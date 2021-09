Live Die Bundestagswahl im NewsBlog Am 26. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Wir berichten live aus den Wahlkreisen in Ostbayern.

Mail an die Redaktion Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel zur Bundestagswahl 2017 in die Wahlurne. Am 26. September 2021 wählen die Deutschen den neuen Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa

Regensburg.Am 26. September ist Wahltag: Bürger in ganz Deutschland sind dazu aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Die Wahl dürfte so spannend werden wie nie. Die Union im Umfragetief, die SPD dagegen mit einem ordentlichen Vorsprung – das zeigten zumindest die letzten Umfragen vor der Wahl. Ob sich dieses Stimmungsbild am Wahltag bestätigt? In unserem Newsblog erfahren Sie am Wahltag erste Prognosen und Hochrechnungen. Wir berichten außerdem aus den Wahlbezirken in der MZ-Region. Unser Reporter sprechen mit Direktkandidaten, Wählern und Wahlhelfern.

Die Ergebnisse aus Ihrer Gemeinde finden Sie am Wahlabend auch hier:

