburger Transplantationsmediziner dabei an ihrer Seite.

„Ein neugieriger Mensch“

Von sich selbst sagt Claudia Schmidtke: „Ich bin ein neugieriger Mensch und liebe es, zu lernen.“ Den medizischen Alltag in den Kliniken kennt sie gut. Als Patientenbeauftragte wird sie allerdings noch einiges dazu lernen müssen. „Die Belange der Patienten sind in vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung berührt. Patienten sind wir alle. Die Verbesserung der Bedingungen im Gesundheitswesen und insbesondere in der Pflege sind mir besonders wichtig“, formuliert sie mit dem Blick auf das neue Amt noch recht diplomatisch-zurückhaltend. Ihr gehe es darum, „Patienten so früh wie möglich einzubinden. Sie müssen ernst genommen werden, und wir benötigen Strukturen, in denen Patienten auch laufende Prozesse begleiten können“. Als „Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten“, wie es im Regierungs-Deutsch korrekt heißt, wird Schmidtke den Dialog mit Patientenverbänden und Organisationen führen sowie mit den unterschiedlichen Organisationen des deutschen Gesundheitswesens im „intensiven Kontakt“ stehen. Jährlich landen tausende Einzelfälle, in denen Patienten ihr Leid klagen, auf dem Tisch ihrer Geschäftsstelle im Gesundheitsministerium.

Zugleich gehört es zur Aufgabe der Patientenbeauftragten, über die Einzelfälle hinaus, politische Entscheidungen im Sinne der Patienten zu beeinflussen sowie konkrete Ergänzungen und Veränderungen, etwa an Gesetzen und Verordnungen, vorzuschlagen. Schmidtke muss Mittlerin zwischen Patienten einerseits und den zig Krankenkassen, Verbänden, Kliniken und Ärzten andererseits sein. Sie wird zur Ansprechpartnerin für Betroffene, zwischen Ostsee und Bodensee. Freizeit, für die Lübecker Abgeordnete ohnehin ein rares Gut dürften nun noch seltener werden.

Eine engagierte Medizinerin

Dabei kommt die Berufung der Herzchirurgin doch einigermaßen unerwartet. Denn eigentlich war der CDU-Sozialexperte Ralf Brauksiepe (51) mit Antritt der Bundesregierung im Frühjahr 2018 zum Patientenbeauftragten ernannt worden. Überraschend gab der jedoch Anfang November dieses erst 2004 geschaffene Amt auf und trat einen gutdotierten Vorstandsposten beim drittgrößten deutschen Wohnungsunternehmen Vivawest im nordrhein-westfälischen Essen an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) füllt die vakante Stelle nun mit der Lübecker Medizinerin, die seiner Meinung nach „alle Voraussetzungen für die verantwortungsvolle Aufgabe als Patientenbeauftragte“ mitbringe.

Als profilierte Ärztin kenne sie die Nöte der Patienten, lobt Spahn die Berufene. Und als engagierte Medizinerin habe sich Schmidtke für den Erhalt der Unikliniken in Kiel und Lübeck, deren Abwicklung durch die schleswig-holsteinische Landesregierung drohte, nicht nur im Norden einen Namen gemacht. Erst im Zuge des Kampfes um die Kliniken war Schmidtke 2010 in die CDU eingetreten und hatte sich politisiert. Bei der Bundestagswahl 2017 gelang der Seiteneinsteigerin dann das Kunststück, gleich beim ersten Anlauf in dem seit fast fünf Jahrzehnten von der SPD-dominierten Wahlkreis 11 das Direktmandat zu holen.

Die Aufgaben der Beauftragten Das Amt: Die Position eines oder einer Patientenbeauftragten der Bundesregierung wurde vor 15 Jahren unter der damaligen SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt eingeführt.

Geschäftsstelle: Eine neunköpfige Geschäftsstelle der oder des Beauftragten im Bundesgesundheitsministerium kümmert sich um die Belange, Anfragen, Beschwerden und Hinweise von Patientinnen und Patienten.

Beratung: Vor allem sollen die Rechte der Patienten auf umfassende und unabhängige Beratung und objektive Information durch die Leistungserbringer, Kostenträger und Behörden berücksichtigt werden.

Kontakt: Infos gibt es unter: www.patientenbeauftragter.de

Und so wie Minister und Beinahe-CDU-Chef Jens Spahn wirbt auch Schmidtke bei den Organspenden für die sogenannte Widerspruchslösung. Das bedeutet, wer vor seinem Tod einer Organspende nicht ausdrücklich widerspricht, gilt im Falle seines Ablebens als potenzieller Organspender. Rund 85 Prozent der Deutschen betrachten Organspenden als positiv. Sogar 90 Prozent gaben einer Umfrage nach an, im Fall der Fälle sich ein Spenderorgan transplantieren zu lassen. Diese Zahlen machen Schmidtke und ihren Mitstreitern Mut. Zwar ging im vergangenen Jahr die Zahl der Organspenden leicht nach oben, doch noch immer warteten in Deutschland rund Zehntausend Patienten auf ein Leben spendendes Organ, etwa eine Niere, ein Herz, eine Lunge.

Das lange Warten auf das Organ

Im Durchschnitt bekämen Betroffene hierzulande erst nach sieben bis zehn Jahren ein Organ. Das sei rund vier Mal so lange wie etwa im Nachbarland Tschechien. Viele Betroffenen warteten vergebens. Auch als Patientenbeauftragte will sich Schmidtke damit nicht abfinden. Sie wirbt für mehr Information und Aufklärung, für den unbefangenen Umgang mit dem sensiblen Thema und sie streitet für bessere Voraussetzungen in den Kliniken für mehr Organspenden und Transplantationen. Dass die große Boulevard-Zeitung mit den vier Buchstaben die Widerspruchslösung als „Pflichtspende“ diffamierte, ärgert die Medizinerin. Ein „unglaublicher Zynismus“ sei das von Leuten, die sich nicht ernsthaft mit dem Leiden von Betroffenen, von Menschen, die sehnsüchtig und jahrelang auf ein Leben spendendes Organ warteten, auseinandergesetzt hätten, sagt Schmidtke ungewohnt schroff.

Dabei werde in Deutschland seit fast 40 Jahren über eine Neuregelung der Organspenden diskutiert. Dass das zutiefst moralische Thema, die Beschäftigung mit dem eigenen Tod, nun im Bundestag angekommen sei und dort über alle Fraktionszwänge hinweg frei diskutiert werde, macht ihr Mut. Noch im ersten Quartal soll eine Neuregelung beschlossen werden. Schmidtke hofft auf die Widerspruchsregelung, die es bereits in vielen Nachbarländern gibt. Die neue Anwältin der Patienten weiß, wovon sie spricht.

