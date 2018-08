Gesellschaft Die Kunst des lässigen Anstands In einer Zeit des anything goes hält Alexander von Schönburg alte Tugenden hoch. Seine Schwester Gloria ist hingerissen.

Von Marianne Sperb, MZ

Mail an die Redaktion Alexander von Schönburg: „Bescheidenheit ist in meiner Familie geradezu eine Obsession“, sagt er. „Bis heute achte ich bei Familienfesten darauf, einen eleganten, aber möglichst auch etwas verschlissenen Anzug zu tragen. Foto: Peter von Felbert

Regensburg.Warum brauchen wir heute eine altmodische Tugend wie Ritterlichkeit?



Ich glaube, als Gesellschaft befinden wir uns gerade auf einer kollektiven Suchmission nach Tugenden, nach zeitlosen Werten, nach Fixpunkten, nach Standards, die wir aus lauter Enthusiasmus für Fortschrittlichkeit aus dem Fenster geschmissen haben. Selbst so altmodische Begriffe wie Treue haben ja plötzlich wieder einen erstaunlich frischen Klang. Nach all der Tabula rasa der letzten Jahrzehnte, nach Jahren des Alles-in-Frage-Stellens, ist es nun an der Zeit, das Alles-in-Frage-Stellen in Frage zu stellen.

Sie gehen in Ihrem Buch 27 Tugenden nach. Warum genau 27?



28 gilt in der Mathematik als eine sogenannte perfekte Zahl – sie besteht aus der Summe ihrer Divisoren, also 1+2+4+7+14. Ich wollte eines drunter bleiben, um damit zu sagen: Entspannt Euch mal! Alle wollen immer perfekt sein, gesunde Ernährung, volle Power im Job, nach der Arbeit noch ins Fitness-Studio, gleichzeitig ein Vollzeit-Papa und eine sexy Mutter sein. Ich glaube nicht, dass Perfektion möglich ist, aber dass die Richtung stimmen muss, die 28 liegt der 27 quasi vor der Nase. Ich verfehle ja oft selber die Maßstäbe, die ich im Buch beschreibe, aber wenigstens rede ich mir meine Fehler nicht schön und hadere mit meinen Defiziten, wenigstens weiß ich, in welche Richtung ich schauen muss, um eine Ahnung von Perfektion zu erhalten. Sich über Maßstäbe Gedanken zu machen, sich einzugestehen, dass es überhaupt Maßstäbe gibt, ist eigentlich das Hauptanliegen meines Buches. Was sind die Benchmarks? Was sind unsere Ideale? Heute tun viele so, als wäre alles gleichgültig. Es gibt keine Standards mehr, alles ist beliebig geworden. Das gefällt natürlich, da kann sich jeder alles nach Belieben schönreden, dann ist alles „irgendwie okay“. Aber das kann es ja nicht sein, oder?

Ihr Buch ist auch boshaft. Das Verhalten von „Rüpel-Prinz“ Ernst-August von Hannover erklären Sie mit einem Verweis auf die Geschichte der Welfen, die beim Essen noch die Knochen hinter sich warfen, als andere Höfe schon Tischkultur besaßen. Diese Boshaftigkeiten machen das Buch unterhaltsam – aber sind Sie auch anständig?



Dieses Buch behandelt so ernste und wichtige Themen, da bin ich es dem Leser schuldig, ihn gelegentlich auch zum Lachen zu bringen. Und was Ernst Hannover angeht: Ursprünglich wollte ich das Buch „Wie man nobel wird“ nennen. Aber bei Lichte besehen, muss man ja feststellen, dass Nobilität, also Adel, bei uns gar nicht so hoch im Kurs steht, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Leute mit klangvollen Namen nicht notwendigerweise Vorbilder sind. Jeder kann sich nobel verhalten, dazu muss man nicht adelig sein, und leider sind gar nicht so viele Adelige nobel.

Muss man Spargel wirklich mit den Fingern essen?



