Experten-Interview Die Macht der Bilder in Kriegszeiten Warum wirken Bilder so stark auf uns? Weshalb ist die Betroffenheit so groß? Der Ukraine-Krieg ist auch ein Krieg der Bilder.

Interview mit Thomas Hanitzsch, Kommunikations- und Medienforscher

Mail an die Redaktion Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Foto: Felipe Dana/AP/dpa Foto: Felipe Dana/dpa

Regensburg.Herr Hanitzsch, Sie forschen im Bereich der Kriegs- und Krisenberichterstattung. Die Anteilnahme und Solidarität scheint im Krieg gegen die Ukraine sehr groß zu sein. Warum wirken diese Bilder so stark auf uns? Weshalb ist die Betroffenheit so groß?

Wir wissen seit längerer Zeit und aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen, dass Bilder sehr stark und sehr eindringlich auf Menschen wirken. Bilder erzeugen das Gefühl, dass das, was man sieht, auch real ist. Diesem Gefühl kann man sich nur schwer entziehen. Dadurch unterscheidet sich die Wirkung von Bildern auch deutlich von Text. In diesem konkreten Fall ist es so, dass solche grausamen Bilder aus dem Krieg auch sehr nachhaltig wirken. Vor allem, wenn Tote, Verletzte und Zerstörung zu sehen sind. Das macht mit den Menschen sehr viel und es werden tiefsitzende Instinkte angeregt. Das mag Angst und Furcht sein, aber auch Zorn und Hass. Und natürlich auch Hilfsbereitschaft.

Welche Rolle spielt der psychologische Effekt der „Truthiness“?

Bei Bildern hat man das Gefühl, dass man hier die unmittelbare Realität zu sehen bekommt. Das ist aber nur ein Gefühl und diesem Gefühl kann man sich schwer entziehen. „Truthiness“ bedeutet, man hat intuitiv das Gefühl, der Realität unmittelbar ins Auge zu sehen.

Inszenierung und PropagandaDem ist aber nicht unbedingt so. Denn der Ukraine-Krieg ist auch ein Propaganda-Krieg, bei dem Bilder gezielt genutzt und eingesetzt werden. Wie wichtig ist die Frage der Inszenierung?

Die Inszenierung ist heutzutage in einer Medienwelt, in der Bilder durch soziale Netzwerke fast unbegrenzt geteilt werden, unglaublich wichtig. Das ist auch der Grund, warum in Russland sehr viele Ressourcen eingesetzt wurden, um den Krieg propagandistisch vorzubereiten. Aber auch der Grund, warum die ukrainische Regierung und Präsident Selenskyj mit der visuellen Darstellung des Krieges und seiner eigenen Person ganz bewusst umgeht. Man kann mal gegenüberstellen, welche Bilder man in den letzten Tagen gesehen hat. Spontan fällt mir das Bild ein, auf dem Wladimir Klitschko neben Olaf Scholz im Bundeskanzleramt steht. Dieses Bild zeigt, dass sich im Kanzleramt offenbar niemand um die Wirkung der Bilder kümmert. Dem gegenüber steht das Bild von Selenskyi, der EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola über den Schreibtisch die Hand reicht. Das ist ein sehr starkes Bild. Bilder vermitteln immer eine Botschaft und die Akteure sind sich dessen mehr oder weniger bewusst. Und heutzutage muss man die Wirkung der Bilder mitdenken.

Es bleibt die Frage: Was darf man als Medium zeigen und was nicht? Was ist ethisch vertretbar?

Der Pressekodex fordert dazu auf, bei Bildern von getöteten Menschen sehr vorsichtig zu sein. Man muss sich die Frage stellen: Inwiefern trägt eine solche visuelle Darstellung dem Informationsgehalt bei? Wissen Menschen jetzt mehr, wenn sie auf dem Foto getötete Menschen sehen?