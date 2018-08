Geschichte Der Tag des Erwachens in Ostbayern Heute vor 50 Jahren spürte auch Ostbayern den Prager Frühling. Es waren dramatische Tage für Menschen an der Grenze.

Von Harald Raab

21. August 1968: In Prag umringten empörte Tschechen vergeblich russische Panzer. Foto: UPI

Regensburg.Es war die Nacht vom 20. auf den 21. August. Vor exakt 50 Jahren rollten auf Prags Straßen sowjetische Panzer. Niedergewalzt oder erschossen wurden nicht nur 150 Menschen. Das zarte Freiheitspflänzchen Prager Frühling, nur wenig Monate alt, wurde zermalmt. Hoffnung und Schrecken spiegelten sich auch in Ostbayern wider. Die Hoffnung, an historische Beziehungen zu dem böhmischen Nachbarn anknüpfen zu können, die Schreckensvision, dass die sowjetischen Streitkräfte an der deutsch-tschechischen Grenze nicht Halt machen würden.

Als es so weit war, erlebten die Menschen entlang der Grenze, vor allem in Waidhaus und Furth dramatische Tage – eine Atmosphäre, die auch in Regensburg zu spüren war, als die Autos der Geflüchteten auf der Fahrt nach München hier Halt machten.

In Regensburg erkannte der junge Kulturdezernent Wolf-Peter Schnetz die Gunst der Stunde, als Alexander Dubcek im April 1968 seinen Sozialismus mit menschlichem Antlitz propagierte, die Grenzen öffnete und die Menschen unproblematisch reisen konnten. Regensburg würde wieder von der Randlage der westlichen Welt ins Zentrum Europas rücken – ein Szenarium, das erst über 20 Jahre später Realität wurde.

Schnetz nahm erste Kontakte zur Prager Schriftstellerszene auf. Der Autor und Mitarbeiter von Radio Prag, Alexej Kusak, las im überfüllten Studenten- und Kulturtreff Atelier Jean, in der Roten-Hahnen-Gasse. Stadttheaterintendant Walter Ruppel telefonierte mit seinem Kollegen im Pilsner Theater. Kurz vor dem Ende des tschechischen Sonderwegs zu Freiheit und Demokratie erlebte Pilsen ein großes Kulturereignis. Im Kajetan-Tyl-Theater, einer verkleinerten Form des Wiener Burgtheaters, führte das Regensburger Ensemble die Mozart-Oper „Cosi fan tutte“ auf. Die Menschen standen Schlange vor dem Theater, drängten sich in den Zuschauerraum. Jeder Platz war besetzt. Der Jubel beim Schlussapplaus galt nicht nur der künstlerischen Leistung, sondern ebenso der ungeahnten Möglichkeit, einer Theatertruppe aus Bayern danken zu können. Kultur als Zeichen wiedergewonnener Freiheit – Ende der Isolation.

Ich war mit Horst Hanske, dem Fotografen bei der Regensburger Wochenzeitung „Woche“, problemlos über die Grenze bei Waidhaus/Rozvaldov eingereist, um bei dem historischen Moment dabei zu sein. In Pilsen sah man aber auch schon die ersten Anzeichen, dass dieser Frühling bald in einen bitteren Herbst und Winter münden konnte. Wir stiegen auf den 103 Meter hohen Turm der gotischen St. Bartolomäus-Kathedrale am zentralen Platz der Stadt. Dort sah man trotz der Rauschschwaden aus den Schloten der Skoda-Werke, dass überall in der Biermetropole Militärfahrzeuge aufgefahren waren. Sollten sie die neue Freiheit schützen oder ihr den Garaus machen?

Wir fuhren weiter nach Prag, um uns dort mit dem Schriftsteller Alexej Kusak zu treffen. Wir saßen im Kellergewölbe des Klubs Famu, in der Altstadt, zusammen, sprachen über die kulturelle Bereicherung für Regensburg, wenn Prags lebendige Kulturszene erst die Donaustadt erobert hätte. Überall auf den Straßen, in den Cafés, wie im „Slavia“, unmittelbar neben dem Nationaltheater, eine seltsame Mischung aus Optimismus und banger Erwartung: Wird der große Bruder in Moskau, wird Breschnew dem tschechischen Volk demokratischen Sozialismus erlauben?

