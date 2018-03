Regierung Die GroKo amStellpult Der Präsident der vbw-Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. fordert eine inhaltliche Erneuerung der Agenda 2010.

Alfred Gaffal

Diesen Monat fallen – in bitterer Ironie – zwei wegweisende Entwicklungen zeitlich zusammen: Einerseits hat sich am Mittwoch die Verkündigung der Agenda 2010 zum 15. Mal gejährt. Andererseits nimmt die neue große Koalition ihre Arbeit auf. Nachdem die letzte Bundesregierung die Agenda 2010 bereits deutlich aufgeweicht hat, sollen jetzt die Stellschrauben noch weiter zurückgedreht werden.

Mit dem Vorgehen nach dem Motto „Wir können es uns ja leisten“ droht die weitere Rückabwicklung eines der mutigsten Reformpakete der vergangenen Jahrzehnte. Die Agenda 2010 hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich Deutschland vom „kranken Mann Europas“ zur Wachstumslokomotive entwickelt und seine Wettbewerbsfähigkeit wiedererlangt hat.Dies gilt gerade für den Arbeitsmarkt, der nachhaltig gestärkt wurde. Es ist ein bleibender Verdienst der Regierung Schröder, einen Paradigmenwechsel eingeläutet zu haben: Vom alimentierenden zum aktivierenden Sozialstaat. Daran hat die Weiterentwicklung der ehemaligen Bundesanstalt für Arbeit zu einem modernen Dienstleister großen Anteil. Fortan stand nicht die Verwaltung, sondern die Vermittlung der Arbeitslosen im Vordergrund – auf Grundlage des Prinzips „Fördern und Fordern“: Zeitgleich wurden wichtige Arbeitsgesetze modernisiert. Mit der Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung in Mini- und Midi-Jobs, erleichterten Befristungsmöglichkeiten und der Deregulierung der Zeitarbeit wurden Unternehmen zu Einstellungen motiviert. Das Versprechen ging auf: mehr Arbeitsnachfrage durch mehr Flexibilität. Die positiven Effekte des Reformpakets für den Arbeitsmarkt sind unübersehbar: Zwischen 2005 und 2017 sank die Arbeitslosenquote in Deutschland von 11,7 auf 5,7 Prozent im Jahresdurchschnitt. Die Agenda 2010 hat damit nicht nur bedeutenden Anteil am derzeitigen wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch an sicheren Arbeitsplätzen und unserem heutigen Wohlstand. Die neue Bundesregierung muss jetzt die Reformerfolge wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht weitere Regulierungen beschließen wie etwa am Arbeitsmarkt die Einschränkung befristeter Beschäftigungsverhältnisse. Wir brauchen vielmehr eine inhaltliche Erneuerung der Agenda 2010. Der Schwerpunkt muss die erfolgreiche Gestaltung der digitalen Arbeitswelt sein. Wir brauchen ein Arbeitsrecht 4.0. So entsprechen zum Beispiel die starre 10-stündige Höchstarbeitszeit pro Tag sowie die gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause von 11 Stunden einfach nicht mehr den Erfordernissen der Arbeitswelt von morgen. Hier benötigt die Wirtschaft mehr Flexibilität, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen und die Wachstumslokomotive Deutschland auch für die kommenden Generationen am Laufen zu halten.

Der Autor ist Präsident der vbw-Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.