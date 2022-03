Krieg in der Ukraine Deutschland will weitere Waffen liefern 2700 Flugabwehrraketen gibt Deutschland an die Ukraine ab. Sie sollen im Krieg gegen Russland helfen.

dpa

Berlin.Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ „Strela“ aus ehemaligen NVA-Beständen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Kreisen des Ministeriums erfuhr.