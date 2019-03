Bischofskonferenz Die Kirche will weiblicher werden Einer Studie zufolge sind Frauen auf Leitungsebenen in den Bistumsverwaltungen nach wie vor unterrepräsentiert.

Mail an die Redaktion Frauen forderten während der Bischofskonferenz mehr Gleichberechtigung. Foto: Friso Gentsch/dpa

Lingem.Die katholische Kirche in Deutschland will in den nächsten fünf Jahren deutlich mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Das kündigte der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, am Dienstag in Lingen an. „Eine Steigerung des Frauenanteils auf der obersten Leitungsebene der Diözesen von 13 auf 19 Prozent in den letzten fünf Jahren ist längst nicht zufriedenstellend“, betonte er bei der Vorstellung der „Studie Frauen in Leitungspositionen“.

Bis 2023 soll der Anteil auf rund 30 Prozent steigen. Erst ab dieser Quote werde sich der gestiegene Frauenanteil auch in einer veränderten Kultur innerhalb der Kirche bemerkbar machen, sagte Bode.

Der Studie zufolge sind Frauen auf den oberen und mittleren Leitungsebenen in den deutschen Bistumsverwaltungen nach wie vor unterrepräsentiert. Je höher die Leitungsebene, desto niedriger sei der Frauenanteil. Auf der mittleren Leitungsebene stieg er von rund 19 auf 23 Prozent, sagte die Autorin der Studie, Andrea Qualbrink.

Die Studie empfiehlt eine Veränderung in der Organisationskultur. Nötig seien Zielvereinbarungen und Gleichstellungsordnungen sowie eine gezielte Personalentwicklung. Generell müssten die Bistümer angesichts des Klerikermangels bei jeder Personalentscheidung überlegen, welche Positionen unbedingt von einem Geistlichen besetzt werden müssen. „Nicht alle Leitungsämter müssen an das Weiheamt gebunden werden“, sagte Bode.

Zur Förderung von Frauen in Leitungspositionen haben die Bistümer inzwischen ein Mentoring-Programm aufgelegt. „Es nehmen Bistümer aus Ost und West, aus Nord und Süd daran teil“, sagte die Geschäftsführerin des Hildegardis-Vereins, Birgit Mock. Bis zum Sommer 2020 sollen fast 100 weibliche Nachwuchskräfte aus 23 Diözesen und katholischen Hilfswerken daran teilgenommen haben. „Mit diesem Programm haben die beteiligten Bistümer einen kulturellen Veränderungsprozess zu einer geschlechtergerechten Personal- und Organisationsentwicklung eingeleitet“, sagte Mock. Ein höherer Frauenanteil auf Leitungsebene mache auch dort deutlich, dass die katholische Kirche aus Frauen und Männern bestehe, sagte Qualbrink.

Ein weiterer Schritt wäre, auch Frauen zur Weihe zuzulassen – das ist im Moment nur Männern gestattet. Viele Frauen und Laienorganisationen in der Kirche fordern aber, auch das Diakonat der Frauen einzuführen. Sie werden darin auch von einzelnen Bischöfen unterstützt. Diese Frage stehe aber derzeit nicht im Vordergrund, sagte Bischof Bode dazu. Dies müsse die Kirche breiter angehen und das Verhältnis aller Ämter und Dienste neu besprechen. (dpa)