Absolut! Sie nehmen eine Stange mit den Fingern, essen sie, mit dem Kopf zuerst, und wenn Sie an das faserige Ende kommen, legen Sie sie auf den Teller. Ich war kürzlich zu Tisch in einer Runde mit zwei Ministern und US-Botschafter Richard Grenell. Es gab Spargel und alle haben die Stangen in Stücke geschnitten. Ich kam mir irgendwie seltsam vor, weil ich der Einzige war, der die Spargel mit den Fingern aß, und es gab auch schiefe Blicke. Aber vielleicht ist dieses Beispiel über eigentlich ja eine Banalität eine ganz gute Parabel für die Grundbotschaft meines Buches: Wenn alle um uns herum kulturell abgleiten, ist das kein Grund, mit abzugleiten. Man sollte grundsätzlich mehr wagen, anders zu sein. Das ist mein Geheimrezept fürs Überleben in einer zunehmend verrückten Welt. Dazu gehören eben auch alltägliche Dinge wie Spargel mit den Fingern essen, ohne Flasche Wein zu einem Abendessen kommen, die schrägen Blicke in Kauf zu nehmen und erst am nächsten Tag – wie es sich gehört – einen Blumenstrauß zu schicken, jemandem die Tür aufhalten, einen Handkuss geben, einem Beamten Respekt erweisen, Ansichtskarten schreiben, sich bekreuzigen...

Alexander von Schönburg Autor: Alexander von Schönburg schrieb eine Reihe von Bestsellern, zuletzt veröffentlichte er „Weltgeschichte to go“ (2016). Sein neues Buch „Die Kunst des lässigen Anstands“ (Piper, 368 Seiten, 20 Euro) erscheint am 30. August.

Journalist: Schönburg gehört seit 2009 zur „Bild“-Chefredaktion. Er ist Textchef und interveniert auch als eine Art Anstandsdame. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.

Bruder: Schönburg, 1969 in Mogadischu geboten, fiel als jüngstem von vier Geschwistern die Rolle des Artigen zu. So wurde er ein Meister darin, nach außen Erwartungen zu erfüllen, sagt er.

Sie rütteln an Gewissheiten. Sie warnen zum Beispiel vor zu viel Mitgefühl. Fürchten Sie Beifall von unerwünschter Seite, von rechtsgerichteten Kreisen?



Mitgefühl ist eine der wenigen Tugenden, die heutzutage hoch im Kurs stehen. Damit kann man heute echt punkten. Jedes Mal, wenn wieder eine Naturkatastrophe, ein Terroranschlag oder Amoklauf die Berichterstattung beherrscht, rollt eine Welle der Anteilnahme über den Globus, die sich vor allem auf Hashtags beschränkt. Ich weise lediglich darauf hin, dass man es sich oft ein wenig zu bequem macht, durch das Signalisieren von Mitgefühl Gutmenschentum zu demonstrieren. Und wenn Sie von Beifall von rechts sprechen: Nicht alles, was nach Werten klingt, verdient das Label „rechts“. Dieser Reflex hat fast schon etwas Pathologisches. Alles, was sich irgendwie nach althergebracht anhört, steht im latenten Verdacht, reaktionär zu sein. Dahinter steckt eine unfassbare Arroganz des ach so aufgeklärten, modernen Menschen. Es ist doch Quatsch, alles, was Menschen, die vor uns gelebt haben, hochgehalten haben, als überholt abzutun.

Verfolgte 1968 falsche Ziele?



Das Hinterfragen von Normen und Standards wirkte ja tatsächlich wie eine Befreiung von Doppelmoral, Bigotterie und Verkniffenheit. Wäre ich damals schon unterwegs gewesen, wäre ich wahrscheinlich in der ersten Reihe gestanden. Aber nach 50 Jahren fortwährender Destruktion und Verwüstung ist der Moment gekommen, ein wenig innezuhalten und eine Inventur zu wagen. Wir können uns glücklich schätzen, in einer Gesellschaft zu leben, die liberaler, weltoffener und toleranter ist als vermutlich sämtliche Gesellschaften vor uns, aber wenn wir an den Punkt gelangen, dass nichts mehr gilt, dass alles gleichermaßen zulässig ist und alles Überlieferte als hinfällig gilt, dann haben wir den Bogen überspannt, dann wäre das Projekt der Moderne an sein natürliches Ende gelangt, weil schlicht nichts mehr steht, gegen das man sich auflehnen kann. Es ist doch so: Die 68er-Generation hat durch ihren sogenannten „Marsch durch die Institutionen“ alles, was Rebellisches und Subkultur und marginal war, zur bestimmenden Kultur gemacht. Aber dadurch hat sie ihre Rolle als Stachel im Fleisch verloren. Wenn selbst Staatsanwälte und Richter mit Nasenring und Zopf rumlaufen, wird’s langsam unheimlich. Wenn jeder rebellisch ist und die Regeln bricht, dann ist es rebellisch, sich an Regeln zu halten.

Sie sind vielen interessanten Menschen begegnet, Henry Kissinger und Ruth Westheimer, um nur zwei von zahlreichen zu nennen. Wie kommt das?



