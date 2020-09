US-Wahl Die gespaltenen Staaten von Amerika Am 3. November werden die Amerikaner den nächsten Präsidenten wählen. Wenige „Swing Staaten“ sind entscheidend. Ein Streifzug

Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion Anhänger von US-Präsident Trump und Unterstützer der «Black Lives Matter»-Bewegung diskutieren vor einem Park vor dem Kenosha County Courthouse miteinander. Foto: Morry Gash/picture alliance/dpa

Washington.Bob Franken (90) hat schon bessere Tage erlebt. Das war bevor er seine Frau mitten in der Pandemie verlor, seinen sieben Fussballplätze großen Garten vor dem Toren der Finanzmetropole Charlotte aufgab und sich kaum mehr bewegen konnte. „Ich war mein eigener Herr“, erinnert sich Bob an die Zeit, die für ihn großartig war. Mit den Knieschmerzen, dem Krebs und zuletzt dem Rücken kam die Abhängigkeit. 2019 musste er sein großes Anwesens verkaufen und zog in die Nachbarschaft seiner Tochter im benachbarten „Union County“.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ##### ### ######### ##. „### ######## #### ###### ###########“, #### ### ####, ### ### ### ##### ####### ######## ########. #### ### ### ############# ########## ### ##### ######## ######, ##### ## ######, ########## ## ### ############# ###### ########. ## ##### ## ##### ## ###### ############# ### „##### ######“ #### ####### ### ### #####. #### ### ### ##### ## ### ######### ## ####### ###########, ### ### ########## ##### ### ########### ####### ###. ## ### ########## ###### ########## ##### ######-###### ### ###’# ############## ##########. ### ### ###### ####### ######## ### ###### ###### ### ### „##### ####“-######.



Foto: Evan Vucci/picture alliance/dpa

########## ## #####-####, ## #### ### #### ########## #### #### ###### ### ### ########### ######### #####. #### ### ######### ## #. ######## ### ## ################# ##### ######### ###### ######## ####, #### ## ## ##### ### ###### ########## ## ##### ####### ##### ### ### #### ######. ### ############## ###### ### ### ############## ############### ### ###### ##### ### ######## ### ###### ########### ########## ### ########### „##### #####“ #############. ### #### ####### ####### ######## ## ###### ######## ### ########. ### #######, ##### ### ############-######### ## ### ###### ### „######“-########### ######### ########### ######.

###### ##### ###### #### ### ##########, ##### ######## ### ### ############# ### ################## ###### ### ### „##### ####“ ## ########### ######### ## #######. ##### #### ##### ######### ### ######## #########, ###### ########## ## ### ####### ####### ###########.

## ### ######### ######## ########## ##### #### ## ### ########## ####### ### ### ##########-############# ###### ### ###### #### ### ### ###### ####### #######: ##########, ################, ############ ### ##### #### ## ########. ### ######## ### (##) ### ##### (##) #####, ### ## ##### #### ### ####### ## ######### ### ####### ## ################### „#### ######“ #####.

### ###### ###### ###### ############# ### ######### ##### ### ### ######## ### ### ########## ### ######## ##########. #### ##### #### ### ### ############ ### ######## ############## ##### ### ########### #### ### ############## ### #####-##-########. ### #### ######## #####, „### ##### ######## ###### ######, ### ######## ############# ### ### ######## ###“. ### ### ##### ###### ##### #####, #### ### ## ##### ### ######## ##### ##### #### ############# ######. ### „##### ##### ######“-###### ## ### #########, ######, ### #### ### ############# ### ### ######## ##### ############# ### ######### #### ### ### ### ######### ###### ##### ##### ### #### ##### ###### ########## ############ ####.

„#### ######“ ### „##### ######“ ## ##### ######## ###### ############ ### ### ######## ## ### ###- ### ######## #######, ## ### ### ###################### ########### ######. ### ### ########### ##### ## ###### ##, #### ######## #### ## ############.

