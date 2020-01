Aussenansicht Der Mut, zu vertrauen fehlt Damit er gewonnen werden kann, braucht es Fragen und ein Interesse am Gegenüber. Sonst verroht die Kommunikation weiter.

Roland Preussl, Pastoralreferent

In den sozialen Medien können unter vielen geposteten Artikeln Hasskommentare gelesen werden. Eine vermeintliche Wahrheit wird gegen die andere gestellt. Eine Unterstellung reiht sich an die nächste, und Verschwöhrungstheorien blühen in den schrillsten Farben. Es scheint fast so, als wäre das Misstrauen am Gegenüber an der Tagesordnung. Aber auch in der Face-to-Face-Kommunikation beklagen etwa Lehrende zunehmend, dass sie wahrnehmen, dass oft nicht mehr zusammen mit den Eltern Wege für das Kind gesucht werden können.

Es scheint derzeit fast so, als ob Mitarbeiter ihren Arbeitgebern, Arbeitgeber den Mitarbeitern, Bürger dem Staat, der Staat den Bürgern und Staaten staatlichen Vereinigungen prinzipiell misstrauen. Kompromisse und Lösungen werden oft nicht mehr gefunden, weil nicht miteinander, sondern eher übereinander gesprochen wird. Ein Einlassen auf das Gegenüber und die jeweiligen Kompetenzen und Bedürfnisse ist oft eine Fehlanzeige. Zudem schüren geistige Brandstifter zunehmend ein Klima der Verunsicherung, das das Vertrauen in die Gesellschaft und die Demokratie schwächt.

Aber wie können wir gesellschaftlich wieder zu einem Miteinander gelangen? Einem Miteinander, das Dialoge und Kommunikation fördert. Im Wort Kommunikation steckt ja auch „Communio“, also „Gemeinschaft“. Zunächst haben wir heute Möglichkeiten der Kommunikation, wie sie noch keine Generation vor uns hatte. Jeder von uns ist in der medialen Interaktion heute nicht nur mehr Empfänger, sondern auch Sender. In der christlichen Tradition gibt es einen Hinweis, zunächst die Aussage des Gegenübers versuchen zu retten und nicht zu diskreditieren. Das bedeutet, sich auf das Gegenüber einlassen.

Interesse am Gegenüber

Damit Vertrauen gewonnen werden kann, braucht es (Nach-)Fragen und ein echtes Interesse am Gegenüber. Wir brauchen beispielsweise mehr gesellschaftliche Diskurse von Arbeitgebern mit ihren Mitarbeitern, von jungen Menschen mit der älteren Generation, von Politikern mit ihren Wählern, und das nicht nur vor der Wahl. Vielleicht sollten wir beginnen, uns gesellschaftlich wieder mehr Fragen zu stellen, als vorgefertigte Antworten zu geben. Dann entstehen vielleicht Lösungen, die von mehr Menschen im Vertrauen getragen werden.