Ich war jung, als meine Schwester Gloria geheiratet hat, erst elf, und ich hatte das Glück, dass mich mein Schwager, der verstorbene Fürst Johannes, immer wie einen Erwachsenen behandelt hat und ich immer und überall dabei sein durfte in St. Emmeram. Ich habe ja sogar noch seinen Vater erlebt, den Fürst Karl August, der gewissermaßen noch eine Figur des 19. Jahrhunderts war, eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Am fürstlichen Hof kamen damals sehr viele sehr bemerkenswerte Persönlichkeiten zusammen. Ich hatte großes Glück, Zeitzeuge einer Welt zu sein, die es heute nicht mehr gibt.

Einer, der Sie geprägt hat, war Carl Laszlo. Wer war er?



Schön, dass Sie mich auf ihn ansprechen. Carl Laszlo war das, was man eine unbekannte Berühmtheit nennen könnte: Kunsthändler, Sammler, Psychoanalytiker, Schriftsteller. Er war ungarischer Jude, überlebte das KZ Auschwitz, flüchtete nach der Machtergreifung der Kommunisten in den Westen, landete in Basel, weil seine Schwester mit dem Oberrabbiner von Basel verheiratet war, und wurde zu einem der zentralen Intellektuellen der Stadt. Durch ihn lernte ich Menschen wie Patricia Highsmith, William S. Burroughs, Allen Ginsberg oder den Chemie-Nobelpreisträger Max Perutz kennen. Mein Vater freundete sich mit Carl Laszlo an, als er in Basel studierte, später nahm Laszlo dann Kontakt zu meiner ungarischen Mutter auf und gehörte eher zu ihrem Freundeskreis. Und dann wurde er mein Freund. Ein großes Geschenk, er hat mich in vielen Dingen sehr geprägt, weil er höchst modern und aufgeschlossen für Neues war, ein Rebell – und zugleich eigentlich stockkonservativ!

Ihr Buch schaut aus unerwarteter Perspektive auf Sex. Sie zitieren Johannes Paul II., Ihren „persönlichen Helden“, der in seinen Predigten offen über Sex gesprochen hat. Ist es Zeit für eine neue sexuelle Revolution?



Nach 50 Jahren sexueller Revolution ist inzwischen doch auch dem Allerletzten klar geworden, dass das vieles, was zunächst als willkommene Befreiung daherkam, auch Wunden und Schmerzen verursacht hat. Ich lebe ja in Berlin, hier muss man nur in die nächstbeste Bar gehen, um zu sehen, was die sexuelle Revolution angerichtet hat: Lauter einsame, verbitterte Menschen, die schon zig Trennungen hinter sich haben und zum Teil mit Apps wie Tinder wie streunende Raubtiere nach Sexualpartnern Ausschau halten.

„Wenn jeder rebellisch ist und die Regeln bricht, dann ist es rebellisch, sich an Regeln zu halten.“ Alexander von Schönburg



Ich glaube, die Kirche begeht einen Riesenfehler, dass sie sich aus Kleinmut weigert, da als Warner aufzutreten, und eher versucht, den Leuten nach dem Mund zu reden. Dazu passt, dass all das, was der heilige Papst Johannes Paul II. zu dem Thema zu sagen hatte, die sogenannte „Theologie des Leibes“, zumindest in Deutschland weitgehend unbekannt ist. Dabei hat er über Jahre hinweg bei jeder einzelnen seiner Mittwochsaudienzen immer über dieses einzige Thema gepredigt. Den Eros. Und das war alles andere als leibfeindlich. Dort findet man sogar Reflektionen über den Orgasmus. Sein großes Anliegen war, eine Sexualität zu entdecken, die der Würde des Menschen angemessen ist. Wenn wir das, was er dort sagte, wiederentdecken würden, wäre das eine Chance für eine zweite sexuelle Revolution, aber diesmal eine, die wirklich befreiend wirkt.

Sie muten dem Leser Widersprüche zu. Einerseits fordern Sie auf zu einer klaren Haltung, andererseits ermuntern Sie, poröser zu sein, durchlässiger für andere Sichtweisen. Wie schließen Sie die Schere?



Das Leben ist voller Paradoxe. Sie können über kein ernstes Thema nachdenken, ohne auf Paradoxe zu stoßen. Klar gibt es Dinge – der Lebensschutz, die Menschenwürde –, die unverhandelbar sein müssen. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, mit Sichtweisen konfrontiert zu werden, die allem widersprechen, was man für richtig hält. Sonst schwimmt man nur noch in der eigenen Suppe und verblödet.