### ####### ###### ## ###### ########### ####### ### ##### #### #### ##### ###### ######### ## ######. „## ### #### ########“, #### ## ### #############, ######## ### ######-#### ##### ### ###### ### ### ####. „### ##### ### ##### ##########.“ ###### ########### ### ### ### ########### ##### ###########. ## ########## ##### ######### ### #### ######. ### #############-#########, ### #### ### ## ### ############## ##### ### ### ######## ####### ### ###. „##### ####-#### ### ######### ######.“

#### ### ###### ###### ##### ######### ######. „#### ####### ##### ##### ######## ###### ########## #####“, ##### #####, ### ### ##### ########, ### ### ######### #### ###### ########### ###. ##### ### ##### #### ##### ####. „#### ## ### ### ########### ####.“ ### ###### ####### #### ########### ## ### ##########-########## ############. „### ### ### ########## #### #####“.

###### ####### ###### ## #### ## ### #### ####### ####### ######. ### ####, ### ## #### #############-####### ### ######### ####### ##### ## ### ####### ####### ###########, ### #### ################# ### ########## ############# #####. ### ### #### ### ### ###### #### ### ########## #####.

## ######### ###### ### ############### ### #####

######### ####### ## ### #### ######### #######. ### ###### ############# ### ### ##### #### ####### ###### ## ### #### #############, ### #### ### ####### ### ###### ########### #######. ### ##### #### ############, ########, #########, #######, ####### ### #######. ###### ######### ###### #### ####, #### ### ###### ####, ### ##### „#####-#######“ #####, ####### #### ### ############# ############### ########## #########.

### ############# ### ######## ### ################ ######, #### ### ###################### ## ##### #### ### #### ### ######### ########## ## ## ### ## ########### ########### ######. ### ######## #### #### ##### ## ### ### #### ##### ######## ######## ###: ####### ### ####### ### ########## ###### ########### ############ #### ##########. ### ### ############# ####### ### ### ### ###### ### ########## ## #########. ##### ##### ###### ## #######, ## ### ###### ## #### ###### ###### ########### #####. ### #### ### ########## ######, ### #### ## ### #### ############# #### „######## ########## ######“, ### ## ##### #####, ### ############ ####, ####### #### ### „### ####### ##### ###########“ ###.

##### ##### ### ##### ####### (##), ###### ######## ### ##### ###### ## ######### ########## #####, ### ### ## ##. ########### ########### ### ###### ###########. ###### ######### ######### #### ### ############### ### „### ####“-### ######## #. ########## #### ######### ### ##### ####### ##### ### ### ## #####. ## ###### ### ##### #### ### ##### ### ##### ##### ### ########### ############ #### #### ### ######. ###### ############# ### ###### ########### ### ####.

######## #### ###### ## ### „#########“-######, ### ### ##### ###### ###### ### #########-###### #### ########### ############ ## ######### ###### ### ### ###. ### ######, ### ### ### ###### ############ ######### #####, #### ### #### ### ###### ## ######### ###. ### ##### ###### #### ############ #### ###### ###### #### ########, #### ### ################ ############ #######. ###### ##### ##### #### #### ## ###########.

######## ####### ########## ##### ######## ### „### ######“ ########, ##### ## #### ### #### ###### ### ##### #########. ##### #### ### ##########, ### ### ######### ## ###### ####### ######### ###### ### ########## ##########. „### ######, ### ############# ## ###### #### ##### ### ######.“ ## #### ###### ##### ##### ### ##### ######, ####### ###, ### ### ##### ## ####-##### #### ### ######. ### ## ####### ### ###### ## ########## ####### ### ####### ##### ###### ### ### ###### ########, ### ### ############### ##########, #### ######## ###### ## ######### ### ######. ### ###### „#### ### #######“-######## ######### ##### ### ########### ###### ## ### ### ### ########### ### #####-####-########.

