Migration Deutschland nimmt 1553 Flüchtlinge auf Die Bundesregierung will 1553 Migranten von den griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich SPD und Union geeinigt.

Berlin.Deutschland will 1553 zusätzliche Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich Union und SPD am Dienstag verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. (dpa)