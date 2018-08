Justiz Deutsche klagt gegen Harvey Weinstein Eine Schauspielerin wirft dem Produzenten vor, sie während des Filmfestivals in Cannes im Jahr 2006 vergewaltigt zu haben.

Merken

Mail an die Redaktion Harvey Weinstein kommt vor dem Justizgebäude an. Foto: Seth Wenig/dpa

Los Angeles.Eine deutsche Schauspielerin hat den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung angeklagt. In der am Montag eingereichten Klageschrift wirft eine unter dem Pseudonym Emma Loman geführte Frau dem in Ungnade gefallenen früheren Filmmogul vor, sich während des Filmfestivals in Cannes im Jahr 2006 an ihr vergangen zu haben.

Demnach habe Weinstein Loman eingeladen, um ihre Karriere mit ihr zu besprechen. Die Schauspielerin wirft dem Produzenten unter anderem Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor. Sie hatte Weinstein nach eigenen Angaben 2004 in Venedig kennengelernt. Das ehemalige Model gibt an, sie habe zögerlich auf die Einladung des Produzenten reagiert. Doch Weinsteins Hartnäckigkeit – sein Assistent rief sie angeblich bis zu 30 Mal am Tag an – habe sie veranlasst, anzunehmen.

In zahlreichen Treffen habe Weinstein sich sehr professionell verhalten, erklärte Loman. Das änderte sich nach Angaben ihres Anwalts jedoch, nachdem der Produzent sie unter dem Vorwand möglicher Filmrollen in seine Hotel-Suite lockte. Er habe die Schauspielerin „überwältigt“ und „vergewaltigt“, hieß es in der Klageschrift. Im Anschluss habe der 66-Jährige Loman mehrmals deutlich gemacht, dass er ihre Karriere ruinieren könnte, sollte sie an die Öffentlichkeit gehen. Deswegen bewahrte sie laut Anklage zunächst Stillschweigen.

Die ersten Vorwürfe sexueller Übergriffe und Gewalt gegen den Filmproduzenten waren im Oktober laut geworden. Seither warfen ihm mehr als hundert Frauen derartige Taten vor. (afp)