### #### ### ########## ## ######### ### ###### #####, ##### ##### ###### #### ## ### #############-##### ### ###########, „#### ## ### ####### ####### ## ####### ## ########## #### #######.“ ##### ####### #### ###### ### ####### ## ### „#########“-###### ########### ### ### ##### ######## ###### ## ######### ### ######## ## ####### ############.

####### ###### ### ######## ### ####### #### ### ######## ### ####### ### ### ######### ##### ##### ##### ### #### ## #### „##### ##### ######“-############# ##### ##### ##-######## #####-########## ##### ######, ##### #### ### ###### ##########. ### ## #### ######## ######## ##### ### ## ######### ### ### #### ##########. ### ############### ####### ###### ### ###### ## ### ##### ####### ### ####### ######## ##### ###### ######## ###.

####### ##### ### ##### ########## ######## ## ####### ## ###, ### ###### ### #### ## #######, ######## ### #### ######### ######## ### ######## ### #################. ### ########## ######## ### ###### ###### ###### ### ### ####-## ### ########### ## ### #####, ### #### ### ######## ####### ###### ### ### ########### #### ########## ### #### ### ########## ### „############ ########“ #########.

##### ############ #### ## ####### ############## ### ### ###### ### ### ###### ### ########### ############ ### ############# #########. ### ######### ############# ######## ### ####### ##### ######, ############ ### ### ###### ### ## ### ###### ############ ######### ## ########### ### #### #### ### ####### ########## ### ################# ## ##### ############ ######.

### ########## ##### ### ##### ######### ## ######### ### ###### #######, ######### ##### #### ###### ## ##########. ### ### #### ######, ### ####### ####### ######, ### ######## #### ##### ########## ## ###########. ##### ####### ######### ############# ### ############## ########### #### ##### ### ### ######### ##### ####### ##, ### ### ### ########### ########## ########## ######## ####.

#### ###### #### #### #### ## ### ### ############ ## ######### ######. ### ####### ### #### ### #### ###### ## ### ##### ######## ### ######## ####### ##### ###### ########## #### ## ######## #######. ### #### ######### ### #####: ## ####### ### ## ##### ########## ####### ### ### „#########“-###### ##### ######.

########### ############ ### #### ### ###########?

#### ## ### #### ### ########### ####### ### „##### #####“ ## #########, ######## ### ############ ###### ## #########, ### ##### ### #### ###### ##### ####### #######, ### ### ######### ## ### ### ##### ###### ############# ## ######. #### ###### ################# ### ### ######### ## ### #### ### ######### ## ######## ## ###### „#####-#######“ ####.



Foto: Carolyn Kaster/picture alliance/dpa

### ###### ### ##### #### ## ###### ########### ############ ### ###### ## ################# ### #### ########### #######. ########## ###### #### ## ### ############### ## ############ ### ########## ### ###### ######### ########, ## ### ########## ######## ## ### ########## ######## ## ############. ####### ###### ############ ### ##,## ## ##,## ####### ## ##### ### ######### #####.

##### ###### ## #####, ######### ######## ### ##### ## ######### ### ##### ############### ### ######## ###### ###### ## ########. ## ########### ###### ###### ### ###### ########## ######## ##### ## ### ###### ###### ## ### #######, #### ### #### ## ### ############# ########### ###### ############## ### ######### ########### ######## #########, ## ####### ### #######.



Foto: Aaron Jackendoff/picture alliance/dpa

„### #####, ### ## #####“, ####### ### ######### #### ###### ##### ######## ### ########## #### ### ### ###### ###### ## ######## ## ### ### ############## ######. „## ### ### ###### #####“, ####### ### ## ############# #### ###### ########, ### ##### ### ### ###### ##### ##### ######. ### ####### ##### ###### #### #####. ######### ### ##########, #### ## ##### ######-############ ####### ############# ############## #### ############ ### ###### #######. „### #####, ### ##### ##### ## #### ###### ### ###.“ ########### ### ##### ### ####, ### ##### ###### ### ### ####### ### ########### ######## #######.

