Außenansicht Der Wald als Klimaretter Naturnahe Forstwirtschaft ist grundsätzlich gut fürs Klima. Dies darf jedoch kein Freibrief für ungezügelte Holznutzung sein.

Dr. Christian Stierstorfer

Diplom-Biologe Dr. Christian Stiersdorfer

Regensburg.Wälder und Holzprodukte speichern Kohlendioxid, also helfen sie uns beim Klimaschutz. Diese einfache Formel ist häufig zu hören und ein wichtiger Posten in Kalkulationen zur Klimaneutralität: Wir verbrauchen fossile Energie, dafür pflanzen wir Bäume. Diese Rechnung ist aber meist zu schön, um wahr zu sein. Richtig ist: Bäume binden in der Wachstumsphase Kohlendioxid. Wird das Holz hochwertig und für lange Zeiträume – etwa im Hausbau – verwendet, im Idealfall sogar mehrfach („Kaskadennutzung“) und ersetzt es andere Rohstoffe (Substitutionseffekt), verstärkt sich diese Wirkung sogar.

Man muss jedoch differenzieren: Aufforstungen sind gut, wenn sie vernichtete Wälder wiederherstellen, und zwar in ihrer regional typischen und ökologisch angepassten Zusammensetzung. Plantagen, insbesondere jene mit gebietsfremden Baumarten, sind hingegen weltweit ein Umweltproblem. Naturnahe Forstwirtschaft ist grundsätzlich positiv zu sehen. Dies darf jedoch kein Freibrief für ungezügelte Holznutzung sein, sei es als Bau- oder Brennstoff. Die nachhaltige und ökologisch verträgliche Nutzung von Wäldern aus standortsheimischen Baumarten darf nicht nur die Holzernte im Blickfeld haben.

Der Wald ist Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, er liefert saubere Luft und Trinkwasser und ist Erholungsraum für uns Menschen. Ungenutzte Naturwälder, von denen die Bayerische Staatsregierung Ende 2020 insgesamt 58 000 Hektar rechtsverbindlich auswies, sind ein richtiger Schritt hin zu einem funktionierenden „Netzwerk wilder Waldnatur“. Auch diese unbewirtschafteten Naturwälder nehmen noch viele Jahrzehnte lang in ihrer Holzmasse und im Boden große Mengen CO2 auf. Kritisch zu sehen sind Bestrebungen, die Holznutzung deutlich zu steigern, vor allem, wenn damit die Zielsetzungen der naturnahen Forstwirtschaft gefährdet sind. Bei allen unbestrittenen ökologischen Vorteilen des Rohstoffes Holz ist zu bedenken: Er steht nicht unbegrenzt zur Verfügung, selbst wenn er nachwächst. Der Grundsatz der Ressourcenschonung muss auch beim Holz gelten. Der Wald darf nicht zum Zahlungsmittel im Ablasshandel für unseren verschwenderischen Lebensstil verkommen. Unsere Wälder können nur dann ihren Beitrag als Klimaretter leisten, wenn wir sie nicht ausbeuten.