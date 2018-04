Finanzen Die extragroße Koalition Die schwarz-rote Bundesregierung hat an Personal zugelegt. Großzügig bediente sich Horst Seehofer. Das sorgt für Kritik.

Von Reinhard Zweigler

Horst Seehofer muss sich nicht über Personalmangel beklagen: Für sein Superministerium genehmigt er sich gleich 106 neue Beamte. Allein der Bereich Heimat soll drei Unterabteilungen bekommen.

Bereits einen Tag nach der Vereidigung der neuen Bundesregierung am 15. März ging ein Brief aus dem Bundesfinanzministerium beim Haushaltsausschuss des Bundestages ein. Um die Arbeitsfähigkeit der neu konstituierten Bundesregierung „sicherzustellen, ist es erforderlich, zusätzliche Planstellen und Stellen im laufenden Haushaltsvollzug auszubringen“, teilte die Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn (SPD), dem Ausschuss mit. Der zusätzliche Bedarf sei „auch durch anderweitige organisatorische Maßnahmen in den bestehenden Strukturen nicht aufzufangen“, macht die Staatssekretärin klar.

Detailliert wurde im Ministeriumsschreiben der Mehrbedarf an Personal aufgelistet. Das Kanzleramt bekommt 39 neue Stellen, das erweiterte Innenressort von Horst Seehofer sogar gleich 106 dazu. Das Finanzressort von Olaf Scholz (SPD) braucht 41 und das Arbeitsministerium seines Parteikollegen Hubertus Heil 19 weitere Stellen. Das Verkehrsministerium von Andreas Scheuer (Ex-CSU-Generalsekretär) kommt dagegen mit dem vergleichsweise bescheidenen Mehrbedarf von zwei Stellen aus, die für den neu geschaffenen Posten eines „Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr“ arbeiten sollen. Auch das Umweltressort der neuen Ministerin Svenja Schulze will mit einem neuen Job aus kommen. Allerdings einem in der hohen Besoldungsgruppe B9.

Doch die wundersame Personalvermehrung ruft auch heftige Kritik auf den Plan. „Bevor es ans Regieren geht, muss sich die Koalition erst einmal aufpumpen“, meinte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel. Und die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock sagte unserem Medienhaus: „Die Bundesregierung soll die Zukunftsaufgaben unseren Landes anpacken und nicht möglichst viel Personal einstellen“. Nun ja, ob eine Jamaika-Koalition wirklich weniger Personal benötigt hätte als die jetzige GroKo steht dahin.

Bei der Vorstellung der neuen GroKo vor der Bundespressekonferenz tat Horst Seehofer vor vier Wochen einen tollen Versprecher. „Ich hab‘ das Heimatmuseum ... ähm das Heimatministerium in Bayern begründet.“ Das Lachen über den Fauxpas des CSU-Chefs ist längst verklungen. Die Kritik am neuen, erweiterten Zuschnitt des Innenressorts reißt allerdings nicht ab. Das, was als großer politischer Coup des „Superministers“ für Inneres, Bauen und Heimat in Berlin gedacht war, sorgt für Spott und Häme. Das Gebiet Heimat werde im Ministerium gleich drei Unterabteilungen bekommen. Eine für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland, eine für Raumordnung und Landesplanung sowie eine für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Grüne: Wild zusammengeschustert



In dieser Unterabteilung will Seehofer etwa den Dialog der Religionen oder den Sport unterbringen. Allerdings räumte Seehofers Ministerium nun ein, dass die „anstehenden organisatorischen Veränderungen hinsichtlich Art und Umfang noch nicht abschließend geklärt“ sein. Zurzeit würden „die Vereinbarungen zum Übergang der Aufgaben und Stellen abgestimmt“, hieß es in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, monierte: „Da wurde extra für Seehofer ein Ministerium ohne inhaltliche Grundlage sachfremd zusammen geschustert.“ Das neue Bundesinnenministerium mit Bauen, Wohnen und Heimat entpuppe sich als „komplett unausgegorene Angelegenheit“. Grünen-Chef Robert Habeck nannte das neue Heimatministerium deftig und undiplomatisch: „Bullshit“. Die Zusammensetzung der Ministeriumsspitze mit durchweg männlichen Staatssekretären war bereits als „Seehofers Herren-Kollektion“ veralbert worden.

Der Heimatminister selbst hatte angekündigt, in seinem Haus würden „Spiegelreferate“ gebildet, gleichsam Kopien der Originale in anderen Ministerien. Die Bandbreite reiche von der Landwirtschaft bis zur Bildung. In der Praxis des Regierens dürfte es allerdings zu Reibereien kommen. Die neue Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner etwa werde nicht ihre Verantwortung für die Entwicklung der ländlichen Räume abgeben. Darin sei sie sich mit der Kanzlerin einig.

Um das Schwerpunktthema Digitalisierung, das gleich bei vier Ministerien angesiedelt ist – Verkehr, Wirtschaft, Inneres, Bildung – kümmert sich nun auch die Staatsministerin im Kanzleramt Dorothee Bär (CSU). Doch auch auf der Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg wurde man sich nicht einig, wer genau wofür zuständig ist. Am fehlenden Personal kann es ja nicht liegen.

