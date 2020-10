Aussenansicht Die ganze Welt ist eine Bühne Regensburger Verein Friends 4 Friends unterstützt Projekte in Afrika. Ein Theaterclub junger Namibier schult Sozialkompetenz.

Von Barbara Bitschnau

Merken

Mail an die Redaktion Aktivistin Barbara Bitschnau aus Regensburg setzt sich für Menschen in Afrika ein. Foto: Barbara Bitschnau

Regensburg.Das Medium Theater verbindet Teenies im Township Katutura durch Unterhaltung und Wissensvermittlung. Eines muss man Instagram lassen: Die Kooperation zwischen dem Verein Friends 4 Friends und Jana, der Initiatorin der Fun Factory in Windhoek (Namibia), hätte es ohne den Social Media Dienst nicht gegeben. Geposted, geliked, gefunden – das Veni, Vidi, Vici der Gegenwart.

Auftritt der Fun Factory

Der Post, der mir ins Auge sprang, spiegelte Janas Engagement als professioneller Klinikclown wieder. Sie, in voller Montur als Clown Banana, mitten in einem öffentlichen Krankenhaus in Katutura, dem wohl bekanntesten Township Namibias. In dieser Vorstadt befindet sich auch die Suppenküche Home of Good Hope, für welche sich unser Verein seit Jahren von Deutschland aus einsetzt. So lag die Idee nahe, die Fun Factory für einen Weihnachtsauftritt in der Suppenküche zu buchen.

Aus diesem Engagement entwickelte sich ein neues Programm: Ein Theaterclub, dessen Idee es ist, junge Namibier mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenzubringen und sich in Kreativität zu vereinen. Wenn uns nicht gerade Corona einen Strich durch die Rechnung macht, proben 14 motivierte Jungs und Mädels einmal pro Woche – immer mit dem Ziel vor Augen, ein Stück gemeinsam zu erarbeiten und es auf einer offiziellen Bühne vor Publikum aufführen zu können. Sei es als Schauspieler oder Crewmitglied.

Teamwork wird geschult

Fakt ist: Die Teilnahme fördert die Persönlichkeit der Teenager. „Gleichzeitig werden Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamwork geschult.“, erklärt Jana, die die wöchentlichen Theatersessions leitet. Die jungen Erwachsenen werden selbstsicherer und verlieren die Angst vor Leuten zu sprechen – dies hilft ihnen in der Schule, aber auch in der Berufslaufbahn.

Christian, ein junger Jurastudent, der nach wie vor im Bildungsprogramm von Friends 4 Friends ist, koordiniert das Programm vor Ort und unterstreicht: „Das Erlernen von Sozialkompetenzen erleichtert den Umgang mit Konflikten und Kritik. Damit findet man sich leichter in der Gesellschaft zurecht. Das Programm hält die Kinder auch von der Straße fern. Ich selbst baue meine eigenen sozialen Kompetenzen aus, lerne meine Zeit gut einzuteilen und nehme viel vom Projektmanagement mit.“

Die Autorin Barbara Bitschnau ist 2. Vorsitzende des Vereins Friends 4 Friends Regensburg.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.