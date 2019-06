Deutschland steckt im Stau

Die neue Studie zum Tom-Tom-Traffic Index bestätigt diesen Trend: Deutschland verstaut. Besonders Großstädte wie Hamburg, Berlin oder München verlangsamen jedes Jahr. Kein Wunder, haben Städte es jahrzehntelang verschlafen, für effiziente Mobilität und funktionierende Infrastruktur zu sorgen. Autozulassungen steigen stetig, Parkraum wird dagegen vernichtet und Straßen verfallen. Doch das Auto bleibt das Verkehrsmittel Nummer 1 und lässt sich nicht so schnell verdrängen. Was kann man tun?

Autos zu verbieten ist sicher keine Lösung und widerspricht auch eklatant dem Kauf-, Nutzungs- und Mobilitätsverhalten der Menschen. Die eine Lösung wird es nicht geben, sondern es muss ein Mix aus verschiedenen Verkehrsträgern sein. Schafft man Angebote, also effektive und sinnvolle Alternativen, führt das zu weniger Stau, besserer Luft und mehr Lebensqualität. Dementsprechend muss der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Ebenso könnte man über flexiblere Arbeitszeiten nachdenken. Ein Beispiel, wie so etwas funktionieren kann, ist Holland, wo ein Anspruch auf einen Tag Home-Office pro Woche besteht. Zur Rush-Hour wäre hier eine spürbare Verkehrsminderung die Folge.

Laut der Studie verliert ein Pendler derzeit bis zu 120 Stunden pro Jahr durch Stau. Das sind drei Wochen Arbeitszeit. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Ein wichtiger Punkt ist zudem die Verkehrsinfrastruktur, die oft stiefmütterlich behandelt wird. Durch eine Erweiterung um Ringstraßen und innerstädtische Tunnel kann der Verkehr entlastet werden. Autos und damit auch die Verbrennungsmotoren werden zwar sauberer und Elektromobilität nimmt zu – aber all das nutzt nichts, wenn die Infrastruktur für das Auto schlechter wird. Der heute so im Trend stehende Wechsel zur ausschließlichen Förderung des Radverkehrs in Städten wie München ist ebenfalls fragwürdig, wenn man nur noch auf ein saisonales Verkehrsmittel mit drei Prozent Verkehrsanteil setzt, und sowohl beim Auto als auch beim ÖPNV weit hinterherhinkt. Die Menschen wollen unabhängig, frei, flexibel und schnell unterwegs sein und dazu gehört auch das Auto. Es ist und bleibt Verkehrsmittel Nr. 1 in Deutschland. Das schließt aber nicht den Klimaschutz aus. Eine Minderung von Stau trägt gleichzeitig auch zum Schutz des Klimas bei!