Meinung Die EU muss endlich Kante zeigen Angela Merkels Bemühungen konnten die Konflikte in der Europäischen Union nicht lösen. Sie könnte das Feuer sogar anfachen.

Von Damir Fras, Hauptstadt-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland

Mail an die Redaktion Damir Fras ist Hauptstadt-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Foto: RND

Berlin.Der wahrscheinlich letzte EU-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel ging aus wie viele dieser Treffen in den letzten Jahren. Die Staats- und Regierungschefs der 27 Staaten verließen Brüssel im Streit über Grundsätzliches. Die Attacke auf die Rechtsstaatlichkeit in Polen, das Problem der rasant steigenden Energiepreise, der vom belarussischen Machthaber betriebene Menschenhandel – alles bleibt ungelöst, alles bleibt gefährlich. Und das trotz aller Schlichtungsbemühungen Merkels. Vielleicht auch wegen der „Kompromissmaschine“ Merkel, wie der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel die Amtskollegin aus Berlin nannte.

# Geld geben und still sein

# Doch diese Fragen stellen sich derzeit nicht. Sie dürfen also auch nicht mit dem akuten Rechtsstaatsproblem in Polen vermischt werden. Brüssel soll den Geldbeutel aufmachen und sich ansonsten still verhalten. Die polnische Regierung sieht es so: Die EU ist ein Geldautomat, aus dem man sich schamlos bedienen darf. So sieht es auch die ungarische Regierung. So werden es, wenn nicht bald etwas geschieht, auch andere Regierungen in der EU sehen. Der Orbán-Buddy Janez Jansa in Slowenien steht schon in den Startlöchern. Sie wissen, dass sie nicht aus der EU hinausgeschmissen werden können, weil das per EU-Vertrag gar nicht möglich ist. Und sie wollen die EU auch nicht verlassen, weil ihnen Milliarden entgehen könnten. Also treiben sie die Provokationen auf die Spitze.

# Die sogenannten Justizreformen in Polen sind ein schwerer Schlag gegen die gemeinsame Rechtsordnung in der EU. Sie ist das Fundament der EU. Sie schafft Rechtssicherheit und Vertrauen in die EU. Wer das – wie die polnische Regierung – in Frage stellt, der untergräbt dieses Fundament. Rechtsstaatlichkeit ist nicht verhandelbar und darf es auch niemals werden. Es wäre besser gewesen, wenn Merkel darauf laut und deutlich verwiesen hätte. Merkels Ansatz, es mit viel Geduld und noch mehr Kompromissen zu versuchen, ist krachend gescheitert.

# Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Merkels Worte als Steilvorlage verstanden. Beim Gipfel hat er keinerlei Einsicht gezeigt und wieder davon gesprochen, dass sein Land von der EU erpresst werde. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, der sich die Justiz in seinem Land ebenfalls untertan machen will, applaudierte und setzte noch eins drauf. Gegen Polen laufe eine Hexenjagd, sagte er. Das ist Unfug. Niemand will, dass Polen oder Ungarn die EU verlassen. Aber dass die Staats- und Regierungschefs der EU einfach zusehen, wie Polen die europäische Rechtsgemeinschaft in Lebensgefahr bringt, das geht auch nicht. Die EU muss endlich klare Kante zeigen. Wer sich an der Rechtsstaatlichkeit vergeht, darf kein Geld mehr als Brüssel bekommen.