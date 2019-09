Gesellschaft Die Kraft der Sprache Die Integrationswirkung der deutschen Sprache ist größer als viele annehmen. Auch vor dem Hintergrund der Migration.

Von Holger Klatte, Geschäftsführer des Vereins Deutsche Sprache

Regensburg.Das Statistische Bundesamt hat anlässlich des Tags der deutschen Sprache gefragt, wie es um die Verwendung der deutschen Sprache bei Zuwanderern steht. Ein Migrationshintergrund besteht demnach, wenn mindestens ein Elternteil bei der Geburt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Ergebnis der Umfrage: Die Alltagssprache ist meistens Deutsch. Wenn in einem Haushalt genau eine Person mit Migrationshintergrund lebt, dient fast überall Deutsch der Verständigung, in 95 Prozent der Fälle. Das überrascht. Denn derzeit dominieren Berichte darüber, dass viele Kinder bei der Einschulung gar kein Deutsch können oder die Integrationskurse oft nicht den gewünschten Erfolg bringen.

Wenn Ärzte Studien nur noch auf Englisch lesen können, wird es schwieriger, den Patienten hierzulande Diagnosen zu erklären.



Offenbar ist die Integrationswirkung der deutschen Sprache trotzdem größer, als viele annehmen. Den muttersprachlichen Deutschen sollte dies zu denken geben, denn in anderen Gesellschaftsbereichen verliert unsere Sprache seit Jahren an Bedeutung: In allen Wissenschaften zusammengenommen werden heute mehr als 90 Prozent der Veröffentlichungen in englischer Sprache verfasst. Die Nachweis-Datenbanken sind rein englisch, Fachzeitschriften weisen Aufsätze in anderen Sprachen zurück. Wissenschaft und Forschung werden von der Gesellschaft abgekoppelt, obwohl die Universitäten zum größten Teil aus Steuergeldern finanziert werden. Einfaches Beispiel: Wenn Ärzte Studien nur noch auf Englisch lesen können, wird es schwieriger, den Patienten hierzulande Diagnosen zu erklären.

Meistens finden wir uns mit der Englisch-Flut in unserer Umgebung ab.



Rein Englisches ist auch im sprachlichen Alltag in Deutschland leicht zu finden – nicht nur in der Werbung. Es gibt Restaurants, in denen die Angestellten ihre Gäste auf Englisch bedienen, um das Weltniveau ihrer Einrichtung zu betonen. Meistens finden wir uns mit der Englisch-Flut in unserer Umgebung ab. Genau dies will der Tag der deutschen Sprache verändern.

Die Botschaft lautet: Unsere gemeinsame Sprache erfüllt besondere Aufgaben in unserer Gesellschaft: im Schulunterricht, bei der politischen Teilhabe oder beim Nutzen der Medien. Die Mitglieder des Vereins Deutsche Sprache e. V. zeigen, dass die deutsche Sprache lebendig genug ist, Begriffe selbst zu entwickeln, anstelle sie gedankenlos aus dem Englischen zu übernehmen.

