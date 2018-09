Macht Die Abgänge der Kanzler Die Einen gingen spektakulär, die Anderen wurden abgewählt. Die Wechsel im Kanzleramt folgten jeweils einem eigenen Szenario.

Von Reinhard Zweigler

Merken

Mail an die Redaktion 2005 wurde das Merkel-Bild aufgehängt: In der Gaststätte KanzlerEck in Berlin hängen die Porträts der deutschen Regierungschefs. Foto: Jens Büttner dpa

Berlin.Beobachter im „politischen Raumschiff Berlin“ streiten noch darüber, ob die Abwahl des Merkel-getreuen Fraktionschefs Volker Kauder nun auch unabänderlich die „Kanzlerinnen-Dämmerung“ von Angela Merkel eingeleitet hat. Fakt ist, dass sich die grandiose Karriere der seit 13 Jahren regierenden Kanzlerin ihrem Ende zuneigt. Doch wann genau und wie der Schlusspunkt gesetzt werden wird, ist offen. Vieles wird davon abhängen, welche Rolle die CDU-Vorsitzende auf dem Parteitag vom 6. bis 8. Dezember in Hamburg spielen wird. Sie hat bereits angekündigt, dort noch einmal für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Die Frage ist, mit welchem Ergebnis sie gewählt werden wird und ob sich Gegenkandidaten aus der Deckung wagen?

Ein Blick in die Geschichte der Abgänge von Kanzlern ist aufschlussreich. Gerhard Schröder standen die Tränen in den Augen. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielte am 19. November 2005 zur Verabschiedung des SPD-Kanzlers den Welthit „My Way“ von Frank Sinatra. „And now the end is near...“ (Jetzt, wo das Ende naht...), heißt es im Text. Ein Mann habe geradlinig gelebt und nur wenig zu bereuen. Er habe seinen eigene Stil gelebt („I did it my way“). Dem politischen Abgang vorausgegangen waren sieben turbulente Jahre der Kanzlerschaft. Mit der radikalen Arbeitsmarktreform „Agenda 2010“ hatte er auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über fünf Millionen reagiert. Umstritten war auch der Bundeswehreinsatz in Ex-Jugoslawien.

Schröder stellte Vertrauensfrage

Mit dieser Politik spaltete Schröder, der „Genosse der Bosse“, die eigene Partei. Wähler liefen scharenweise davon. Schröder setzte damals alles auf eine Karte. Nachdem die SPD in ihrem Kernland Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl verloren hatte, stellte er am 1. Juli 2005 im Bundestag die Vertrauensfrage. Er hatte die Absicht, zu unterliegen und so den Weg für vorgezogene Neuwahlen frei zu machen. Bundespräsident Horst Köhler legte jedoch den Termin für vorgezogene Neuwahlen auf den 18. September fest.

Trotz eines fulminanten Wahlkampfes, indem Schröder den 14-Prozent-Vorsprung der Unionskandidatin Merkel in Umfragen fast noch aufgeholt hätte, reichte es für ihn nicht wieder fürs Kanzleramt. Leicht angetrunken beschimpfte er Merkel am Wahlabend. Sie solle „die Kirche im Dorf lassen“. Seine Partei werde sie niemals zur Kanzlerin wählen. Wenige Wochen später jedoch stand die erste GroKo unter Merkel.

Christlich-liberale Koalition mit Abnutzungserscheinungen

Sieben Jahre zuvor hatte der aufstrebende Schröder, damals niedersächsischer Ministerpräsident und damit gleichsam vom Volk zum SPD-Kanzlerkandidaten bestimmt, das „Schlachtross“ Helmut Kohl aus dem Kanzleramt gedrängt. Nach 16 Jahren Regierungszeit waren viele des CDU-Mannes, des „Kanzlers der Einheit“ überdrüssig. Seine christlich-liberale Koalition zeigte deutliche Abnutzungserscheinungen. Das Wort vom „Mehltau“ kennzeichnete die letzten Jahre seiner Kanzlerschaft. Die Arbeitslosigkeit war gestiegen und vor allem in Ostdeutschland waren viele Wähler von Kohl enttäuscht, der ihnen „blühende Landschaften“ versprochen hatte.

