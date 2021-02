Aussenansicht Die Mitarbeiter als Erfolgsfaktor? Leuchtturmfunktion im Unternehmen: Agile Führung setzt Leitplanken mit Bewegungsspielraum statt starrer Vorgaben.

Martin Beims

Aschaffenburg.Im Grunde gilt ein Unternehmen als besonders interessant, wenn es seine Mitarbeiter als zentralen Erfolgsfaktor sieht und Rücksicht auf ihre individuellen Bedürfnisse nimmt. Dabei kann es sich beispielsweise um Flexibilität oder die persönliche Weiterentwicklung handeln.

Veraltete Vorstellungen von effektiver Führung tragen hingegen nicht zu einer Steigerung der Attraktivität von Arbeitgebern bei. Vielmehr helfen klar kommunizierte Richtungs- und Zielvorgaben sowie regelmäßige Ergebnis-Checks, gemeinsam zu wachsen und gute Ergebnisse zu erzielen.

Rahmenbedingungen geben Halt

Agile Führung setzt Leitplanken mit Bewegungsspielraum statt starrer Vorgaben und nimmt eine Leuchtturmfunktion im Unternehmen ein. Zusätzlich geben Rahmenbedingungen Halt und sorgen dafür, dass Mitarbeiter eigene Ideen im Sinne eines gemeinsamen Ziels umsetzen können. Das sorgt für einen vertrauensvollen Umgang und ermöglicht es Arbeitnehmern, Verantwortung zu übernehmen.

Zudem erweist es sich für eine gesunde Unternehmenskultur als unerlässlich, dass alle Angestellten die Möglichkeit haben, auch bei eventuellen Fehlern ohne Angst zu agieren. Dies wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit und auch auf die Performance aus.

Unternehmen, die einen echten Wertbeitrag leisten, gewinnen an Beliebtheit. So vermitteln Führungskräfte ihren Mitarbeitern das Gefühl, an einem sinnhaften Ziel mitzuwirken. Darüber hinaus beeinflussen weitere Aspekte die Attraktivität eines Betriebes: von modernen Räumlichkeiten über flexible und vertrauensvolle Arbeitszeiten sowohl im Homeoffice als auch vor Ort bis zu teambildenden Maßnahmen.

Gegenseitiges Vertrauen ist entscheidend

Doch trotz der vielen Faktoren, die ein attraktives Unternehmen auszeichnen können, existiert kein Patentrezept. Es ergibt wenig Sinn, wenn Führungskräfte ihren Mitarbeitern vorschreiben, wie Aktivitäten auszuführen sind, statt sich auf die Ergebnisse zu fokussieren. Arbeitnehmer wissen selbst ganz genau, was sie motiviert und in welcher Weise sie am besten performen. Daher gilt: Nur durch gegenseitiges Vertrauen und die Übernahme von echter Verantwortung schließt sich der Kreis und wird zur Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit.

Der Autor, Unternehmer Martin Beims, istImpulsgeber für Service-Management und Service-Innovation in Deutschland. Zudem ist er Autor des Bestsellers „IT-Service Management in der Praxis mit ITIL“ und des Onlinemagazins „Der Service Kompass“, Mitautor weiterer Fachbücher rund um das Thema „Service“ und Mitglied des IDG-Expertennetzwerks.



