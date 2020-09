Aussenansicht Die Patienten sind zufrieden Heilpraktiker und ihre Kunden kämpfen gegen Diskreditierung. Die Patientensicherheit ist den Therapeuten ein hohes Gut.

Ulrich Sümper, Heilpraktiker

Heilpraktiker Ulrich Sümper ist Präsident des Bundes Deutscher Heilpraktiker e. V.

Regensburg.Jährlich 40 Millionen Behandlungen in Heilpraktikerpraxen, zufriedene Patentinnen und Patienten - trotzdem in der Kritik? Laut statistischem Bundesamt praktizieren in Deutschland ca. 47 000 niedergelassene Heilpraktiker, die nach einer Umfrage des Bundes Deutscher Heilpraktiker aus dem Jahr 2017 hochgerechnet rund 46 Millionen Patientenkontakte jährlich haben.

In einer aktuellen, noch laufenden Umfrage des Bundes Deutscher Heilpraktiker unter Patienten in Heilpraktikerpraxen antworteten die Teilnehmer auf die Frage nach der Zufriedenheit mit ihren Behandlern außergewöhnlich positiv (89 Prozent mit sehr gut und acht Prozent mit gut). Sehr niedrige Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung sind ein Beleg dafür, dass Heilpraktiker äußerst sicher arbeiten.

Berufsstand verunglimpft

Trotzdem wird der Berufsstand immer wieder wegen einzelner, seltener Vorfälle kritisiert. Doch durch das kriminelle Fehlverhalten eines Einzelnen darf nicht ein ganzer Berufsstand verunglimpft werden. Wir wünschen uns eine unvoreingenommene, sachliche und weniger realitätsferne Betrachtung unseres Berufsstandes. Einige Beispiele und Fakten: Eine anspruchsvolle Überprüfung vor dem Gesundheitsamt gewährleistet, dass jeder Heilpraktiker seine fachlichen und gesetzlichen Grenzen genau kennt. Schwerpunkte liegen hier auf fundierten schulmedizinischen Kenntnissen der Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, Diagnostik, Notfallversorgung, Hygiene u. v. m.

Mehr als 30 Gesetze und Verordnungen regeln die Berufsausübung der Heilpraktiker. Tätigkeiten wie z. B. die Behandlung zahlreicher Infektionskrankheiten oder das Verordnen verschreibungspflichtiger Arzneimittel sind Ärzten vorbehalten. Für Heilpraktiker gelten die gleichen Hygiene- und Geräte-Richtlinien wie für Ärzte. Das Gesundheitsamt ist die Aufsichtsbehörde und überwacht die Heilpraktikerpraxen. Hinzu kommt, dass Heilpraktiker – in Zeiten von Ärztemangel und Pflegenotstand – Versorgungslücken schließen und das gebeutelte Gesundheitssystem deutlich entlasten.

Keine Bevormundung der Patienten

Patienten wollen ihre Therapeuten frei wählen können und nicht bevormundet werden. Pauschalangriffe auf Heilpraktiker empfinden viele als Diffamierung ihrer Urteilsfähigkeit. Patientensicherheit ist für uns ein hohes Gut, dem wir alle Tätigkeiten unterordnen. Unsere Patienten kennen die Fakten und vertrauen uns. Zu Recht.