Dabei hatte der tatendurstige Kohl im Herbst 1982 über ein konstruktives Misstrauensvotum den damaligen SPD-Regierungschef Helmut Schmidt aus dem Amt gehoben. Dem CDU-Chef kam seinerzeit zugute, dass die FDP unter Außenminister und Vizekanzler Hans-Dietrich Genscher die Koalition mit dem Sozialdemokraten indirekt aufgekündigt hatte. Allerdings bescherte die damalige Wende der FDP eine innerparteiliche Zerreißprobe. Einige Abgeordnete verweigerten dem Schwenk zu Kohl die Gefolgschaft, auch weil die FDP 1980 mit dem Versprechen in die Bundestagswahl gegangen war, Schmidt zum Kanzler zu wählen.

Der Spion im Kanzleramt

Noch spektakulärer war der Abgang des ersten SPD-Kanzlers Willy Brandt im Mai 1974. Der Bundesnachrichtendienst hatte lange die Tätigkeit von Brandts Referenten Günter Guillaume beobachtet. Am 24. April 1974 wurde der enge Mitarbeiter des Kanzlers als DDR-Agent enttarnt. Brandt, damals von Selbstzweifeln, Erfolglosigkeit, der Ölkrise und einer schweren Zahnentzündung geplagt, trat am 7. Mai vom Kanzleramt zurück. Helmut Schmidt, damals Finanzminister, wurde neun Tage später im Bundestag zum neuen Regierungschef gewählt.

Lesen Sie zum Thema auch diesen Kommentar:

Fünf Jahre zuvor hatte Brandt, der als Kanzlerkandidat für eine „neue Ostpolitik“ plädierte, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik einen Unionskanzler schlagen können. Nach der Bundestagswahl 1969 bildete er zusammen mit der FDP die erste sozial-liberale Koalition. Der wegen seiner NS-Vergangenheit umstrittene Vorgänger Kurt Georg Kiesinger (CDU-Politiker aus Baden-Württemberg) leitete von 1966 bis 1969 wiederum die erste GroKo auf Bundesebene. Brandt war damals Außenminister und Vizekanzler.

Kiesinger wiederum hatte drei Jahre zuvor nach heftigen innerparteilichen Querelen Ludwig Erhard, den „Vater des Wirtschaftswunders“, als Kanzler abgelöst. Die FDP hatte zuvor wegen Streit über den Bundeshaushalt ihre vier Minister aus der Erhard-Regierung abgezogen. Obwohl Erhard immer noch Kanzler war, wählte die CDU/CSU-Bundestagfraktion am 10. November 1966 Kiesinger zum neuen Kanzlerkandidaten der Union. 16 Tage später hatte der eine neue Koalition mit der SPD zustande gebracht. Ein „Putsch“ der Fraktion ist also durchaus nichts Neues.

Posten für ungeliebten Nachfolger geräumt

Der erste Bundeskanzler Nachkriegsdeutschlands, Konrad Adenauer, war auf seinen Nachfolger, den Ex-Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, nicht gut zu sprechen. Er hielt ihn für ungeeignet. Über Adenauers soziale Rentenreform, die Einführung des bis heute geltenden Umlagemodells, lag er mit Erhard heftig über Kreuz. Lange hatte der betagte Adenauer deshalb gezögert, ehe er endlich am 15. Oktober 1963 von seinem Amt zurücktrat und den Weg für den ungeliebten Nachfolger frei machte. Einen Tag später war Erhard Kanzler. Doch trotz des Sieges bei der Bundestagswahl 1965 blieb Erhard glücklos. Als er ein Jahr später von Kiesinger beerbt wurde, frohlockte Adenauer: „Nun ist der wech.“

Das waren die bisherigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland:

Weitere Artikel aus dem Ressort Politik lesen Sie hier!