Anstand hat mit Haltung zu tun. Sie hatten lange Zeit Rückenschmerzen, die aufhörten, als Sie die Entscheidung trafen, keine Geheimnisse mehr zu haben.



Sie sprechen mein Kapitel zum Thema Aufrichtigkeit an. Ein schwieriges Thema. Gerade im Adel wird Aufrichtigkeit im gesellschaftlichen Umgang nämlich nicht gerade großgeschrieben. Zur Höflichkeit gehört oft ja auch, dass man sich ein wenig verstellt. Im Persischen gibt es übrigens ein eigenes Wort dafür: Tarof. Tarof ist zum Beispiel, wenn Sie exakt das Gegenteil von dem sagen, was Sie meinen. Wenn orientalische Menschen zu Ihnen sagen „Kommen Sie doch mal zum Mittagessen vorbei!“, meinen sie das nett, wären aber ziemlich verblüfft, wenn Sie tatsächlich eines Mittags aufkreuzten. Prinz Asfa-Wossen Asserate, ein Freund meiner Schwestern und mir, hat in seinem „Manieren“-Buch geschrieben, im orientalischen Raum erfülle Kommunikation eigentlich nur einen Zweck: dem menschlichen Bedürfnis nach Wertschätzung und Schonung entgegenzukommen. Das kenne ich aus meinem Umfeld auch. Das kann manchmal wirklich in Doppelgesichtigkeit enden. Ich habe mit dem Kapitel richtig gehadert. Ich finde aber, wenn ich jetzt noch einmal mit frischem Blick auf mein Buch schaue, dass die Kapitel, in denen ich spürbare hadere, ehrlicher und besser sind als die, in denen ich abpausbare Lösungen präsentiere. Ja, ich plädiere dafür, sich weniger zu verstellen und mehr Aufrichtigkeit zu wagen, aber gleichzeitig bin ich schon dafür, schonend mit seinen Mitmenschen umzugehen. Manche Widersprüche muss man einfach aushalten.

Muss man sich privat wirklich exakt so verhalten, als ob „tausend Augen auf einen gerichtet wären“, wie Sie schreiben?



Es gibt doch so etwas wie Leben aus einem Guss. Ich finde schon, dass man den Anspruch haben sollte, sich alleine nicht anders zu verhalten, als wenn man beobachtet würde. Alles, was du im Leben tust, hat Auswirkung auf die Realität. Mit jeder kleinen Geste, mit der Art, wie man sich kleidet, mit der Wahl der Worte, die man benutzt, sogar mit seinen Gedanken, lehrt die Quanten-Physik, sorgt man für Energie, macht also einen klitzekleinen Unterschied in der Welt. Wie man morgens aufsteht, wie man sich kleidet, wie man seinen Partner begrüßt, wenn man abends nach Hause kommt, all die Dinge, die man zig Mal am Tag macht, machen den Unterschied, nicht die eine große Sache, die man sich vornimmt. Alle denken immer, es geht um die großen Dinge, aber das Klitzekleine, Alltägliche ist eigentlich das, was zählt.

„Wenn Ihre Vorstellung eines gelungenen Feierabends ist, mit Jogginghose und Bier in der Hand RTL-Shows zu schauen, dann werden Sie mit der Zeit zu einem Typen, für den das gleichbedeutend mit Entspannung ist.“ Alexander von Schönburg



Durch Ihr Tun prägen Sie Ihr Sein. Die moderne Hirnforschung kennt dafür den Begriff der Neuroplastizität: Unser Gehirn wird ständig neu strukturiert, mit jeder kleinen Handlung, mit jedem Gedanken entstehen neue Verbindungen im Gehirn, neue Muster. Simplifiziert ausgedrückt: Wenn Ihre Vorstellung eines gelungenen Feierabends ist, mit Jogginghose und Bier in der Hand RTL-Shows zu schauen, dann werden Sie mit der Zeit zu einem Typen, für den das gleichbedeutend mit Entspannung ist. Wenn Sie sich angewöhnen, abends mit Ihrer Frau oder Ihren Mann eine halbe Stunde ein offenes Gespräch zu führen oder zu joggen oder ein gutes Buch zu lesen, werden Sie zu einem Menschen, der an diesen Dingen Vergnügen hat. Grundsätzlich gilt: Runter ist immer einfacher als rauf.

„Ich musste mir eingestehen, dass ich von mir nicht wirklich behaupten kann, bescheiden zu sein. Immer versuche ich, möglichst gut dazustehen und andere zu beeindrucken.“ Alexander von Schönburg



Eines Ihrer Kapitel heißt ja auch Zucht. Klingt ziemlich freudlos.



