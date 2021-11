Meinung Die Bahn nicht mutwillig zerstören Die Monopolkommission, die die Bundesregierung berät, schlägt eine Zerschlagung der Bahn vor. Eine gute Idee? Ein Kommentar.

Von Jan Sternberg, Berlin-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland

In der Politik wird derzeit über eine Zerschlagung des Konzerns Deutsche Bahn nachgedacht.

Berlin.Eigentlich sind die Anforderungen an die Bahn ganz einfach: Sie muss pünktlich und zuverlässig sein, sicher und schnell. In der Realität ist es unendlich kompliziert. Der Ausnahmezustand ist der Normalfall. Eine einzige Störung löst sofort eine Kette von Folgestörungen aus. Die Monopolkommission, die die Bundesregierung berät, schlägt jetzt eine Zerschlagung des Konzerns Deutsche Bahn (DB) vor. Auch die FDP will die Trennung der Infrastruktur vom eigentlichen Bahnbetrieb.

# Zerschlagung macht Bahn noch störungsanfälliger

# Eine Zerschlagung des Konzerns aber macht das komplizierte System Bahn nur noch störungsanfälliger. Großbritannien ist das krasseste Beispiel einer mutwilligen Zerstörung des Verkehrsträgers Bahn durch Privatisierungorgien, und auch die DB leidet immer noch unter der Ära Mehdorn und den Börsenplänen. Die Verkehrswende gelingt nur, wenn die Bahn als Daseinsvorsorge verstanden wird. Der geplante Deutschland-Takt mit garantierten Umsteigeverbindungen gelingt nur, wenn der DB, die dessen Rückgrat bilden muss, keine neuen, künstlichen Hürden aufgebaut werden.

# Konkurrenz im Fernverkehr ist gut, um zusätzliche Zielgruppen oder Strecken zu erschließen. Zum Rückgrat des Fernverkehrs aber können Konkurrenzunternehmen wie Flixmobility gar nicht werden. Mehr Fairness bei Trassenpreisen und Fahrzeiten muss Teil einer Neuorganisation sein. Eine Zerschlagung des Konzerns aber brächte keinerlei Vorteile.