####### ######## ######, #### ### ############# „##### ###“ ## ### ## ############ ## ######## ######## ###### ####### ### #######. ### #### ### ## ####### ################ ### #####-## ######## ############, ### ###### ############# #########. ### ##### ## ## #####“, ##### ### #### ### ########## ### „###### ######“, ##### ###### ## ###### ##########. „#### ## ##### ## ###### ######, #### ## ### ###### #### ###.“

######## ### ######### ####### ##### ### ####-##### ######### ### ############ ###### ######. ##### ######## #### ########### #### ########## ######### ### ##############.

## ####### ####### ##### ### ############ ########

######### #### #### ########## ## ########### ### ## „### ########“, ##### ############ ######-######## ###### ### ########## ## ###### ########. #### ###### ### #### ### #### ### ###,### ######### ##### #### ### ##### ########, ### ##### ##### ## #### ##### ######## ## ###### ######## ############# ######. ### ##### #### ### ### ## ####### ### ###### ## #######, ### ### ########### ### ######## #### ####### ######### #####. „### ##### ###### ########, ## ### ‚########‘ ## ######“, ############ ### ######### ###### #### ### ##### ###### ########### #######. „#### ### #### ###-#-#### ##### #########.“ ### ###### ##### ### ####### ######-############ #########, ### ######################## ### „#########“.

#### ####, ### ### ######### ### „##### ##### ######“-########, ####### ### ######### ### ##### ##### ########### ######. ######### ### ### #####, ### ##### ### „##### ####“ ### „####### #####“ ########### ######### #####, ### ### ### #### „##### #####“ ####. ### ### ### ########### ###### #############, ### #### ### ### ############ ####### ########### ## ############### #### ## ##### ###. ####### ### ########### ### „#######“-######## ### #####-### ######, ## ## ##### ##### „##-####-####“-###### ######## ####, ###### #### ### ######### #############. ### #### ### ###### #### ############### ###### ##### ### ######### ###. „##### ### ########### ###### ### ‚### #######‘… ### ######## ### ### #######. ### ####!!!“

### ##### ##### ######## ####### #### ## ####, ##### ### ###### #######. „### ####### ## ### ##### ### ###### ### ### ######### ### ##### ##### #######“, ########### ##### ### #############. „### ###### ##### ######## ########.“

##### ###### ### ######## ## ### ##### ########## „##### #####“ ## ##### ### „### ########“ ### #### ############# #######. ##### ######## #######, ### ##### ####### ####, ### ### ####### #### ### ########## #######. „### ##### ### ##### ########## ########## ### #### ##########“, ########## ### ### ########### ########## ## „######## ############## ###########“.



Foto: Joe Cavaretta/picture alliance/dpa

####### #### ## #########, #### #### ##### ######. ### ##### ##### ### ### ### ######### ######## ## ###, ### ### ######### ######### ################ ###. ###### #### ### ############ ####, ## ##### ### ######## ######, #########, ##### ##### #### ## ###### #######. #### ### #### #### #### #### ## ##### ###, ### ############ ### ## ####### ### #####-##-##### ########. „### ##### #### ########“, ##### #### ########### ### „########“, ### #### ## ##### ##### ######### ###### ### ##### #########. ##### „### ########### ######“ ## ### ########, #### ### #### ##### ##### ###### ##### ##### ######.

### ######## ### ############ ######## ##### ### ########### ####### ## ### „##### #######“ ## ########. ## ####### ## #### ### ## ##########, ## ######### ###### ### ## ##### ### ###. „### ########### ##### ###### ############### ### ######“, ###### ### ############ ######### #### ####### ####### ## #### ### ### ############ ### ######### ############# ### ### ########## ### ########.

#### ### ######## ##### #####, ###### ## ##### ########. ### ####### ####### ####### ### ### ########, ### ########## ###########, ### ######## ### ###### ### ### ######, ######, ### ####### ### ###### ## ### #### ########### ####### ### ####### ## ### #### #### ######## ## ############.