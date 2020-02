Der Männerhort der CDU

Berlin.Als Überraschung wirft nun also auch Norbert Röttgen seinen Hut in den Ring. Der versierte Außenpolitik-Experte der CDU, einstiger Bundesumweltminister und bis zu seinem tiefen Fall nach der vergeigten NRW-Landtagswahl 2012 eigentlich „Muttis Klügster“ macht aus dem Bewerbertrio um den CDU-Vorsitz – Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn – ein Quartett. Irgendwie erinnert das Ganze an die Komödie Männerhort, bei der sich vier Kerle im Heizungskeller eines Einkaufszentrums versammeln, um bei Bier und Pizza ihre Probleme zu bejammern. Ein strahlender Held, dem die Herzen der Parteimitglieder und der Wählerinnen und Wähler zufliegen und der der ziemlich kopflosen großen Unionspartei wieder neuen Geist und neues Selbstvertrauen vermitteln kann, ist in diesem CDU-Männerhort allerdings nicht dabei.

Kann das überhaupt einer der vier bekannten Bewerber, von denen sich drei offiziell noch gar nicht dazu geäußert haben, das sie antreten wollen? Stärken und Schwächen haben alle vier. Merz, der Liebling der Konservativen und des Wirtschaftsflügels, weiß zwar bestens, wie große, globale Investmentgesellschaften funktionieren, doch der einstige Merkel-Kontrahent ist seit vielen Jahren aus dem politischen Geschäft raus, verfügt kaum noch über ein Netzwerk innerhalb der CDU. Zudem wird dem „großen Friedrich“ soziale Kälte nachgesagt. Das ist bei Laschet zwar anders, doch über die Grenzen Nordrhein-Westfalens ist der immer gut gelaunte Ministerpräsident kaum bekannt. Für Gesundheitsminister Jens Spahn indes spricht seine relative Jugendlichkeit und Unbefangenheit. Doch viele halten den 39-jährigen Münsterländer, der Österreichs Jungkanzler Sebastian Kurz zu seinen Freunden zählt, für zu jung. Spahns Zeit könnte noch kommen.

Obendrein haben sich offenbar noch weitere, eher unbekannte CDU-Mitglieder um den Vorsitz beworben. Die Kandidatenkür der Christdemokraten droht ähnlich aus dem Ruder zu laufen wie vor Kurzem bei der SPD. Bei den Sozialdemokraten ging im vorigen Jahr gleich ein halbes Dutzend Bewerber-Duos, jeweils aus einer Frau und einem Mann bestehend, auf eine quälend lange und langweilige Tour durch die Landesverbände. Gebracht hat das der SPD freilich nichts. Und der Vorschlag, jetzt auch in der CDU eine Doppelspitze, ein Team zu installieren, ist mehr aus der Not und mangelndem Mut zur Entscheidung geboren. Statt einer starken Integrationsfigur an der Spitze sollen möglichst alle Flügel irgendwie besänftigt werden.

Und es treten offenbar wieder nur Männer an. Es ist verwunderlich, dass nach einer Langzeitvorsitzenden Angela Merkel und einer grandios gescheiterten Kurzzeitchefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Adenauer-Haus nun nicht auch eine CDU-Frau antritt. Freilich drängen sich kaum Christdemokratinnen auf, von der Ex-Weinkönigin und derzeitigen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner einmal abgesehen. Merkels über eineinhalb Jahrzehnte währender Parteivorsitz war nicht mit einem großen Schub für CDU-Frauen verbunden. Dass die immer noch männerdominierte Partei mit einer verbindlichen Frauenquote fremdelt, macht die Sache nicht besser.

Eine rasche Entscheidung steht allerdings auch bei der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag an. Der Ex-Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, hat mit seinem Überraschungs-Vorschlag, seine Vorgängerin von der CDU, Christine Lieberknecht, zur Übergangs-Ministerpräsidentin einer Expertenregierung zu wählen, die Christdemokraten gewaltig in Zugzwang gebracht. Damit könnte der Weg zu vorgezogenen Neuwahlen im weiß-roten Freistaat geebnet werden. Aber genau das will die Landes-CDU, die heftige Einbußen befürchtet, bislang verhindern.