Einige flüchteten zu Fuß



Sehr bald kam das Erwachen, für die Prager, die Tschechen, die ganze Welt. Das ZK im Kreml konnte nur bei Strafe des Untergangs des Sowjet-Imperiums eine Insel der Freiheit in seinem Reich dulden. In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 rollte die Militärmaschine des Warschauer Pakts, unter ihnen Verbände der Nationalen Volksarmee der DDR, auf das viel zu selbstständige Prag und andere Städte der CSSR zu. Am 21. August 1968, nachmittags, war ich am Grenzübergang Furth im Wald/Folmova, ein sonniger Tag. In kleinen Konvois kamen Personenwagen. Es waren Touristen, die das Land verließen. Man sah aber auch Autos mit Prager Kennzeichen, alle voll besetzt – auf Dachgepäckträgern Koffer und Bündel. Hin und wieder kamen Menschen zu Fuß, die ihre Habseligkeiten schleppten. Dann fuhr ein dunkler Mercedes in die entgegengesetzte Richtung hinüber zum tschechischen Grenzposten. In diesem Wagen saß der Chamer Landrat Max Fischer. Er galt ja als der heimliche bayerische Außenminister, der in den vergangenen Jahren immer wieder Schlupflöcher im Eisernen Vorhang gefunden hatte. Seitdem er einen bayerischen Ochsen zurückgeholt hatte, dem es irgendwie gelungen war, auf tschechisches Hoheitsgebiet zu gelangen, hatte Fischer gut funktionierende Kontakte zu den tschechischen Amtskollegen.

„Am 20. August hatten wir noch einen ganz normalen Reiseverkehr.“ Heinz Welzel, Leiter der Grenzpolizei



Nachdem der Landrat zurückgekommen war, berichtete er, dass die tschechischen Grenzer so lange wie möglich den Übergang offen halten würden. Man rechne mit weiteren Menschen, die Hals über Kopf die CSSR verlassen wollten. Ab dem 23. August durften nur noch Ausländer mit gültigen Papieren passieren.

Noch aufgeregter ging es am Grenzübergang Waidhaus/Rozvadov zu. Heinz Welzel tat dort als Leiter der Grenzpolizei Dienst. Hier kam der Hauptstrom der Menschen durch, die zurück in den Westen wollten oder hier Schutz suchten. „Am 20. August hatten wir noch einen ganz normalen Reiseverkehr“, berichtete er. Welzel erfuhr am folgenden Tag von einem Reisenden, dass in Prag die Russen einmarschiert seien.

Shirly Temple fuhr gen West



Dann riss der Exodus der Tschechen, die unbedingt auf die andere Seite der Grenze wollten, nicht mehr ab. Es kam sogar vor, dass junge tschechische Grenzsoldaten ihren älteren Landsleuten die Koffer trugen, damit sie den bayerischen Schlagbaum erreichen konnten. Der amerikanische Filmstar Shirly Temple musste diesen Service freilich nicht in Anspruch nehmen. Sie rollte in einem Diplomatenwagen in den Westen. Hier war auch ein anderes Phänomen von der Schar der Journalisten und der Neugierigen zu besichtigen. Tschechen, die irgendwo ihren Urlaub jenseits des Eisernen Vorhangs verbracht und ihre frisch erlangte Reisefreiheit genossen hatten, wollten unbedingt wieder zurück. Ganze Reisebusse wurden in Richtung Prag abgefertigt. Erst die samtene Revolution 1989 brachte den Eisernen Vorhang zum Einsturz, der Bayern von der Tschechoslowakei getrennt hat. Der Prager Frühling war trotz des gewaltsamen Endes ein untrüglicher Vorbote von Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie in unserem Nachbarland.

