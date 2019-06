Die österreichische Notlösung

Wien.Eine Beamtenregierung hat Österreich nun – nach äußerst turbulenten Wochen, in denen erst der Vizekanzler, dann der Innenminister fiel, dann die Koalition aus Volkspartei und Freiheitlichen zerbrach und schließlich die ganze Regierung stürzte. Damit wäre die Krise fürs Erste gemeistert. Von Läuterung allerdings ist wenig zu spüren. Das berühmte Video, das den Partei- und den Fraktionschef der zweitgrößten Regierungspartei beim Ausloten schmutziger Deals mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte zeigt, hat die Anhänger der Freiheitlichen vollständig kalt gelassen. In absoluten Zahlen hat die FPÖ bei der Europa-Wahl sogar beinahe um ein Fünftel an Stimmen zugelegt.

Alexander Gauland hat mit Recht bemerkt, dass die Ibiza-Affäre seiner AfD bei der Europawahl mehr geschadet hat als der österreichischen FPÖ. Nicht gesagt hat Gauland, woran das liegt. In Österreich treibt eine starke rechtspopulistische Partei schon seit über dreißig Jahren ihr Wesen, in Deutschland erst seit Kurzem. Nach zehn Jahren, muss man fürchten, dürften auch die Wähler der AfD von Affären nicht mehr zu beeindrucken sein. Ist das nicht einfach Politik, was wir da gesehen haben?, fragt sich der Österreicher. Reden die nicht alle so, wenn keiner guckt? Jahrzehntelang Spott über alle Ziele, Ideen und Ideale, die fröhliche Missachtung von Fakten, die Verschwörungstheorien, die Gehässigkeit, der Hohn über sogenannte Gutmenschen: Das ist an niemandem spurlos vorbeigegangen.

Kanzler Sebastian Kurz wusste, worauf er sich einließ, als er mit der FPÖ eine Regierung bildete. In den anderthalb Jahren seiner Regierungszeit hat er dem schrägen Partner noch weit Schlimmeres durchgehen lassen – zum Beispiel einen geradezu putschartigen Überfall einer FPÖ-geführten Polizeieinheit auf den eigenen Verfassungsschutz, der zum Ärger des freiheitlichen Innenministers die rechtsextreme Szene im Land beobachtete.

Strache aber hat sich unmöglich gemacht. Sich erwischen zu lassen verstößt gegen das oberste Gebot der schwarz-blauen Regierung: die sogenannte „message control“. Der nun gestürzte Bundeskanzler beherrscht wie kein anderer die Kunst der Inszenierung. Jede Botschaft, die aus der Regierung kommt, ist genau auf das jeweils passende Themenumfeld zugeschnitten und bis in die Wortwahl abgestimmt. Die Macht lächelt und verfügt. Für Initiativen von außen, für Emotionen, für öffentliche Argumentation ist in der PR-gesteuerten Regierungspolitik kein Platz. Den Medien werden in genau bemessenen Abständen Knochen vorgeworfen, die sie dann abnagen können – Kopftuchverbot für Schulmädchen zum Beispiel.

Mit seiner Selbstkontrolle ist Sebastian Kurz die genaue Gegenfigur zum schwadronierenden Strache in dem Video – zu dem von sich selbst besoffenen Schwätzer wohlgemerkt, nicht zu dem autoritären Demokratie-Verächter Strache, der die Medien an die Leine nehmen will, wie es dem bewunderten Viktor Orbán gelungen ist. Kurz steht für Kontrolle. Helden siegen oder sie gehen unter, aber sie verhandeln nicht. Seine eigene Partei hält kurz eng an der Kandare. Dem Parlament stellt er sich nicht, mit seinen Gegnern spricht er nicht. Die sind nicht seine Ebene. Je zerstrittener, je intriganter sie sind, desto besser für Kurz. Hier der Sumpf, dort der feste, unbewegte Herrscher.

Dass in Wien jetzt bis zur Neuwahl im September Beamte regieren werden, geführt von einer Richterin, ist eine Notlösung. Besserung verspricht es keine, im Gegenteil. Die Kommentare zum Fachleutekabinett sind jetzt schon geradezu hymnisch. Spätestens nach vier Wochen werden sich wohl alle fragen, wozu man diese zynischen, verkommenen Parteien eigentlich gebraucht hat. Fehlen wird dann nur ein starker Anführer, einer, der den Beamten den Weg weist. Man ahnt, wer das sein wird.