Ich habe manchmal absichtlich Begriffe gewählt, die ein wenig sperrig daherkommen. Einfach, um ein wenig aufzurütteln. Gehorsam ist auch so ein Wort, bei dem die Leute heute erschrecken. Oder gar Keuschheit. Ich bin meiner Lektorin Anne Stadler dankbar dafür, dass sie nie versucht hat, mich zu gefälligeren Worte zu überreden. Das, was Sie sagen, beruht auf einem Riesenmissverständnis der Moderne, auf der Annahme, dass alles, was einem Vorteil oder Lustgewinn beschert, unmöglich tugendhaft sein kann. Was moralisch ist, hat gefälligst auch ein wenig bitter zu schmecken. Das eigentliche Erstaunliche, dass gerade die Selbstüberwindung der Steigerung des Lebensgenusses, der Intensivierung der Lust dient, dass der Mensch eben nicht glücklich werden kann, wenn er immer nur den leichten Weg nimmt, ist darin gar nicht erfasst. Viel anstrengender und freudlos ist aber doch, jeden moralischen Kompass durchs Leben zu floaten. Floaten ist gut, aber man sollte wenigstens wissen, wo die Inseln sind, wo man festen Boden unter den Füßen bekommt.

Sie sind berufstätig, gehören der „Bild“-Chefredaktion an, Sie haben Familie, drei Kinder. Wann haben Sie Zeit zu schreiben?



Das geschieht am Abend. Für mich ist das Schreiben wie für einen Musikenthusiasten das Klavierspielen. Ich empfinde es als anregend und bereichernd, mich mit Dingen zu befassen, die über die intellektuellen Belange meines täglichen Lebens hinausreichen.

Sie zitieren querbeet, von Wolfram von Eschenbach bis zu Hannah Arendt, auch aus Filmen und sogar den Rapper 50 Cent.



Vielleicht zitiere ich manchmal zu viele andere Stimmen. Das hat, wenn ich ganz ehrlich bin, wohl auch damit zu tun, dass ich mir und meinen Gedanken manchmal nicht traue oder mich wohler fühle, mich hinter den Aussagen von wirklich großen Denkern zu verstecken. Auf dem Rücken von Giganten wie Thomas von Aquin oder Josef Pieper sitzt man sicherer, als wenn man alleine auf weiter Flur steht. Als ich zum Beispiel das Kapitel über Bescheidenheit schrieb, war ich sehr versucht, einfach all das runterzurattern, was ich mir darüber angelesen hatte – bis ich merkte, dass das ein wenig unehrlich ist.

„Die Frage: Ist der Anzug etwa neu? ist in meiner Familie eine subtile, aber scharfe Form der Missbilligung.“ Alexander von Schönburg



Ich habe mich dann gezwungen, die klugen Bücher zur Seite zu legen und bei mir selber zu schauen. So musste ich mir dann eingestehen, dass ich von mir nicht wirklich behaupten kann, bescheiden zu sein. Immer versuche ich, möglichst gut dazustehen und andere zu beeindrucken. Vielleicht ist das so etwas wie eine Reaktion darauf, dass ich keine Ermahnung in meiner Kindheit öfter gehört als: Sei bescheiden! Aber Bescheidenheit oder auch Konsumverzicht war in meiner Familie eigentlich mehr Notwendigkeit als Verzicht, was ja immer etwas mit Freiwilligkeit zu tun hat. Jedenfalls ist Bescheidenheit in meiner Familie geradezu eine Obsession. Bis heute achte ich bei Familienfesten darauf, einen eleganten, aber möglichst auch etwas verschlissenen Anzug zu tragen. Die Frage „Ist der etwa neu?“ ist in meiner Familie eine subtile, aber scharfe Form der Missbilligung.

Ihr Buch ist, wie gute Texte sein sollen: Man hat etwas gelernt und mindestens ein Mal gelacht. Welche Reaktionen bekommen Sie?

Eine sehr wichtige Kritikerin ist meine Schwester Gloria. Sie hat mich, was gar nicht ihre Art ist, mit Anerkennung überschüttet. Das hat gutgetan. Ich habe es auch meinem Freund, dem großen Schriftsteller und Büchnerpreis-Gewinner Martin Mosebach, zum Lesen gegeben. Ein sehr strenger Sprach-Kritiker. Ich war ziemlich aufgeregt, wie sein Feedback sein würde. Er war glücklicherweise sehr milde. Mein Ziel war es, ein gewichtiges Buch zu schreiben, aber leicht genug, um es in der Badewanne zu lesen, Sie müssen selbst beurteilen, ob mir das gelungen ist.

