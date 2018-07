Oper Die Meistersinger in Wagners Villa Barrie Kosky gelingt in Bayreuth eine tragisch-komödiantische Inszenierung mit kraftvollen Bildern. Brillant: die Sänger

Von Andreas Meixner

Mail an die Redaktion Eine Szene aus „Die Meistersinger von Nürnberg“: Johannes Martin Kränzle (als Sixtus Beckmesser, Stadtschreiber in Nürnberg) sitzt unter einem überdimensionalen Judenkopf. Foto: Enrico Nawrath/Festspiele Bayreuth/dpa

Bayreuth.Am Anfang reibt man sich verdutzt die Augen: Kurze Schriftzüge informieren über Ort, Außentemperatur sowie die Befindlichkeit der handelnden Personen. Schwiegervater Franz Liszt, sowie der Dirigent Hermann Levi haben ihren Besuch der Villa Wahnfried angekündigt. Cosima liegt mit Migräne danieder, der Meister selbst ist mit den Hunden spazieren, um bestens gelaunt zu einer Sichtung der Meistersingerpartitur nach Hause zurückzukehren.

Das Wohnzimmer weicht dem Schwurgerichtssaal

Mit einer herrlich amüsanten und überdrehten Familienaufstellung beginnt Barrie Kosky seine Inszenierung von „Die Meistersinger von Nürnberg“. Wagners Egomanie, Eitelkeit und sein sorgloser Umgang mit Geld werden fast zur Persiflage, man wähnt sich in einer ausgewachsenen Boulevardkomödie, treffsicher und temporeich, aus der sich mit viel Geschick die Erzählform und die politisch-gesellschaftlichen Spitzen herausschälen. Aus der privaten Anspielprobe erwächst die Handlung, Liszt verwandelt sich in Veit Pogner, Cosima wird zur Eva. Wagner selbst schlüpft gleich in mehrere Rollen, als junger Mann ist er Walther von Stolzing, im Alter Hans Sachs.

Barrie Kosky stellt Wagners diffuse Welt aus Religionsüberhöhung und Gesellschaftstheorien zu Kunst und Politik bitterböse zur Schau, gibt ihn bis zu einem gewissen Grad völlig blank der Lächerlichkeit preis. Bis zu diesem Grad, wo unverhohlen der Antisemitismus greift, da weicht der Spaß eindrücklichen Bildern, das Lachen bleibt im Halse stecken. Etwa im letzten Moment des ersten Aufzugs, als das Wohnzimmer wie ein Puppenhaus aus der Szene gezogen wird und den Blick in jenen Nürnberger Schwurgerichtssaal freigibt, in dem die Prozesse gegen die Nazischergen stattfanden.

Der jüdische Levi ist auch nicht ohne Grund Teil der ersten Szenen: Wagner drängte ihn stets, sich taufen zu lassen, er musste trotz seiner großen Verdienste um das Werk Wagners bis zu seinem Tode antisemitische Hetze ertragen, sogar von der Witwe. Seine Rolle verwandelt sich in die des ungeliebten Sixtus Beckmesser, der im weiteren Verlauf der Handlung auch optisch zu einem „typischen“ Juden mit großem Kopf und Hakennase wird, so wie das widerliche Zerrbild über Jahrhunderte geformt wurde.

Spritzig und voller Spielfreude

Barrie Kosky konzentriert sich aber nicht alleine auf diese Zusammenhänge, aber er flicht sie mal deutlich, mal beiläufig unter. Er untergräbt die strengen Gralshüter Wagner’scher Musik, lässt ihnen aber zugleich Freude an klassischen Erwartungshaltungen, wie die urdeutschen Gewänder der Renaissance. Und er lässt ihnen natürlich auch die Musik. Und die hat Philippe Jordan aus dem unsichtbaren Orchestergraben gut im Griff, muss sich bisweilen aber gegen ein kurzweiliges Bühnengeschehen stemmen, das gerade zum Anfang der Musik fast die Schau stiehlt. Nicht zu überhören war eine spritzige Herangehensweise mit straffen Tempi und einer spürbaren Spielfreude, die allerdings nicht über immer den ganzen Abend zu halten war. Die Güte und die Kondition der Sänger waren dagegen nicht zu brechen.

Mag sein, dass die Inszenierung beflügelt, für Bayreuther Verhältnisse gab es kaum Stillstand. Jedenfalls schienen die Sänger sichtlich Spaß zu haben, komödiantisch und mit Timing zu spielen und zu singen. Wieder glänzt Michael Volle in seiner Doppelrolle als Hans Sachs und Wagner nicht nur mit sängerischen Reserven, er verleiht seinem souveränen Gesang Tiefe und Glaubwürdigkeit, der für große Augenblicke sorgt. Ebenso ragt Johannes Martin Kränzle als Beckmesser heraus, mindestens so grandios Daniel Behle als David.

Zum Finale bleibt es nicht nur unterhaltsam, es wird auch fesselnd. Die Festwiese leert sich, Hans Sachs und Richard Wagner bleiben in einer verschmolzenen Personalunion im leeren Gerichtssaal zurück und wenden sich in Parteitagsmanier ans Publikum mit der Rede über echte deutsche Kunst. „Was deutsch und echt, wüßt’ keiner mehr, lebt’s nicht in deutscher Meister Ehr.“ Der Chor stimmt trumphal ein, während sich ein Orchester junger Leute auf die Bühne schiebt.

Die Kunst, dass das Lachen schnell im Halse stecken bleibt, ist Barrie Kosky bestens gelungen. Selten wurde am grünen Hügel im Publikum so viel gelacht, den Meistersingern wird gründlich der Staub von den würdigen Schultern geblasen. Die Kritik an Wagners Biographie und seinem fragwürdigen, befremdlichen Weltbild reicht freilich nicht aus, um ihn vollends vom Sockel zu stoßen. Denn am Ende fängt er uns ohnehin mit seiner Musik wieder ein.

